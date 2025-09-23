Chiến dịch Trung thu 2025: Ánh Trăng Trí Huệ - Gieo hạt bình an

Chương trình không chỉ là một hoạt động khuyến mãi thường niên mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tâm linh. Thông qua sách, bánh và lồng đèn, Vanlangbooks mong muốn biến Trung Thu thành dịp gieo hạt bình an, nuôi dưỡng trí tuệ và chia sẻ yêu thương.

Chiến dịch "Ánh Trăng Trí Huệ - Gieo hạt bình an" tại Vanlangbooks

Diễn ra từ 22.9 đến 6.10.2025, chiến dịch CP9 "Ánh Trăng Trí Huệ – Gieo hạt bình an" mang đến thông điệp: ánh trăng rằm là biểu tượng của trí tuệ, còn mỗi trang sách Phật giáo là một hạt giống an lành được gieo vào tâm hồn. Trong thời gian này, top 3 khách hàng có tổng giá trị đơn hàng cao nhất sẽ nhận được một set gồm 2 bánh trung thu cao cấp.

Điều kiện tham gia rất đơn giản: đơn hàng cần có ít nhất một cuốn sách Tôn giáo – Tâm linh của nhà sách Văn Lang và khách hàng cần theo dõi Fanpage chính thức. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật hàng tuần và công bố kết quả cuối cùng vào ngày 7.10. Đặc biệt, ngày 3.10 được chọn làm tri ân khách hàng với hàng loạt giảm giá lên tới 60%, flash sale khung 12 - 15 giờ và 20 - 22 giờ, cùng nhiều voucher freeship giúp độc giả dễ dàng sở hữu sách hay với chi phí tối ưu.

Tìm đọc sách hay, nhận ngay quà hấp dẫn

Chiến dịch Trung thu năm nay giới thiệu nhiều combo và tựa sách chọn lọc, phù hợp với những ai quan tâm đến đời sống tinh thần và mong muốn tìm sự an nhiên. Từ combo Vầng trăng trí huệ, Dấu chân Phật tử cho đến Cuộc sống an nhiên, mỗi bộ sách đều mang thông điệp sâu sắc, giúp người đọc hiểu và thực hành chánh pháp trong đời sống. Bên cạnh đó, nhiều tựa sách nổi bật như: Ánh Trăng Huyền Ảo của Sự Giác Ngộ, Sống Như Một Phật Tử, Trí Huệ Cho Cuộc Sống Liễu Ngộ… tiếp tục được giảm giá sâu, mang đến cơ hội tiếp cận kho tàng tri thức Phật giáo phong phú.

Ý nghĩa của việc tặng sách cùng bánh trung thu vượt xa giá trị vật chất. Nếu bánh tượng trưng cho đoàn viên, thì sách chính là ánh sáng dẫn dắt tâm hồn, nuôi dưỡng trí tuệ và gieo hạt bình an lâu dài. Đây cũng là cách nhà sách Văn Lang lan tỏa tinh thần Phật giáo trong mùa trăng rằm, giúp Trung Thu không chỉ ngọt vị bánh mà còn sáng trong từ tâm thức.

Chiến dịch CP9 "Ánh Trăng Trí Huệ – Gieo hạt bình an" là lời mời dành cho mọi độc giả cùng nhau đón một mùa Trung Thu trọn vẹn hơn. Đặt hàng ngay tại vanlang.vn hoặc các gian hàng chính thức trên Shopee, Lazada, TikTokShop và Tiki để vừa sở hữu những cuốn sách giàu ý nghĩa, vừa nhận phần quà đoàn viên đặc biệt. Đừng quên theo dõi Fanpage Vanlangbooks để cập nhật bảng xếp hạng mỗi tuần.



