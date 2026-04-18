Chiến lược thương hiệu: Định chế Holding Regal Group, kiến tạo hệ sinh thái tỉ đô

Mô hình Holding Company giúp Regal Group kiện toàn chuỗi giá trị khép kín, kiểm soát trọn vẹn vòng đời tài sản: từ quy hoạch kiến trúc độc bản, thi công hệ vật liệu xa xỉ đến trực tiếp quản lý vận hành, khai thác thương mại.

Regal Group thiết lập tiêu chuẩn mới cho thị trường BĐS hạng sang Đông Nam Á

3 trụ cột chặt chẽ hệ sinh thái Regal Group 2026

1. Regal Homes: Nhà ở hạng sang, đô thị hiện đại bền vững, tái cấu trúc danh mục sản phẩm nhà ở theo tiêu chuẩn quốc tế với 3 dòng thương hiệu chuyên biệt:

Regal Residence: Chuỗi cao ốc, căn hộ hạng sang, tiêu chuẩn vận hành 5 sao, an ninh đa lớp.

Regal Complex: Nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương mại thế hệ mới, tối ưu hóa quỹ thời gian nhờ tích hợp "Sống - Làm việc - Giải trí" trong một không gian.

Regal Living: Nhà ở đô thị hiện đại ứng dụng công nghệ thông minh, hướng tới cộng đồng tri thức trẻ toàn cầu.

Đại đô thị Regal Legend định hình chuẩn mực không gian sống bền vững cho cộng đồng tinh hoa

2. Regal Hotels: Chuỗi lưu trú, nghỉ dưỡng sang trọng

Regal hợp tác những tên tuổi vận hành toàn cầu như Accor (Novotel Living) và các thương hiệu mạnh, cung cấp giải pháp lưu trú đa tầng: Regal Mansion (Dinh thự siêu sang), Regal Villas (Biệt thự nghỉ dưỡng Wellness), Regal Suites, Regal Collection (Boutique Hotels)…

Biểu tượng lưu trú Regal Collection minh chứng cho giải pháp không gian đa trải nghiệm của thương hiệu Regal Hotels

3. Regal Mall: Chuỗi trung tâm thương mại, bán lẻ

Regal Group có hệ thống trung tâm bán lẻ thương mại: Regal Galleria, Regal Avenue, Regal Zone cung cấp không gian mua sắm hạng sang, "giữ lửa" cho các đại đô thị.

Tầm nhìn wellness và bảo chứng tài sản tỉ đô

Mô hình Tập đoàn đầu tư tạo chiến lược khác biệt cho Regal Group ở năng lực tạo dòng tiền.

Sau khi bàn giao nhà, Regal tiếp tục giữ lại các hạng mục thương mại, tiện ích, trực tiếp kinh doanh, nhượng quyền đối tác, đảm bảo khu đô thị luôn sầm uất, gia tăng giá trị tài sản bền vững cho nhà đầu tư.

"Regal không chỉ xây nhà, mà còn thiết lập hệ sinh thái sống vĩnh cửu. BĐS Regal vừa có giá trị thực, vừa khai thác hiệu quả dòng tiền dài hạn. Mô hình Holding cam kết Regal luôn đồng hành khách hàng phát triển giá trị tài sản qua nhiều thế hệ", ông Trần Ngọc Thái, Phó tổng giám đốc Regal Group chia sẻ.

Regal Mall (Regal Complex) rộng 8.000 mét vuông, quy tụ các thương hiệu Flagship hàng đầu thế giới

Nhờ hệ sinh thái đồng bộ này, các đại đô thị như Regal Legend (Đồng Hới), Regal Capital (Huế), Regal Complex Đà Nẵng, Regal Heritage Retreat Hội An đang hình thành những "Điểm đến toàn cầu", tích hợp hoàn hảo y tế, du lịch, văn hóa, sức khỏe, với mục tiêu cốt lõi thu hút du khách quốc tế và giới tinh hoa đến lưu trú, chi tiêu và an cư lâu dài.

Chiến lược thương hiệu của Regal Group được bảo chứng với những chỉ số tài chính vững mạnh: Tổng tài sản vượt 5.250 tỉ đồng, mục tiêu vốn hóa đạt 8.000 tỉ đồng trong 2026.

Novotel Living, điểm nhấn biểu tượng trong hệ sinh thái tỉ đô

Regal Group bắt tay với các "gã khổng lồ" quy hoạch và thiết kế thế giới như B+H Architects, LAVA, Studio 8, Turner...trên hành trình kiên định sứ mệnh "Kiến tạo di sản", nâng tầm vị thế và hiện thực hóa khát vọng đưa BĐS Việt Nam lên bản đồ đầu tư thế giới.