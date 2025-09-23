Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Chiến dịch Trung thu 2025: Ánh Trăng Trí Huệ - Gieo hạt bình an

Nguồn: Văn Lang Books
Nguồn: Văn Lang Books
23/09/2025 15:42 GMT+7

Trung thu là dịp trăng rằm sáng nhất trong năm, mang đến cảm xúc đoàn viên và những khoảnh khắc sum họp. Đây cũng là thời điểm Vanlangbooks khởi động chiến dịch 'Ánh Trăng Trí Huệ - Gieo hạt bình an' với những phần quà ý nghĩa, trong đó có set bánh trung thu cao cấp dành tặng khách hàng đồng hành cùng sách Phật giáo.

Chương trình không chỉ là một hoạt động khuyến mãi thường niên mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tâm linh. Thông qua sách, bánh và lồng đèn, Vanlangbooks mong muốn biến Trung Thu thành dịp gieo hạt bình an, nuôi dưỡng trí tuệ và chia sẻ yêu thương.

Chiến dịch Trung thu 2025: Ánh Trăng Trí Huệ - Gieo hạt bình an- Ảnh 1.

Chiến dịch "Ánh Trăng Trí Huệ - Gieo hạt bình an" tại Vanlangbooks

Diễn ra từ 22.9 đến 6.10.2025, chiến dịch CP9 "Ánh Trăng Trí Huệ – Gieo hạt bình an" mang đến thông điệp: ánh trăng rằm là biểu tượng của trí tuệ, còn mỗi trang sách Phật giáo là một hạt giống an lành được gieo vào tâm hồn. Trong thời gian này, top 3 khách hàng có tổng giá trị đơn hàng cao nhất sẽ nhận được một set gồm 2 bánh trung thu cao cấp.

Điều kiện tham gia rất đơn giản: đơn hàng cần có ít nhất một cuốn sách Tôn giáo – Tâm linh của nhà sách Văn Lang và khách hàng cần theo dõi Fanpage chính thức. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật hàng tuần và công bố kết quả cuối cùng vào ngày 7.10. Đặc biệt, ngày 3.10 được chọn làm tri ân khách hàng với hàng loạt giảm giá lên tới 60%, flash sale khung 12 - 15 giờ và 20 - 22 giờ, cùng nhiều voucher freeship giúp độc giả dễ dàng sở hữu sách hay với chi phí tối ưu.

Tìm đọc sách hay, nhận ngay quà hấp dẫn 

Chiến dịch Trung thu 2025: Ánh Trăng Trí Huệ - Gieo hạt bình an- Ảnh 2.

Chiến dịch Trung thu năm nay giới thiệu nhiều combo và tựa sách chọn lọc, phù hợp với những ai quan tâm đến đời sống tinh thần và mong muốn tìm sự an nhiên. Từ combo Vầng trăng trí huệ, Dấu chân Phật tử cho đến Cuộc sống an nhiên, mỗi bộ sách đều mang thông điệp sâu sắc, giúp người đọc hiểu và thực hành chánh pháp trong đời sống. Bên cạnh đó, nhiều tựa sách nổi bật như: Ánh Trăng Huyền Ảo của Sự Giác Ngộ, Sống Như Một Phật Tử, Trí Huệ Cho Cuộc Sống Liễu Ngộ… tiếp tục được giảm giá sâu, mang đến cơ hội tiếp cận kho tàng tri thức Phật giáo phong phú.

Ý nghĩa của việc tặng sách cùng bánh trung thu vượt xa giá trị vật chất. Nếu bánh tượng trưng cho đoàn viên, thì sách chính là ánh sáng dẫn dắt tâm hồn, nuôi dưỡng trí tuệ và gieo hạt bình an lâu dài. Đây cũng là cách nhà sách Văn Lang lan tỏa tinh thần Phật giáo trong mùa trăng rằm, giúp Trung Thu không chỉ ngọt vị bánh mà còn sáng trong từ tâm thức.

Chiến dịch CP9 "Ánh Trăng Trí Huệ – Gieo hạt bình an" là lời mời dành cho mọi độc giả cùng nhau đón một mùa Trung Thu trọn vẹn hơn. Đặt hàng ngay tại vanlang.vn hoặc các gian hàng chính thức trên Shopee, Lazada, TikTokShop và Tiki để vừa sở hữu những cuốn sách giàu ý nghĩa, vừa nhận phần quà đoàn viên đặc biệt. Đừng quên theo dõi Fanpage Vanlangbooks để cập nhật bảng xếp hạng mỗi tuần. 


Khám phá thêm chủ đề

Trung thu Chiến dịch Trung thu 2025 Ánh Trăng Trí Huệ – Gieo hạt bình an VANLANGBOOKS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận