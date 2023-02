Chiến sĩ công an trả lại tài sản nhặt được cho người đánh rơi

Ngày 24.2, tin từ Công an thị trấn.Thới Bình, H.Thới Bình (tỉnh Cà Mau), đơn vị đã tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi, được chiến sĩ công an nhặt được khi chơi thể thao.

Chiến sĩ công an Nguyễn An Huy trao trả tài sản nhắt được cho người đánh rơi CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, sáng 20.2, Nguyễn An Huy (chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an H.Thới Bình) đến trụ sở Công an thị trấn Thới Bình trình báo việc mình nhặt được lắc tay bằng vàng. Huy cho biết anh nhặt được lắc tay khi đang tham gia hoạt động thể dục thể thao tại khóm 2, thị trấn Thới Bình.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Thới Bình nhanh chóng xác minh và tìm được người đánh rơi là em Quách Thảo Nguyên, học sinh lớp 8 của Trường THCS TT.Thới Bình.

Trước sự chứng kiến của Công an thị trấn Thới Bình, anh Huy đã trao trả tài sản cho em Nguyên. Theo em Nguyên, chiếc lắc tay trị giá trên 9 triệu đồng.

Việc chiến sĩ công an Nguyễn An Huy nhặt được của rơi trả lại cho người mất là một hành động đẹp, tấm gương sáng cần được biểu dương khen thưởng và lan tỏa trong cuộc sống, trong ngành.