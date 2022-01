Chiến sĩ nghĩa vụ tử vong ở Gia Lai: Cơ quan điều tra khởi tố vụ án

Chiến sĩ N.V.T tử vong khi đang là lính nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.

Hiện có ba cá nhân liên quan đến sự việc này nhưng chưa được công bố danh tính do đang trong quá trình điều tra.

Đại tá Lê Tuấn Hiền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng nên chưa thể thông tin rõ ràng đến báo chí.

Trước đó, theo thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, tối 29.11.2021, chiến sĩ N.V.T tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự té ngã. Sau đó, T. về phòng nằm nghỉ.





Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày (29.11.2021), T. có hiện tượng co giật, khó thở. Khi phát hiện vụ việc, đơn vị tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa T. đến Trung tâm Y tế H.Đức Cơ (Gia Lai) cấp cứu nhưng đến khoảng 22 giờ cùng ngày, quân nhân T. tử vong.

Thông cáo này nêu, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân anh T. tử vong là do tự té ngã, xuất huyết não. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định, hình ảnh vết bầm trên thi thể anh T. do "tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau".

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cũng đã trưng cầu mổ pháp y với sự chứng kiến của gia đình để làm rõ việc có hay không việc chiến sĩ nghĩa vụ N.V.T bị đánh dẫn đến tử vong.