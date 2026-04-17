Chiến đấu cơ F-4 'Con ma' của Iran bất ngờ tái xuất cùng MiG-29

Chuyến thăm của Tư lệnh Quân đội Pakistan Asim Munir và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi diễn ra sau một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Iran và Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang, và được cho là nhằm mục đích sắp xếp vòng đàm phán thứ hai giữa hai bên sau các cuộc đàm phán ban đầu ở Islamabad.

Tuy nhiên, giữa chuyến thăm cấp cao đó, điều thu hút sự chú ý của các nhà phân tích quân sự là một máy bay chiến đấu F-4E Phantom II của Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIA) được cho là đóng vai trò hộ tống khi máy bay của ông Munir tiến vào không phận Iran. Đây là một thủ tục tiêu chuẩn đối với các chuyến thăm cấp cao như một dấu hiệu của sự tôn trọng và phối hợp.

Các bức ảnh và video về máy bay chiến đấu này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội kể từ khi được công bố. Sau đó, các nguồn tin công khai đã xác định được một máy bay phản lực khác, chiếc MiG-29B, bay cùng với chiếc F-4 Phantom II.

Trước đó, Không quân Israel (IAF) được cho là đã tấn công căn cứ không quân Tabriz của Iran trong những ngày đầu của cuộc chiến và phá hủy ít nhất một chiếc F-4 Phantom II, cùng với một chiếc F-5 Tiger II, khi các máy bay này đang ở trên đường băng hoặc chuẩn bị cất cánh.

Tương tự, lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều căn cứ không quân của Iran và phá hủy thêm nhiều máy bay F-4D/E Phantom trên mặt đất, cùng với Su-22 và các cơ sở máy bay không người lái.

Ngoài ra, đội máy bay F-14 Tomcat, một trong những loại chiến đấu cơ mạnh nhất còn sót lại của Iran, được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy nhiều máy bay F-14 Tomcat của Không quân Iran trong một cuộc không kích vào sân bay Isfahan ngày 7.3, báo hiệu sự cáo chung cho kỷ nguyên F-14 của Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi chào đón Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir tại một sân bay ở Tehran, Iran hôm 15.4 ẢNH: REUTERS

Video mới nhất này cho thấy Iran vẫn tiếp tục vận hành một số lượng nhỏ các máy bay phản lực cũ do Mỹ sản xuất, bất chấp những thách thức về bảo trì suốt hàng chục năm qua.

Một vài chiếc F-4 Phantom của Iran có thể đã sống sót nhờ được phân tán trên nhiều căn cứ, và được đặt trong các cơ sở ngầm kiên cố để tránh bị hư hại do các cuộc tấn công tên lửa.

Iran sở hữu lực lượng không quân gồm các máy bay phản lực từ thời Chiến tranh Lạnh những năm 1970, bao gồm F-4 Phantom II, F-5 Tiger II, F-14 Tomcat, và các máy bay có nguồn gốc từ Nga như MiG-29, Su-24 Fencer, và Su-22 Fitter.

Mỹ đưa F-4 vào biên chế từ năm 1960, vì vậy loại máy bay này thực chất đã 66 tuổi.

Iran là quốc gia sử dụng F-4 nhiều nhất trong vai trò máy bay chiến đấu chủ lực. Điều thú vị là F-4 cũng được Không quân Israel (IAF) sử dụng và vận hành rộng rãi trong các cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1967 và 1972. Tuy nhiên, IAF đã cho ngừng hoạt động những chiếc máy bay F-4 cuối cùng vào năm 2004.

Khi ra mắt, Phantom được ca ngợi là một máy bay chiến đấu cỡ lớn với tốc độ tối đa trên Mach 2.2 và radar AN/APQ-50, cung cấp khả năng đánh chặn trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay này đã lập 15 kỷ lục thế giới về hiệu suất bay, bắt đầu từ năm 1959, bao gồm cả kỷ lục về tốc độ và độ cao tuyệt đối.