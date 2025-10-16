Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Chiến lược bảo vệ đa cơ quan trong kiểm soát đái tháo đường tuýp 2

Nguồn: Thông tin dịch vụ
16/10/2025 18:09 GMT+7

Đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 2 là một bệnh lý chuyển hóa tiến triển âm thầm, thường đi kèm với nhiều rối loạn như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thừa cân - béo phì, và theo thời gian có thể dẫn đến các biến chứng mạn tính nghiêm trọng khác.

Do đó, kiểm soát đường huyết song song với các yếu tố nguy cơ liên quan đang trở thành hướng tiếp cận hiệu quả và bền vững hơn cho những người đang sống chung với bệnh.

Không chỉ cần quản lý đường huyết, người bệnh ĐTĐ tuýp 2 cần được can thiệp sớm và toàn diện

Tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc ĐTĐ tuýp 2 đang có xu hướng gia tăng, từ 2,5% vào năm 2007 lên 6,1% vào năm 2021. Tuy nhiên, có đến gần 2/3 người bệnh chưa đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết (HbA1c<7%)[1], và khoảng 55% đã có biến chứng tại thời điểm được chẩn đoán.

Ngoài ra, ĐTĐ tuýp 2 cũng là một yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến khi hơn 30% người mắc có nguy cơ diễn tiến sang các biến chứng tim mạch, và hơn một nửa trong số đó có thể tử vong do nguyên nhân này, chủ yếu là bệnh mạch vành.

Song, một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam năm 2024 chỉ ra rằng, dù kiểm soát đường huyết đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa các biến chứng vi mạch, nhưng hiệu quả đối với các biến chứng mạch máu lớn, như bệnh mạch vành và xơ vữa động mạch vốn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người bệnh, vẫn còn hạn chế theo ghi nhận của nhiều nghiên cứu.

Từ thực tiễn này, các chuyên gia trong lĩnh vực nội tiết và tim mạch đã cùng trao đổi tại hội nghị khoa học "Semaglutide - Chìa khóa mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị đái tháo đường tuýp 2" do Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội (CHPT), Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp cùng Công ty Novo Nordisk Việt Nam tổ chức, nhằm chia sẻ về liệu pháp tiếp cận toàn diện trong quản lý bệnh.

Chiến lược bảo vệ đa cơ quan trong kiểm soát đái tháo đường tuýp 2- Ảnh 1.

PGS-TS-BS Nguyễn Thị Bích Đào, Chủ Tịch Hội Đái Tháo Đường và Nội Tiết TP.HCM phát biểu mở đầu hội nghị.

Đồng chủ tọa của hội nghị GS-TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Tim Mạch Đông Nam Á – cho biết: "Người bệnh ĐTĐ típ 2 cần được can thiệp sớm và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ tim mạch để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm như đột quỵ và các bệnh lý tim mạch khác. Việc quản lý toàn diện bao gồm kiểm soát đường huyết, kiểm soát huyết áp, giảm mỡ máu, quản lý cân nặng... Nhờ đó sẽ giảm thiểu được gánh nặng bệnh tật gây ra từ ĐTĐ và biến chứng, đề người bệnh có thể hướng đến cuộc sống khỏe mạnh hơn".

Chiến lược bảo vệ đa cơ quan trong kiểm soát đái tháo đường tuýp 2- Ảnh 2.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Tim Mạch Đông Nam Á.

Thực tiễn ứng dụng liệu pháp đa mục tiêu trên toàn cầu

Theo mô hình Tiếp cận toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm trong quản lý ĐTĐ tuýp 2 (Holistic Person-Centred Approach to T2D Management) được Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) cập nhật 2025, chăm sóc bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 cần được can thiệp sớm, toàn diện và cá nhân hóa. Trong đó, bảo vệ đa cơ quan thông qua các liệu pháp có bằng chứng lâm sàng trong việc giảm nguy cơ biến cố tim mạch và thận như GLP-1 RA đã được khuyến nghị.

Liệu pháp GLP-1RA (semaglutide) đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận trong điều trị ĐTĐ tuýp 2 từ 2017 và hiện đã được ứng dụng rộng rãi tại trên nhiều quốc gia trên thế giới, hỗ trợ chăm sóc hàng triệu người bệnh. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã bổ sung liệu pháp GLP-1 RA vào danh mục nhóm thuốc thiết yếu cho bệnh ĐTĐ sau khi xem xét các bằng chứng khoa học về tiềm năng giúp người ĐTĐ tuýp 2 -đặc biệt là những người có bệnh tim, thận đồng mắc - cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch và thận, hỗ trợ giảm cân và thậm chí là giảm nguy cơ tử vong sớm.

Chiến lược bảo vệ đa cơ quan trong kiểm soát đái tháo đường tuýp 2- Ảnh 3.

GS-TS-BS Roger Chen, Chuyên gia Cao cấp, Khoa Nội tiết, Bệnh viện St Vincent's, Sydney, Úc.

Với nhiều năm kinh nghiệm thực hành GLP-1 RA trong điều trị ĐTĐ tại Úc, GS-TS-BS Roger Chen - Chuyên gia Cao cấp, Khoa Nội tiết, Bệnh viện St Vincent's, Sydney, Úc - chia sẻ trong hội nghị: "Tôi khuyến khích một cách tiếp cận chủ động để phát hiện sớm những bệnh nhân có nguy cơ cao, cá nhân hóa liệu pháp, truyền đạt giá trị lâu dài của việc can thiệp sớm với GLP-1 RA và kiểm soát chuyển hóa. Chúng ta hành động càng sớm, sự tiến triển của bệnh càng được trì hoãn và giảm các biến chứng trong tương lai càng cao. Với sự hiện diện của hoạt chất semaglutide tại Việt Nam, giờ đây chúng ta có cơ hội định hình lại việc chăm sóc bệnh ĐTĐ, giúp bệnh nhân sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn."

Nhận định về hướng tiếp cận đa mục tiêu, bảo vệ đa cơ quan cho người bệnh ĐTĐ tuýp 2 tại Việt Nam, PGS-TS-BS Nguyễn Thị Bích Đào, Chủ Tịch Hội Đái Tháo Đường và Nội Tiết TP.HCM - chủ tọa của buổi hội nghị khẳng định: "Quản lý ĐTĐ tuýp 2 cần phòng ngừa các biến chứng và tối ưu chất lượng sống cho bệnh nhân. Những tiến bộ trong y học hiên nay như liệu pháp GLP-1 RA Semaglutide đã có thể hỗ trợ người bệnh một cách toàn diện để kiểm soát đường huyết hiệu quả, bảo vệ đa cơ quan, giảm thiểu biến chứng để tối ưu chất lượng sống cho người bệnh. Để người bệnh có thể sống khỏe, sinh hoạt và làm việc bình thường trong khi điều trị và quản lý ĐTĐ."

Đồng thời, các chuyên gia tham gia hội nghị cũng đồng tình rằng, quản lý hiệu quả ĐTĐ tuýp 2 cần sự phối hợp chặt chẽ giữa phác đồ của bác sĩ và sự tuân thủ điều trị của người bệnh để hiện thực hóa mục tiêu giảm biến chứng và cải thiện chất lượng sống lâu dài.

(*) Nội dung do Trung tâm Đào tạo nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội (CHPT) cung cấp nhằm nâng cao nhận thức về bệnh đái tháo đường tuýp 2, không thay thế cho việc tư vấn của bác sĩ.

