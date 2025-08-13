Chiến dịch Bé Ma Mọt Sách - Hết thời phá phách, tới thời dzựt deal!

Bằng việc ra mắt nhân vật Bé Ma Mọt Sách - một "con ma" vừa hóm hỉnh vừa thông minh - Vanlangbooks không chỉ bán sách, mà còn trao cho độc giả một hành trình khám phá tri thức đầy niềm vui. Từ những câu chuyện hài hước, minigame vui nhộn cho đến quà tặng giá trị, chiến dịch đang thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.

Thúc đẩy văn hóa đọc qua nhân vật độc đáo

Lấy cảm hứng từ nhu cầu của độc giả trẻ trong mùa tựu trường, Vanlangbooks nhận thấy họ không chỉ tìm kiếm sách để học tập, mà còn mong muốn một người bạn đồng hành giúp quá trình đọc trở nên sinh động và gần gũi hơn. Đó chính là lý do Bé Ma Mọt Sách ra đời. Không phải con ma đáng sợ, Bé Ma là nhân vật tinh nghịch, biết chia sẻ kiến thức và… rành săn deal hời.

Trong suốt tháng triển khai, Bé Ma sẽ xuất hiện mỗi ngày để giới thiệu những chủ đề sách khác nhau, từ sách Tôn giáo - Tâm Linh , Hội họa, Ngôn Ngữ cho đến Y học hay Giáo dục giới tính… Hơn nữa, nhân vật này cũng sẽ mang đến những món quà bất ngờ cho khách hàng online, trong đó có voucher trị giá lên đến một triệu đồng.

Đặc biệt, tuần cuối tháng 8 sẽ là thời điểm cao trào khi chủ đề Tâm Linh được đẩy lên thành tâm điểm, hứa hẹn thu hút đông đảo độc giả yêu thích sự huyền bí.

Minigame dzựt deal cùng "Bé ma may mắn"

Điểm nổi bật của chiến dịch là sự kết hợp giữa nội dung giải trí và khuyến mãi hấp dẫn. Bé Ma không chỉ xuất hiện trong các bài viết và hình ảnh minh họa, mà còn có mặt trong truyện tranh hài hước, livestream giao lưu cùng độc giả, và các minigame vui nhộn.

Mỗi đơn hàng sẽ nhận kèm một "Bé ma may mắn" in xinh xắn như card visit, có mã QR dẫn thẳng đến thông tin chương trình. Cách tiếp cận này biến việc mua sách trở thành một hành trình tương tác, nơi độc giả vừa tiếp nhận kiến thức vừa tận hưởng cảm giác "dzựt deal" thú vị.

Không dừng ở việc giảm giá, Vanlangbooks còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc: sách là cầu nối giữa tri thức và cảm xúc. Chiến dịch Bé Ma Mọt Sách không chỉ nhằm kích cầu mùa tựu trường, mà còn khẳng định sự sáng tạo và thấu hiểu độc giả của thương hiệu.

Với thông điệp "Hết mùa phá phách, tới mùa dzựt deal!", Bé Ma Mọt Sách trở thành biểu tượng mới của Vanlangbooks trong việc truyền cảm hứng đọc sách. Đây không chỉ là một chiến dịch khuyến mãi, mà là lời mời gọi độc giả bước vào hành trình khám phá, học hỏi và nhận về những giá trị đáng nhớ.