Thế giới

Chiến đấu cơ F-35 Mỹ hạ cánh khẩn, Iran nói đã bắn trúng

Tuyết Lan
20/03/2026 06:04 GMT+7

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã bắn trúng và gây hư hại nghiêm trọng một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ trên bầu trời Iran. Mỹ chưa xác nhận.

Một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ không quân ở Trung Đông sau khi bị trúng hỏa lực được cho là của Iran, theo CNN tối 19.3 dẫn hai nguồn tin thân cận với vụ việc.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết máy bay tàng hình thế hệ thứ năm này đang "thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran" khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ông Hawkins cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn và vụ việc đang được điều tra.

Không lâu sau, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công và làm hư hại chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, theo Reuters.

Iran tuyên bố bắn trúng F-35 của Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, IRGC cho biết máy bay F-35 đã bị hệ thống phòng không của họ bắn trúng trên bầu trời miền trung Iran, đồng thời cho rằng "máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã bị hư hại nghiêm trọng". Tuyên bố nhấn mạnh số phận của máy bay vẫn chưa được biết và đang được điều tra, lưu ý rằng khả năng cao máy bay đã bị rơi.

IRGC cũng cho biết chiến dịch này diễn ra sau khi họ đánh chặn thành công hơn 125 máy bay không người lái của Mỹ và Israel, đồng thời tuyên bố thêm rằng vụ việc "phản ánh những cải tiến đáng kể và có mục tiêu trong hệ thống phòng không tích hợp của đất nước".

Chưa rõ phiên bản F-35 nào của Mỹ bị hư hại. Mỗi chiếc F-35 có giá từ 82-135 triệu USD tùy biến thể.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Iran bắn trúng máy bay chiến đấu của Mỹ trong cuộc chiến ba tuần qua.

Mỹ đã mất một số máy bay khác trong cuộc chiến cho đến nay, mặc dù không có chiếc nào được xác nhận là bị trúng hỏa lực của đối phương. Ba máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm, nhưng cả 6 thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù an toàn. Tuần trước, một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker đã bị rơi ở phía tây Iraq, mặc dù nguyên nhân vẫn chưa rõ. Quân đội Mỹ cho biết vụ việc "không phải do hỏa lực của địch hay hỏa lực của đồng minh".

F-35 Mỹ Iran
