Chiến sĩ trẻ công an túc trực tiếp sức cho thí sinh

Mô hình này được Đoàn thanh niên Công an TP.Huế, phối hợp cùng các đơn vị thuộc Công an Thừa Thiên - Huế thực hiện. Năm nay, tại các điểm thi, ngoài hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, các chiến sĩ trẻ còn tiếp sức mùa thi cho thí sinh và phụ huynh.



Cán bộ trẻ Công an TP.Huế tiếp sức mùa thi cho thí sinh LÊ HOÀI NHÂN

Đại úy Ngô Văn Trưởng, Bí thư đoàn thanh niên Công an TP.Huế cho biết các chiến sĩ trẻ sẽ hoàn thành 3 mục tiêu: Bảo đảm an ninh trật tự các điểm thi; hỗ trợ thí sinh và phụ huynh những thắc mắc.

Đại úy Trưởng cho hay đây là hoạt động thường niên, được triển khai hàng năm. Tuy nhiên, khác với những năm trước, thay vì kết hợp cùng đội "Tiếp sức mùa thi" của Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế, năm nay, hoạt động được Đoàn thanh niên Công an TP.Huế chủ động thực hiện, quy mô hơn.

Công an hướng dẫn các thủ tục trước khi vào phòng thi cho các thí sinh LÊ HOÀI NHÂN

"Trong những ngày này, chúng tôi sẽ túc trực tại các điểm thi để hỗ trợ nước, bánh và các vật dụng cần thiết. Đồng thời bảo đảm an ninh, phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ và giúp đỡ thí sinh và người dân khi có sự cố", đại úy Trưởng nói.

Trước đó, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Thừa Thiên – Huế cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà cho các điểm "Tiếp sức mùa thi" trên địa bàn. Cán bộ CSGT đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, văn phòng phẩm... cũng như phân công cán bộ hỗ trợ thí sinh tại các điểm tiếp sức mùa thi trên tuyến, địa bàn phụ trách.