Chiến dịch 500 ngày đêm giữa rừng Trường Sơn: Hành trình đưa các anh hùng trở về

Dưới bầu trời xanh hòa bình, những chiến sĩ vẫn cật lực găm sâu những lát cuốc vào lòng đất. Mỗi kỷ vật, mảnh xương được phát hiện dưới lớp đất sâu khiến họ không cầm được nước mắt. Giọt lệ hôm nay như hòa vào xương máu của những người lính năm xưa.



Tiếp tục chuyến đi cùng các chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội quy tập) thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tại khe núi Cha Lỳ (xã Hướng Lập, Quảng Trị), trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội quy tập, chậm rãi nói với chúng tôi bằng giọng đầy tiếc nuối: "Nếu các anh lên sớm hơn một ngày thôi, có lẽ đã chứng kiến được khoảnh khắc tìm thấy liệt sĩ thứ 8".

Khoảnh khắc các chiến sĩ Đội quy tập phát hiện di vật và hài cốt liệt sĩ thứ 8 tại Cha Lỳ ẢNH: ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 337

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Nghe những lời chia sẻ của anh, chúng tôi cũng lấy làm tiếc bởi giống như các chiến sĩ, sau mỗi nhát cuốc ai cũng mong đợi có gì đó dần lộ ra dưới lớp đất đỏ. Kinh nghiệm có, sức khỏe có, nhưng để tìm được các liệt sĩ thì cũng phải có thứ gì đó khó gọi tên, là "cái duyên" của những người còn sống và người đã khuất.

"Cách đây một hôm, tôi cho anh em tiếp tục công việc. Nhưng hôm đó tôi để anh em làm tự do, ai muốn tìm đâu thì tìm. Lúc này, trong đội có hai chiến sĩ thường ngày đi làm đều cười nói vui vẻ, nhưng hôm đó cả hai im lặng lạ thường. Sau mệnh lệnh của tôi, hai chiến sĩ đó đến đào ở một huyệt trước đó đã từng đào và bất ngờ tìm được liệt sĩ thứ 8", trung tá Phi kể lại.

Các chiến sĩ Đội quy tập đặt hài cốt liệt sĩ trong một bàn thờ dựng tạm giữa rừng để dâng hương và tri ân ẢNH: ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 337

Điều kỳ lạ là cũng chính khu vực này vào ngày 8.5, Đội quy tập đã tìm thấy liệt sĩ thứ 7; sau đó tiếp tục mở rộng, đào tìm xung quanh thêm ba ngày nữa nhưng không phát hiện thêm dấu vết gì. Mãi đến chiều 12.5, hai chiến sĩ trong đội là Lưu Văn Trí và Nguyễn Tiến Phong đã tìm được hài cốt liệt sĩ thứ 8.

Giữa khoảng lặng của núi rừng Cha Lỳ, không ai nói thêm điều gì sau câu chuyện của trung tá Phi vừa kể. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau đầy xúc động, thật khó để lý giải cảm giác ấy. Nhưng dường như tất cả đều tin rằng đó là sự linh thiêng của những người lính đã nằm lại giữa đại ngàn suốt mấy chục năm qua.