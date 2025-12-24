Chiến lược ESG: Động lực cốt lõi phát triển bền vững của Nam A Bank.

Chiến lược ESG của Nam A Bank được hiện thực hóa thông qua mô hình tài chính toàn diện trên nền tảng số hóa và xanh hóa. Ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái số như Robot OPBA, Open Banking và đặc biệt là mạng lưới 130 điểm Onebank 365+ trên toàn quốc. Việc đẩy mạnh giao dịch trực tuyến và các điểm giao dịch tự động 365+ không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn giúp tiết kiệm giấy tờ, hồ sơ, từ đó giảm thiểu đáng kể tác động tiêu cực đến môi trường.

Nam A Bank mở dần danh mục tín dụng xanh và triển khai các sản phẩm, áp dụng lãi suất ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đang đầu tư vào các dự án chuyển đổi xanh nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Nam A Bank đã ứng dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) vào hoạt động cấp tín dụng theo tiêu chuẩn hoạt động của IFC và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong năm 2025 ngân hàng tiếp tục nâng cấp ESMS thông qua việc số hóa phân loại rủi ro E&S, không ngừng nâng cao năng lực và nguồn lực trong việc đánh giá, quản lý rủi ro E&S.

Với tầm nhìn chiến lược và những hành động cụ thể, Nam A Bank đang từng bước chứng minh rằng: Thực thi ESG không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là động lực cốt lõi để ngân hàng bứt phá mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên số.