Chiến đấu cơ Myanmar rơi sau khi bị chim bay vào động cơ

Vụ chiến đấu cơ Myanmar rơi xảy ra vào khoảng 5 giờ 16 phút (giờ địa phương), gần làng Nyaunghnapin thuộc thị trấn Hmawbi, theo Tân Hoa xã dẫn lại thông tin từ Đài truyền hình Myawaddy (thuộc quân đội Myanmar).

Một máy bay chiến đấu MiG-29 (trái) của Không quân Myanmar và một trực thăng tấn công Mi-35 (phải) trong lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Lực lượng Vũ trang tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar vào ngày 27.3.2015 Ảnh: AFP

Cụ thể, một con chim đã bay vào động cơ của chiếc chiến đấu cơ nói trên, gây ra hỏa hoạn dẫn đến máy bay rơi.

Phi công đã điều khiển chiến đấu cơ tránh xa khu dân cư, sau đó nhảy dù thoát nạn, theo Đài truyền hình Myawaddy.

Lực lượng an ninh Myanmar đang tiến hành các hoạt động đảm bảo an ninh cần thiết xung quanh hiện trường vụ máy bay rơi. Không có thành viên phi hành đoàn nào bị thương trong vụ này. Hiện chưa có thông tin về loại chiến đấu cơ rơi.

Cách đây hơn 5 năm, báo Irrawaddy loan tin một chiếc máy bay quân sự chở 16 người đã rơi ở thị trấn Pyin Oo Lwin của Myanmar vào sáng 10.6.2021, khiến 12 người thiệt mạng và 2 người bị thương, theo tờ Nikkei Asia. Phi công và một hành khách đã may mắn sống sót, và đã được đưa đến một bệnh viện quân đội.

Trước đó, vào ngày 17.10.2018, tờ Myanmar Times đưa tin 2 tiêm kích F-7 của quân đội Myanmar rơi tại 2 địa điểm khác nhau trong khi bay huấn luyện tại vùng Magwe, khiến tổng cộng 3 người thiệt mạng. F-7 là tên gọi cho phiên bản xuất khẩu của mẫu tiêm kích J-7 do Trung Quốc chế tạo.