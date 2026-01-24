Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Chiến lược đưa ống thép EMT đạt chuẩn ANSI C 80.3 vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Thông tin dịch vụ
24/01/2026 10:00 GMT+7

Giữa bối cảnh thị trường vật tư cơ điện nhiều biến động, Cát Vạn Lợi đã chọn một lối đi riêng đầy bản lĩnh.

Với tinh thần dám nghĩ dám làm và khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới (Go Global), việc dòng ống thép luồn dây điện EMT chính thức đạt chuẩn ANSI C80.3 không chỉ là một cột mốc kỹ thuật, mà còn là "tấm hộ chiếu" đưa doanh nghiệp tiến sâu vào chuỗi cung ứng vật tư cơ điện toàn cầu.

Chiến lược đưa ống thép EMT đạt chuẩn ANSI C 80.3 vào chuỗi cung ứng toàn cầu- Ảnh 1.

Ống thép luồn dây điện EMT và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn ANSI C 80.3 & UL 797 (Hoa Kỳ)

Bản lĩnh từ tinh thần "Làm thật - Giá trị thật"

Gần hai thập kỷ hình thành, Cát Vạn Lợi kiên định theo đuổi chiến lược nội lực hóa với triết lý: "làm thật - đầu tư thật - tạo giá trị thật". Không dừng lại với các tiêu chuẩn nội địa, doanh nghiệp đã chủ động nâng tầm cuộc chơi, lấy tiêu chuẩn khắt khe của Hoa Kỳ làm thước đo cho sự phát triển dài hạn.

Chiến lược đưa ống thép EMT đạt chuẩn ANSI C 80.3 vào chuỗi cung ứng toàn cầu- Ảnh 2.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy Cát Vạn Lợi

Đến nay, tỷ lệ nội địa hóa đạt mức khoảng 90% giúp Cát Vạn Lợi nâng cao năng lực sản xuất trong nước và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng tại các thị trường có yêu cầu cao như châu Á và Hoa Kỳ.

Bảo chứng chất lượng tại các "siêu dự án" trọng điểm

Năng lực của một nhà sản xuất được minh chứng rõ nhất qua sự tin tưởng của các đối tác quốc tế. Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi đã trở thành cái tên quen thuộc tại những công trình hạ tầng đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt:

  • Hạ tầng hàng không: Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất, Sân bay Quốc tế Techo (Campuchia).
  • Công nghiệp nặng: Kho cảng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG E1 Yên Hưng, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2
  • Nhà máy & Trung tâm dữ liệu: Nhà máy Lego Việt Nam, Nhà máy Suntory PepsiCo, Trung tâm dữ liệu Viettel, Trung tâm dữ liệu Quốc gia.
  • Giao thông đô thị: Tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, Tuyến MRT Metro Manila (Philippines).

Việc hiện diện tại các dự án nghìn tỷ này khẳng định rằng: Vật tư cơ điện Việt Nam hoàn toàn đủ sức đáp ứng các đòi hỏi khắt khe nhất từ các tổng thầu Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

ANSI C80.3: "Chìa khóa" mở cánh cửa cung ứng toàn cầu

Trong lĩnh vực điện công nghiệp, tiêu chuẩn Mỹ (ANSI/UL) là điều kiện tiên quyết để bước chân vào các dự án quy mô lớn. Hoàn tất quá trình kiểm định nghiêm ngặt để đạt chứng nhận ANSI C80.3 và UL Listed – UL 797 (Underwriters Laboratories - Hoa Kỳ), Cát Vạn Lợi kiên trì theo đuổi lộ trình đầu tư bài bản, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chi phí và quy trình kiểm định, qua đó từng bước khẳng định năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Chiến lược đưa ống thép EMT đạt chuẩn ANSI C 80.3 vào chuỗi cung ứng toàn cầu- Ảnh 3.

Giấy chứng nhận ANSI C 80.3 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất

Đây không chỉ là thành công về mặt kỹ thuật, mà là minh chứng cho sự đầu tư bài bản vào hệ thống sản xuất tự động và đội ngũ con người. Chứng chỉ này giúp ống GI Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khát vọng vươn tầm thế giới

Không dừng lại ở việc sản xuất, tinh thần "Go Global" của Cát Vạn Lợi còn được thể hiện qua các hoạt động xúc tiến thương mại mạnh mẽ tại Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Việc chủ động tiếp cận các yêu cầu kỹ thuật mới nhất từ thế giới giúp doanh nghiệp luôn đi trước một bước trong việc cải tiến sản phẩm.

Chiến lược đưa ống thép EMT đạt chuẩn ANSI C 80.3 vào chuỗi cung ứng toàn cầu- Ảnh 4.

Cát Vạn Lợi là nhà máy sản xuất M&E tại Việt Nam đạt chứng nhận UL Listed (Mỹ)

 Thông qua việc nâng chuẩn sản phẩm và hội nhập quốc tế, Cát Vạn Lợi đang viết tiếp câu chuyện về một thương hiệu Việt tự lực - tự chủ - tự cường, dùng chất lượng để chinh phục những đỉnh cao mới trên bản đồ công nghiệp cơ điện thế giới.

Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

  • Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TPHCM, xã Bình Mỹ, TPHCM.
  • Điện thoại: (028) 2253 3939
  • Website: www.catvanloi.com
  • Email: baogia@catvanloi.com
  TAG: ANSI C 80.3, UL Listed, UL 797, ống GI, ống luồn dây điện EMT, Cát Vạn Lợi


