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Chiến hạm lớp Trump cần ngân sách khủng
Video Thế giới

Chiến hạm lớp Trump cần ngân sách khủng

La Vi - Thụy Miên

Lớp tàu chiến mới, còn gọi là tàu chiến lớp Trump, chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ dự kiến sẽ mất khoảng 275 tỉ USD để đóng, theo ước tính mới.

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