Chiến lược ‘thực dụng’ giúp Lumias chinh phục phân khúc gia dụng tầm trung tại Việt Nam

Bằng chiến lược công nghệ tinh gọn đi sâu vào giá trị thực, thương hiệu đã tái định nghĩa trải nghiệm sống tiện nghi và chú trọng sức khỏe với mức chi phí tối ưu.

Thị trường đồ gia dụng Việt Nam có sự phân hóa rõ nét

Nắm bắt thời cơ, Lumias đã tập trung vào phân khúc khách hàng thu nhập trung bình, nhóm chiếm số đông nhưng đang thiếu đi những lựa chọn uy tín. Đại diện thương hiệu khẳng định, Lumias cam kết cung cấp các sản phẩm công nghệ hiện đại, chất lượng cao với mức giá cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thực tế của đại đa số người tiêu dùng Việt.

Lumias với hơn 200 sản phẩm từ quạt, máy lọc không khí, máy hút ẩm đến các thiết bị nhà bếp và chăm sóc sức khỏe - làm đẹp ẢNH: LUMIAS

Lumias - "Làn gió mới" từ Hàn Quốc cho gia đình Việt

Theo đuổi triết lý "Không dây - Không giới hạn", thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Lumias sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng toàn diện nhu cầu sống hiện đại, hướng tới sự tiện lợi và thân thiện với người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, Lumias được phân phối chính hãng thông qua Công ty cổ phần Công nghệ Hợp Long. Dù mới gia nhập, thương hiệu đã nhanh chóng khẳng định vị thế bằng hàng loạt giải thưởng danh giá như:

Top 10 "Thương hiệu xuất sắc nhất châu Á" tại hội nghị ASIA'S TOP BRAND 2024

"Máy hút ẩm cao cấp được yêu thích nhất" tại Tech Awards 2024

"Máy hút ẩm kiêm lọc không khí cao cấp được yêu thích" tại Tech Awards 2025

Những cột mốc này là minh chứng cho chất lượng và sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng dành cho Lumias trên hành trình nâng tầm không gian sống.

Kênh mua sắm online chính thức của thương hiệu Lumias ẢNH: LUMIAS

Chiến lược đột phá giúp Lumias thống lĩnh phân khúc gia dụng tầm trung

Lumias thành công chiếm lĩnh phân khúc gia dụng tầm trung bằng chiến lược tối ưu hóa giá trị thực cho người dùng, thay vì chạy đua công nghệ. Thương hiệu lựa chọn tư duy công nghệ tinh gọn, tập trung vào các tính năng cốt lõi: ví dụ như máy lọc không khí ưu tiên chỉ số CADR và hiệu suất lọc bụi mịn PM2.5; Quạt thông minh Lumias tập trung vào động cơ tiết kiệm điện và tối ưu luồng gió, loại bỏ màn hình hiển thị phức tạp để giảm giá thành sản phẩm.

Bên cạnh ưu thế công nghệ, Lumias còn ghi điểm bởi phong cách thiết kế tối giản nhưng chất lượng tối đa. Là sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng muốn nâng tầm không gian sống đẳng cấp, sang trọng với mức chi phí hợp lý.

Với gam màu trắng be chủ đạo và đường nét hiện đại, các sản phẩm Lumias dễ dàng hòa nhập vào nhiều không gian nội thất ẢNH: LUMIAS

Đặc biệt, Lumias đã hóa giải rào cản về niềm tin đối với hàng tầm trung thông qua mô hình phân phối đa kênh kết hợp dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Thông qua đối tác chiến lược GIGA Digital, hệ thống cửa hàng phủ sóng tại các TTTM cao cấp, tạo không gian trải nghiệm "Chạm thử - Dùng thật" trực quan. Kết hợp cùng mạng lưới thương mại điện tử rộng khắp và chính sách bảo hành uy tín từ Trung tâm bảo hành GIGAcare, Lumias không chỉ bán sản phẩm mà còn thiết lập một cam kết dài hạn về độ bền.

Khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm Lumias tại toàn bộ hệ thống cửa hàng GIGA.vn ẢNH: LUMIAS

Để cập nhật các sản phẩm gia dụng thông minh mới nhất và không bỏ lỡ các chương trình ưu đãi hấp dẫn, độc giả và quý khách hàng nên theo dõi ngay Fanpage chính thức của Lumias: https://www.facebook.com/lumiasvietnam