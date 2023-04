Chiến sĩ trẻ thủ đô in đậm dấu ấn màu áo xanh lên vùng biên A Lưới

Gần… để hiểu dân

Giữa cái nắng rát da, rát thịt nơi vùng biên Quảng Nhâm (H.A Lưới, Thừa Thiên – Huế), khi người dân rời những ngọn đồi trở về nhà nghỉ trưa, cũng là lúc đại úy Nguyễn Văn Tân băng qua những con đường khúc khuỷu để làm nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh khu vực. Anh là cán bộ trẻ vừa xung phong theo đề án "Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã" (của Bộ Công an) tại xã biên giới này.

Đại úy Tân đến nhà người dân hỏi thăm, phối hợp tuyên truyền về tình hình bảo vệ an ninh khu vực LÊ HOÀI NHÂN

Thấy màu xanh cảnh phục thấp thoáng từ đầu ngõ, ông Hồ Minh Phương (66 tuổi, người dân xã Quảng Nhâm) phấn khởi: "Lần nào cũng vậy, đi đâu về chú Tân cũng có quà cho tôi. Từ khi có chú ấy và Công an chính quy về xã, tình hình an ninh được đảm bảo, không còn nạn trộm gà, trộm chuối trên rẫy, dân làng an tâm lắm. Lần đầu gặp, dân làng nghe chú Tân nói giọng Bắc nên cũng lo chú ấy khó hòa nhập, nhưng đến nay trong xã ai cũng biết và quý chú Tân, chàng trai trẻ gần gũi, dễ mến!", ông Phương nói.

Những ngày đầu về đây nhận nhiệm vụ, nơi người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu... đại úy Tân có đôi chút khoảng cách về ngôn ngữ, phong tục. Để hòa nhập thật nhanh, đại úy Tân chủ động tìm đến những gia đình có uy tín trong làng như ông Phương, qua ông anh được kết nối với người dân để học thêm ngôn ngữ, văn hóa. Vượt lên trên tất cả những rào cản và điều kiện khó khăn, đến nay đại úy Tân được dân làng tin tưởng, giúp sức tận tình trong các nhiệm vụ.

Ông Hồ Minh Phương và người dân xã Quảng Nhâm phấn khởi từ khi có Công an chính quy và đại úy Tân về xã LÊ HOÀI NHÂN

Trò chuyện một hồi, mặt trời đã lên đỉnh núi cũng là lúc những đứa trẻ trong làng vừa tan học, vội chia tay ông Phương, đại úy Tân tranh thủ chút ít thời gian để đến thăm những đứa "con nuôi" trong bản.



Những em nhỏ này được đại úy Tân bắt nhịp "cầu nối" cùng đơn vị cũ là Đoàn Thanh niên Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) hỗ trợ tiền học hàng tháng. "Trong 8 em, có 6 em là con của các công an viên bán chuyên trách của xã. Việc giúp các em ngoài hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần còn để góp phần giúp các anh an tâm công tác, hỗ trợ lực lượng Công an chính quy bảo đảm an ninh trật tự địa bàn", đại úy Tân nói.

Sau những giờ làm, Đại úy tân thường xuyên đến thăm những người "con nuôi", là con của các công an viên bán chuyên trách của xã LÊ HOÀI NHÂN

Niềm vui giản dị nơi vùng biên



Quay trở về đơn vị, đại úy Tân cùng các đồng nghiệp chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Trụ sở nơi các anh sinh hoạt được tận dụng từ ngôi trường mầm non cũ nên cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiếu thốn. "Ở đây anh em thay phiên nhau dọn dẹp, đi chợ, nấu ăn. Hôm nào có nhiệm vụ đột xuất thì anh em chúng tôi ăn mì tôm cho qua bữa", đại úy Huỳnh Văn Quang, Trưởng Công an xã Quảng Nhâm vui vẻ nói.

Theo đại úy Quang, cùng lúc với đại úy Tân, xã Quảng Nhâm có 3 cán bộ công an chính quy được tăng cường về nhận nhiệm vụ. Các anh phải bao quát phụ trách nhiều công việc và cùng ăn, cùng ở cùng làm việc.

Trụ sở Công an xã Quảng Nhâm được tận dụng lại từ một trường mầm non cũ LÊ HOÀI NHÂN

Là xã có đường biên giới phía Tây giáp địa phận nước Lào, với đặc thù tình hình an ninh tại địa bàn phức tạp nên nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ công an nơi đây khá vất vả, tuy vậy các anh chưa bao giờ nề hà.

Bởi sau những giờ làm việc, những cán bộ trẻ như đại úy Tân có một niềm vui giản dị: "Tôi hay trêu các bé trên này, nếu có được điểm 10 cứ mang đến chú đổi kẹo. Sau này các em có điểm cao lại chạy đến trụ sở công an tìm tôi. Nhờ các em tôi thêm yêu mến, gắn bó với con người nơi đây", đại úy Tân chia sẻ.

Em Hồ Thị Như Quỳnh (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Nhâm) vui vẻ kể: "Chú Tân hay cho chúng em bánh, sách vở và áo quần mới, em rất yêu và tự hào về chú Tân của em".

Đại úy Tân tặng quà bánh, sách vở cho trẻ em xã Quảng Nhâm LÊ HOÀI NHÂN

Những việc làm của đại úy Tân còn được thượng tá Lại Phước Lợi, Trưởng Công an H.A Lưới đánh giá cao. Theo thượng tá Lợi, dù còn trẻ nhưng với tinh thần nhiệt huyết, xung kích, trách nhiệm, đại úy Tân đã khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập địa bàn. Dù xa xôi, thiếu thốn cơ sở vật chất nhưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.