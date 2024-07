Chiến dịch truyền thông 'Tết A.I. cũng có quà' đạt giải Vàng Marketing

Mob-Ex Awards 2024, giải thưởng quốc tế có lịch sử 12 năm nhằm tôn vinh các giải pháp, chiến dịch xuất sắc về marketing trên di động vừa công bố Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) giành giải Vàng cho chiến dịch "Tết A.I. cũng có quà" thuộc hạng mục Best Mobile AI & Chatbot Integration.

Đây là hạng mục mới nhất năm 2024, dành cho các chiến dịch sử dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và ChatBot. Giải thưởng Mob-Ex năm nay cũng vinh danh các thương hiệu như Samsung, HSBC, Unilever, Mc Donald's, Grab…

"Tết A.I. cũng có quà" là chương trình ưu đãi nhân dịp Tết Nguyên đán vừa qua của Viettel Telecom, được đánh giá là chương trình "bắt trend" xu hướng AI đang diễn ra trên toàn thế giới và áp dụng vào một lĩnh vực mới mẻ là tặng quà tri ân khách hàng.

Đại diện Viettel chia sẻ, ý tưởng của chiến dịch lần này đến từ trăn trở của nhiều doanh nghiệp thời chuyển đổi số: Làm thế nào để ghi dấu trong tâm trí khách hàng khi trên thị trường đa dạng các ưu đãi cho khách hàng mỗi khi Tết đến? Để trả lời câu hỏi này, chương trình Tết công nghệ đã mang đến một trải nghiệm mới lạ: Đó là ứng dụng AI vào trải nghiệm toàn trình của khách hàng - từ việc tư vấn sản phẩm, quà tặng phù hợp nhất, cho đến hoạt động trải nghiệm offline tương tác với khách hàng.

Ngoài giải Vàng hạng mục Best Mobile AI & Chatbot Integration, Viettel cũng vào lọt vào vòng cuối giải Mobex các hạng mục sau: Best Mobile Growth Strategy (dành cho chiến dịch TV360) và Best Awareness Campaign (dành cho chiến dịch Tết AI cũng có quà).

Trước đó, hai sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI và Big Data của Viettel Telecom là CCAI và RAS đã lọt chung kết của giải Real IT Awards 2024 cho hai hạng mục: Dự án AI của năm và Dự án phân tích dữ liệu của năm.