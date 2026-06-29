Chiến đấu cơ Su-35S Nga bắn hạ MiG-29 Ukraine cách xa 190 km?

Vụ Su-35S bắn hạ MiG-29 nói trên được báo cáo vào đêm 26.6 và rạng sáng 27.6. Ukraine chính thức xác nhận việc mất một chiếc MiG-29 trong một nhiệm vụ tác chiến trên không phận tỉnh Poltava (miền trung Ukraine), nhưng cho biết phi công đã nhảy dù thành công và sống sót.

Một chiếc chiến đấu cơ Su-35 của Nga Ảnh: Chụp màn hình TASS

Các kênh thông tin có liên kết với quân đội Nga và nhiều nhà phân tích tình báo nguồn mở sau đó cho rằng vụ mất MiG-29 là do một chiếc Su-35S của Nga phóng tên lửa không đối không bội siêu thanh tầm xa R-37M từ không phận thuộc tỉnh Belgorod của Nga, theo Defence Security Asia.

Diễn biến của cuộc giao tranh đã thu hút sự chú ý đặc biệt trong giới hàng không quân sự toàn cầu vì khoảng cách đường thẳng ước tính giữa phía tây tỉnh Belgorod và khu vực hoạt động của chiếc MiG-29 được báo cáo gần Velyka Bahachka hoặc Shyshaky vào khoảng 185 đến 190 km.

Ukraine mất đến 3 tiêm kích MiG-29 trong một ngày?

Vụ việc đã thúc đẩy cuộc tranh luận quốc tế về khả năng sống sót của máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư khi hoạt động chống lại các hệ sinh thái cảm biến - tác chiến nhiều lớp, tích hợp các nền tảng cảnh báo sớm trên không, hệ thống tên lửa tầm xa, radar mặt đất và các liên kết dữ liệu chiến thuật an toàn.

Các nhà phân tích quân sự nhận định rằng cuộc giao tranh phản ánh sự ưu tiên hoạt động rộng hơn của Nga trong việc giữ các tài sản không quân chiến thuật sâu trong không phận được bảo vệ, đồng thời mở rộng tầm bắn gây sát thương thông qua các hệ thống tên lửa tầm xa, thay vì trực tiếp xâm nhập không phận Ukraine, nơi có hệ thống phòng không mạnh.

Vụ việc cũng là minh chứng cho cách Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tiếp tục tận dụng dòng tên lửa R-37M để gây áp lực tác chiến lên kho máy bay chiến đấu chiến thuật ngày càng hạn chế của Ukraine, đặc biệt là các phi đội MiG-29 và Su-27 đã lỗi thời.

Các đánh giá quốc phòng phương Tây cảnh báo rằng xác suất tiêu diệt mục tiêu thực tế liên quan đến tên lửa R-37M vẫn khó xác minh độc lập, đặc biệt là ở tầm bắn cực xa, nơi tác chiến điện tử, các thao tác né tránh và khả năng cơ động của mục tiêu làm phức tạp đáng kể động lực đánh chặn giai đoạn cuối của tên lửa.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy chiến tranh trên không hiện đại ngày càng ưu tiên sự thống trị của cảm biến, sự kết hợp thông tin, động học tên lửa và kiểm soát không gian tác chiến tầm xa.

Vụ Su-35S bắn hạ MiG-29 có khả năng đại diện cho một trong những vụ bắn hạ máy bay chiến đấu ở tầm xa nhất được xác nhận trong lịch sử tác chiến trên không thời hiện đại, đồng thời củng cố học thuyết không chiến được xây dựng dựa trên tác chiến bằng tên lửa từ xa của Nga, theo Defence Security Asia.

MiG-29 là xương sống cho phi đội chiến đấu của không quân Ukraine trước khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2.2022. Sau đó, Ukraine cũng được bổ sung thêm MiG-29 từ các đồng minh thuộc khối Warsaw cũ ở Đông Âu.