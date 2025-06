Chiên đồ ăn khi dầu ăn bốc khói: Thói quen gây hại sức khỏe nhiều người mắc phải

Trước khi cho các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng... vào chảo để chiên, nhiều bà nội trợ có thói quen làm nóng dầu ăn cho đến khi bốc khói. Ngoài dầu ăn, hiện nay, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen truyền thống là dùng mỡ động vật mà phổ biến nhất là mỡ heo để nấu nướng.

Khi thấy nhiều người có thói quen làm nóng chất béo kỹ đến khi bốc khói mới bắt đầu chiên đồ ăn, TS Vũ Thị Tần - giảng viên Hóa vô cơ, ĐH Bách khoa Hà Nội bày tỏ sự lo lắng.

TS Tần cho biết, nhiệt độ phân hủy của mỡ heo là từ 130 - 180oC. Với dầu đậu phụng thì đạt được được đến 232oC, dầu ô liu nguyên chất chịu nhiệt đến 242oC. Khi mọi người đun nóng dầu ăn đến lúc bốc khói thì có nghĩa là lúc đó dầu ăn đã bắt đầu phân hủy ra các chất độc hại như aldehyde, lipid peroxid ảnh hưởng đến sức khỏe.

TS Tần làm thí nghiệm đun nóng dầu ăn đến khi bốc khói Ảnh: TS Vũ Thị Tần

Là một giảng viên nhưng đồng thời TS Tần cũng là một bà nội trợ chính trong gia đình nên thường chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mẹo vặt đến các chị em phụ nữ. Các mẹo vặt đơn giản nhưng được TS Tần giải thích cụ thể theo góc độ khoa học nên rất dễ hiểu, gần gũi với đời sống của mọi gia đình.

Trong trường hợp này, TS Tần thử làm thí nghiệm nhỏ ở nhà bằng cách đun dầu đậu phụng và dùng nhiệt kế chuyên dụng để đo nhiệt độ. Sau 20 giây đun nóng, dầu ăn trong chảo đạt đến 218oC, nhiệt độ cứ thế tăng dần trong vài giây sau, đến khi bốc khói thì lên đến 260oC.

TS Tần lưu ý, trong quá trình chiên, hơi nước từ thức ăn cũng làm cho khói bốc lên và điều này hoàn toàn bình thường, khác với việc đun nóng dầu ăn đến mức bốc khói như thí nghiệm đã nêu.

"Việc làm nóng dầu ăn bốc khói trước khi chiên rán là có hại và khuyên mọi người không nên sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần. Hàm lượng các chất độc hại xuất hiện khi dầu ăn phân hủy bởi nhiệt độ cao theo số lần chiên sẽ cực kì lớn", chuyên gia nói.