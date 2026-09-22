Chiến lược gia tăng tài sản thông minh của vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin

Bên cạnh chuyện tình cảm, cách Son Ye Jin và Hyun Bin xây dựng, quản lý khối tài sản trong nhiều năm cũng là chủ đề được truyền thông và công chúng quan tâm.

Son Ye Jin tập trung vào bất động sản đắc địa

Theo truyền thông xứ Hàn, Son Ye Jin có xu hướng sử dụng thu nhập từ hoạt động nghệ thuật để đầu tư vào bất động sản tại những khu vực thương mại có giá trị cao. Năm 2015, nữ diễn viên mua một bất động sản gần ga Hapjeong, quận Mapo, Seoul. Đây là thời điểm khu vực thương mại quanh Hongdae đang trên đà phát triển mạnh. 3 năm sau, Son Ye Jin bán bất động sản này và được cho là thu về khoản chênh lệch khoảng 4,15 tỉ won. Chuyên gia ước tính tỷ suất sinh lời hằng năm của thương vụ đạt khoảng 14%.

Dù có chiến lược tài chính khác biệt, Son Ye Jin và Hyun Bin đều hướng đến việc xây dựng những tài sản có giá trị lâu dài thay vì chỉ dựa vào thu nhập từ showbiz Ảnh: Chụp màn hình phim Hạ cánh nơi anh

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục chi 16 tỉ won để mua một tòa nhà thương mại 6 tầng tại Sinsa-dong. Đây là một trong những khu phố thời thượng tại Seoul, tập trung nhiều thương hiệu thời trang, cơ sở làm đẹp và các loại hình kinh doanh hướng đến nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao. Theo thông tin được tờ 163 dẫn lại, riêng tiền cho thuê tòa nhà có thể mang về cho Son Ye Jin hơn 45 triệu won mỗi tháng. Ngoài ra, các khoản tiền đặt cọc của khách thuê cũng góp phần tạo nên nguồn vốn đáng kể.

Danh mục bất động sản của Son Ye Jin không chỉ có các tòa nhà thương mại. Năm 2008, cô được cho là đã bỏ ra khoảng 3 tỉ won mua một căn biệt thự tại Samseong-dong. Sau khoảng 15 năm nắm giữ, nữ diễn viên bán bất động sản này với giá 4,8 tỉ won. Qua nhiều thương vụ, Son Ye Jin được truyền thông chú ý nhờ lựa chọn những bất động sản nằm tại các khu vực có giá trị thương mại cao và nắm giữ trong khoảng thời gian đủ dài để hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị.

Hyun Bin lựa chọn tích lũy và đầu tư dài hạn

Nếu Son Ye Jin tập trung vào những vị trí bất động sản có tiềm năng tăng giá, chiến lược tài chính của Hyun Bin được mô tả theo hướng thận trọng hơn, với trọng tâm là tiết kiệm và đầu tư dài hạn. Năm 2013, Hyun Bin từng nhận giải thưởng về tiết kiệm tại Hàn Quốc. Theo thông tin từ 163, nam diễn viên khi đó có khoảng 3,5 tỉ won tiền gửi. Khoản tiền này được cho là mang về khoảng 6 triệu won tiền lãi mỗi tháng. Hyun Bin cũng đầu tư vào bất động sản nhưng không quá chú trọng việc mua bán nhanh để hưởng chênh lệch giá.

Một trong những thương vụ đáng chú ý của nam diễn viên là tòa nhà cũ tại Cheongdam-dong. Anh được cho là bỏ ra 4,8 tỉ won để mua bất động sản, sau đó tiếp tục đầu tư khoảng 2,7 tỉ won để cải tạo toàn diện. Sau khi hoàn thành, công trình từng nhận giải thưởng kiến trúc của thành phố Seoul, đồng thời giá trị tòa nhà sau đó đã vượt mức 10 tỉ won. Cách đầu tư này cho thấy Hyun Bin chú trọng nâng cao giá trị của tài sản trong thời gian dài, thay vì liên tục mua bán để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.

Một số ước tính được 163 thu thập cho rằng giá trị tài sản có thể xác minh của Son Ye Jin cao hơn đáng kể so với Hyun Bin. Tuy nhiên, hai người hiếm khi công khai đề cập đến vấn đề tài chính trong cuộc sống hôn nhân.