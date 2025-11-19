Chiến lược phát triển bền vững giúp Cỏ Mềm giành giải thưởng CSR & ESG toàn cầu

Chiến lược bền vững từ nguyên liệu

Vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh và Giải thưởng Toàn cầu về CSR & ESG lần thứ 17, diễn ra tại TP.HCM, thương hiệu mỹ phẩm Cỏ Mềm đã giành cú đúp với 2 giải thưởng: Hạng Gold - CSR & ESG Leadership Award dành cho Thương hiệu tiên phong trong phát triển bền vững và hoạt động xã hội, cùng hạng Platinum - Product Innovation & Excellence Award, tôn vinh Thương hiệu đổi mới xuất sắc trong sản xuất và phát triển bền vững. Đây là thành tích xuất sắc mà Cỏ Mềm vinh dự nhận được nhờ năng lực tích hợp đổi mới bền vững vào toàn bộ chuỗi giá trị, từ nguyên liệu, tới quá trình nghiên cứu R&D, sản xuất, đến tác động môi trường và xã hội.

Bà Thuận Thảo - đại diện Cỏ Mềm nhận giải tại sự kiện

Điểm khác biệt của Cỏ Mềm không chỉ ở sứ mệnh thay thế "hóa chất độc hại" bằng nguyên liệu thiên nhiên bản địa, mà còn ở chiến lược hợp tác phát triển các vùng trồng thảo dược tại Việt Nam. Điển hình là vùng trồng sâm Lai Châu ứng dụng nhà màng công nghệ cao, giúp bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn giống sâm quý hiếm, đồng thời tạo sinh kế ổn định và bền vững cho cộng đồng miền núi phía Bắc. Chính tầm nhìn này đã giúp Cỏ Mềm ghi dấu và chiếm ưu thế trong hạng mục giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế tiên phong về đổi mới và phát triển bền vững.

Cỏ Mềm hợp tác phát triển vùng trồng sâm Lai Châu tại Sìn Hồ

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ thiên nhiên

Trong đánh giá của hội đồng giám khảo, sự ghi nhận dành cho Cỏ Mềm xuất phát từ cách thương hiệu xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng và duy trì quá trình đổi mới liên tục. Với đội ngũ R&D giàu chuyên môn và kinh nghiệm, thương hiệu đã nghiên cứu và hoàn thiện hàng chục dòng sản phẩm theo tiêu chí an toàn - hiệu quả - bền vững... vừa đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng, vừa lan tỏa lối sống tiêu dùng bền vững tới cộng đồng.

Cỏ Mềm phát triển sản phẩm dựa trên 3 tiêu chí: an toàn - hiệu quả - bền vững

Từ sản phẩm đầu tiên là Son gạo ra mắt năm 2015. Đến nay, sau 10 năm, Cỏ Mềm đã xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh với hơn 250 sản phẩm. Khách hàng có thể trải nghiệm đầy đủ các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm, làm đẹp từ bên trong, thậm chí cả sản phẩm chăm sóc gia đình. Mỗi sản phẩm là hiện thân của giá trị cốt lõi "Sản phẩm Lành - Chất lượng Thật", đồng thời khẳng định niềm tự hào về sự tinh túy của mỹ phẩm Việt, nơi thiên nhiên và tri thức hội tụ để phục vụ con người.

Nhà máy giảm phát thải - Kiến tạo giá trị xanh từ sản xuất

Một trong những thước đo quan trọng của sản xuất và tiêu dùng bền vững là khả năng cải tiến để giảm phát thải, tối ưu năng lượng và hướng tới bao bì tái chế. Trong lĩnh vực này, Cỏ Mềm đã tiên phong "đi tắt đón đầu", đầu tư xây dựng nhà máy đạt chuẩn cGMP: không chỉ là bảo chứng cho chất lượng sản phẩm, mà còn thể hiện cam kết xanh khi quy trình kiểm soát nghiêm ngặt giúp tiết kiệm tới 1 triệu lít nước mỗi năm.

Nhà máy sản xuất quy mô 10.000m2 của Cỏ Mềm

Ông Vũ Bảo Linh - Trưởng khối Kinh doanh Cỏ Mềm cho biết, từ khi vận hành nhà máy cGMP, doanh nghiệp chú trọng giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, cắt giảm phát thải carbon, hạn chế rác thải môi trường và tối đa hóa bao bì tái chế, tái sử dụng. Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm chính là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc kêu gọi toàn cầu, và Cỏ Mềm khẳng định, ngay cả trong ngành mỹ phẩm thiên nhiên, thương hiệu cũng không đứng ngoài sứ mệnh này, kiến tạo giá trị xanh lâu dài cho con người và hành tinh.

Lan tỏa tri thức xanh - Mỗi nhân viên là một đại sứ bền vững

Đối với một doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hiện nay, uy tín và giá trị không chỉ được đo bằng quy mô, mà còn thể hiện ở chất lượng vận hành. Hệ thống 80 cửa hàng phân phối độc quyền của Cỏ Mềm là minh chứng cho một chuỗi giá trị khép kín, từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối, được vận hành trọn vẹn và chuyên nghiệp. Mỗi cửa hàng không chỉ trở thành không gian lan tỏa cảm hứng về lối sống an lành, hòa hợp với thiên nhiên, mà còn góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, hướng đến mục tiêu kiến tạo thành phố và cộng đồng bền vững.

Không gian xanh của cửa hàng Cỏ Mềm

Trong hành trình 10 năm phát triển, Cỏ Mềm đã đào tạo gần 300 nhân viên trở thành những đại sứ trực tiếp kể câu chuyện "Lành và Thật" đến khách hàng. Nhờ sự tận tâm, chân thành trong tư vấn và chăm sóc, hành trình phát triển bền vững của thương hiệu không chỉ được công nhận bằng giải thưởng uy tín, mà quan trọng, đã chinh phục được lòng tin của thị trường, trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên được tin cậy và yêu mến tại Việt Nam.