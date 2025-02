Chiến lược phát triển Nhóm nghiên cứu mạnh ở Trường đại học Tôn Đức Thắng

5 nhóm nghiên cứu mạnh của TDTU quy tụ các nhà khoa học uy tín, có năng lực nghiên cứu nổi bật, dẫn dắt bởi các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành như:

1. Nhóm nghiên cứu công nghệ thông minh tiên tiến (Advanced Intelligent Technology Research Group-AITECH).

Trưởng nhóm: PGS-TS Nguyễn Nhật Tân



2. Nhóm nghiên cứu ứng dụng vật liệu tiên tiến để phát triển bền vững (Group of Applied Research in Advanced Materials for Sustainable Development - FASAM)

Trưởng nhóm: PGS-TS Ngô Thị Tường Châu



3. Nhóm nghiên cứu Phương pháp Giải tích và Đại số trong Tối ưu hóa (Analytical and Algebraic Methods in Optimization Research Group - AAMO).

Trưởng nhóm: GS-TSK Phan Quốc Khánh

4. Phòng nghiên cứu Cơ học Vật liệu và Kết cấu Tiên tiến (Mechanics of Advanced Materials and Structures - MAMS).

Trưởng nhóm: GS-TSKH Phạm Đức Chính



5. Phòng nghiên cứu Vật lý sinh học (Laboratory of Biophysics - BP).

Trưởng nhóm: TS Ngô Sơn Tùng