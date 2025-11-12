Chiến lược 'an cư' thu hút lao động đến các khu công nghiệp Thái Nguyên

Vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, địa phương này đang triển khai 9 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 8.290 căn hộ, trong đó, 4 dự án được cấp phép xây dựng. Dự kiến trong năm 2025, 3 dự án nhà ở xã hội với 1.184 căn hộ được hoàn thành, đạt trên 109% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (1.084 căn).

Trong đó, ngày 5.11 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên nghiệm thu chất lượng 395 căn hộ tại Dự án nhà ở xã hội, Khu dân cư Đại Thắng, tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Đây là là dự án có 'vị trí vàng' nằm ngay cửa ngõ TP. Phổ Yên cũ, sát cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và gần Khu công nghiệp Yên Bình, gần với Công ty Samsung, rất thuận tiện cho công nhân di chuyển.

Từ nay đến cuối năm, Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành 2 dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại P.Tích Lương cung ứng khoảng 296 căn và dự án khu nhà ở xã hội P.Bách Quang với 463 căn.

Trong chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, Thái Nguyên được giao chỉ tiêu triển khai xây dựng 24.800 căn. Theo đó, từ nay đến 20230, Thái Nguyên phải hoàn thành xây dựng 23.700 căn, góp phần thực hiện thành công chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, góp phần đảm bảo an sinh, tạo chỗ ở ổn định cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Nhà ở xã hội gắn với phát triển đô thị xanh, bền vững

Theo các doanh nghiệp, Nghị quyết số 201/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29.5.2025 là căn cứ pháp lý rất quan trọng và mang tính đột phá, quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Đến nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách cập nhật, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở vào quy hoạch tỉnh; bố trí quỹ đất tối thiểu 20% trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, kiểm tra chất lượng công trình; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, đăng ký, xét duyệt đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội.

Đặc biệt là Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc (trên 30 km) được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Thực tế tại Thái Nguyên, nhiều công nhân từ các huyện miền núi hoặc tỉnh lân cận đã có nhà ở nhưng lại rất xa nơi họ làm việc tại các khu công nghiệp.

Chính sách mới mở ra cơ hội cho người lao động có thể được mua nhà ở xã hội (gần nơi làm việc), đây là một cơ chế đặc thù, hiệu quả, đi sâu vào thực tiễn để tăng cường khả năng tiếp cận nhà ở xã hội cho đối tượng cần nhất là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, chính sách mới này giúp thu hút lao động từ các tỉnh xa hoặc vùng sâu, vùng xa đến với trung tâm công nghiệp Thái Nguyên.

Chia sẻ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội năm 2025 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 11.11, ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ vừa mang tính cấp thiết, vừa lâu dài, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và tạo động lực phát triển đô thị bền vững.

Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, bố trí quỹ đất thuận lợi hạ tầng, tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục đầu tư để các dự án sớm được triển khai, đáp ứng nhu cầu của người dân.

"Thái Nguyên đang từng bước hình thành hệ thống nhà ở xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành đô thị xanh, bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030", ông Phạm Quang Anh nói.