Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chiến lược ESG: Động lực cốt lõi phát triển bền vững của Nam A Bank.

Nguồn: Nam A Bank
Nguồn: Nam A Bank
24/12/2025 14:29 GMT+7

Trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, Nam A Bank đã khẳng định vị thế tiên phong tại Việt Nam khi song hành thực thi chiến lược 'Số hóa và Xanh hóa'. Với việc triển khai thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), ngân hàng không chỉ tối ưu hóa vận hành mà còn góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế.

Chiến lược ESG của Nam A Bank được hiện thực hóa thông qua mô hình tài chính toàn diện trên nền tảng số hóa và xanh hóa. Ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái số như Robot OPBA, Open Banking và đặc biệt là mạng lưới 130 điểm Onebank 365+ trên toàn quốc. Việc đẩy mạnh giao dịch trực tuyến và các điểm giao dịch tự động 365+ không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn giúp tiết kiệm giấy tờ, hồ sơ, từ đó giảm thiểu đáng kể tác động tiêu cực đến môi trường.

Chiến lược ESG: Động lực cốt lõi phát triển bền vững của Nam A Bank.- Ảnh 1.

Nam A Bank mở dần danh mục tín dụng xanh và triển khai các sản phẩm, áp dụng lãi suất ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đang đầu tư vào các dự án chuyển đổi xanh nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Nam A Bank đã ứng dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) vào hoạt động cấp tín dụng theo tiêu chuẩn hoạt động của IFC và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong năm 2025 ngân hàng tiếp tục nâng cấp ESMS thông qua việc số hóa phân loại rủi ro E&S, không ngừng nâng cao năng lực và nguồn lực trong việc đánh giá, quản lý rủi ro E&S.

Với tầm nhìn chiến lược và những hành động cụ thể, Nam A Bank đang từng bước chứng minh rằng: Thực thi ESG không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là động lực cốt lõi để ngân hàng bứt phá mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên số.

Khám phá thêm chủ đề

Nam A Bank ESG Onebank 365+ Robot OPBA Open Banking
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận