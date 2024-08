Chiến lược nhân sự giúp Ajinomoto được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024'

Vừa qua, Ajinomoto Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Nhân sự châu Á với hạng mục Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2024). Đây là giải thưởng uy tín do tạp chí HR Asia tổ chức hằng năm dựa trên các tiêu chí đánh giá khắt khe về môi trường làm việc, chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, mức độ hài lòng và gắn bó của nhân viên,…

Ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam (bên trái) nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024"

Hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024" là kết quả từ những chính sách, nỗ lực của Ajinomoto Việt Nam trong việc tạo ra một môi trường làm việc đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng của người lao động, bao gồm người lao động trẻ.

Chính sách phúc lợi cạnh tranh

Tại Ajinomoto Việt Nam, bên cạnh chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động còn được hưởng nhiều phúc lợi khác cùng với mức thu nhập cạnh tranh trên thị trường.

Hơn nữa, các lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ của công ty được đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi. Ngoài chế độ nghỉ thai sản 6 tháng, trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ còn được rút ngắn thời gian làm việc 60 phút mỗi ngày bằng nhiều hình thức linh hoạt, và còn được trang bị các khu vực nghỉ ngơi và hỗ trợ vắt sữa với diện tích rộng rãi, đủ thiết bị và nội thất cần thiết.

Không gian nghỉ ngơi cho nhân viên nữ nuôi con bú

Người lao động nữ mang thai và nuôi con bú còn được hướng dẫn sử dụng phần mềm thực đơn dinh dưỡng thuộc Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em do Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai toàn quốc từ năm 2020 (www.dinhduongmevabe.com.vn).

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và môi trường làm việc

Ajinomoto Việt Nam cung cấp nhiều chương trình đào tạo và giáo dục để đảm bảo nhân viên được trang bị, cập nhật đầy đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết: dinh dưỡng, môi trường và kỹ thuật số… để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và con người tại Việt Nam. Công ty cũng chia sẻ lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng và cơ hội thăng tiến để người lao động phấn đấu theo đuổi.

Ngoài ra, các yếu tố Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DE&I - Diversity, Equity & Inclusion) được đảm bảo xuyên suốt các môi trường làm việc tại Ajinomoto Việt Nam.

Quan tâm sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động

Ajinomoto Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của người lao động, cả về thể chất lẫn tinh thần, với nhiều chương trình nâng cao kiến thức về sức khỏe và dinh dưỡng thường niên, cung cấp Bữa ăn lành mạnh tại nơi làm việc, thiết lập Phần mềm Dinh dưỡng và Sức khỏe cho riêng người lao động của công ty…

Phần mềm Dinh dưỡng và Sức khỏe dành riêng cho nhân viên Ajinomoto Việt Nam

Đặc biệt, từ tháng 5.2024, Ajinomoto Việt Nam đã chính thức triển khai hoạt động 5 phút tập thể dục tại nơi làm việc cho toàn thể nhân viên, giúp tăng cường tỉnh táo, giảm mệt mỏi và buồn ngủ, duy trì trạng thái sảng khoái trong suốt quá trình làm việc và hỗ trợ phòng chống té ngã, với các bài tập được thiết kế phù hợp với từng nhóm công việc. Trong tương lai, công ty cũng sẽ triển khai hoạt động tư vấn tâm lý giúp nâng cao sức khỏe tinh thần cho người lao động.

Nhân viên Khối văn phòng tập thể dục giữa giờ

Kết nối Mục đích tồn tại của người lao động và công ty

Ajinomoto Việt Nam theo đuổi Mục đích tồn tại là "Góp phần mang đến sức khỏe, hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị".

Công ty luôn tin rằng chính những nỗ lực nhỏ nhất của mỗi người lao động trong công việc hằng ngày là nền tảng vững chắc giúp hiện thực hóa Mục đích tồn tại của công ty.

Các phòng ban tích cực tham gia Chương trình nội bộ chia sẻ về Mục đích tồn tại

Do đó, công ty đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao sự hiểu biết và đồng cảm của nhân viên với Mục đích tồn tại của công ty, kết nối giữa Mục đích tồn tại của cá nhân và Mục đích tồn tại của công ty, đồng thời chào đón những cá nhân có chung lý tưởng để cùng nhau kiến tạo nên nhiều giá trị cho xã hội, đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân và xã hội Việt Nam.