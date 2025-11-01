Sáng 1.11.2025, tại khu vực gần Công viên Thanh Niên (phường Điện Bàn, trước đây là phường Vĩnh Điện, tỉnh Quảng Nam cũ), người dân vẫn đang dọn dẹp những gì còn sót lại sau khi nước rút.

'Chiến đấu' với bùn đất sau trận lụt lịch sử ở phường Điện Bàn

Sau trận lụt lịch sử, nhiều nơi bùn non bám dày trên nền nhà, tràn lên chân tường, cao quá đầu người như một dấu mốc ghi lại sức nước đã đi qua.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết đến thời điểm này thành phố đang gấp rút khắc phục hậu quả của mưa lũ lịch sử.

Sau khi cơn bão đi qua, lãnh đạo thành phố đã lập tức chỉ đạo các cấp, ngành dồn toàn lực cho công tác hỗ trợ, khắc phục cơ sở hạ tầng với ưu tiên hàng đầu là ổn định đời sống và chi tiền hỗ trợ kịp thời để hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã có công văn chỉ đạo toàn diện từ sớm về các phương án khắc phục, khôi phục hạ tầng.

Cụ thể, các trung tâm y tế, bệnh viện phải khẩn trương khắc phục điều kiện để khám chữa bệnh ngay cho người dân. Đối với giáo dục thì trường học phải xử lý, vệ sinh ngay để ổn định điều kiện học tập.

Người dân tất bật dọn dẹp, ổn định cuộc sống ẢNH: TRANG CHÂU

Riêng giao thông thì khẩn trương khắc phục, khôi phục cơ bản các tuyến giao thông chính, đảm bảo việc đi lại cơ bản cho nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thông tin, hiện thành phố đã có quyết định chi kinh phí từ ngân sách thành phố để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngoài khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng đang kêu gọi, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ khác để hỗ trợ thêm cho người dân.

Dự kiến sẽ chi 200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp ngay cho người dân bị thiệt hại.

Ngoài ra, chi cho các sở ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường để khắc phục ngay những cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ hoạt động sản xuất, đi lại cho nhân dân.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tính toán hỗ trợ nhà sập, nhà hư hỏng nặng, hư hỏng một phần và hỗ trợ thân nhân người chết, hỗ trợ người bị thương ra sao. Các văn bản hướng dẫn đã được chuyển đến các địa phương để kịp thời chi cho người dân. 'Thành phố sẽ cấp đầy đủ tiền từ ngân sách để các địa phương thực hiện việc này, không để xảy ra tình trạng thiếu thốn.