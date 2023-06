Chiến sự đến tối 16.6: Ukraine nói ‘thành công một phần’; Nga trao thưởng cho binh sĩ

Một đơn vị pháo binh của Ukraine khai hỏa pháo tự hành PzH 2000 tại tiền tuyến gần Bakhmut REUTERS

Tờ The Guardian ngày 16.6 đưa tin Bộ quốc phòng Nga cho biết binh sĩ của mình tham gia chiến dịch ở Ukraine sẽ được thưởng nếu có thể tiêu diệt xe tăng Leopard do Đức sản xuất hoặc thiết giáp do Mỹ cung cấp cho Kyiv.

Điều này nằm trong chương trình khen thưởng rộng hơn, trong đó hơn 10.000 binh sĩ Nga đã nhận được tiền thưởng kể từ khi chiến sự bắt đầu gần 16 tháng trước.

Trên cơ sở báo cáo từ các chỉ huy chiến trường của Nga, "các khoản thanh toán hiện đang được thực hiện cho các quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, những người đã phá hủy xe tăng Leopard, cũng như các phương tiện chiến đấu bọc thép do Mỹ và các nước NATO khác sản xuất", theo Bộ quốc phòng Nga.

Cơ quan này cho biết tính đến ngày 31.5, tổng cộng 10.257 binh sĩ Nga đã được thưởng vì đã phá hủy 16.001 thiết bị quân sự của phía Ukraine.

Phía Nga còn cho biết tiền thưởng đối với việc phá hủy mỗi thiết giáp là 50.000 rúp (14 triệu đồng) và mỗi xe tăng là 100.000 rúp. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Ukraine "thành công một phần"

Đài CNN ngày 16.6 đưa tin quân đội Ukraine cho hay các lực lượng của họ đã đạt được "thành công một phần" ở một số hướng trong cuộc phản công đang triển khai.

Phát ngôn viên Andriy Kovalov của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các lực lượng tiếp tục triển khai song song các hành động phòng thủ và tấn công.

"Các binh sĩ của chúng tôi đã thành công một phần. Không một vị trí nào bị mất ở nơi các binh sĩ Ukraine đang phòng ngự", ông cho biết trong một thông cáo.

Theo thông cáo, Ukraine thành công tại các khu vực Novodanylivka, Robotyne và phía nam Orikhiv ở tỉnh Zaporizhzhia, cũng như tại Levadne-Staromaiorske ở Zaporizhzhia gần tỉnh Donetsk.

Gần khu vực Vuhledar ở Donetsk, các binh sĩ Ukraine cũng thành công ở một số khu vực. Thị trấn này trở thành tiền tuyến kể từ đầu chiến dịch. Thông cáo còn cho biết Ukraine tiến lên tại khu vực phía đông làng Stupochky ở Donetsk. Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Phái đoàn châu Phi đến Kyiv

Hãng Reuters đưa tin ít nhất 2 vụ nổ xảy ra ở thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 16.6 và còi báo động vang lên khi lãnh đạo nhiều nước châu Phi đến đây với hy vọng làm trung gian hòa giải giữa Ukraine và Nga.

Phái đoàn trong đó có lãnh đạo các nước Nam Phi, Senegal, Zambia, Comoros và Ai Cập dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thành phố St. Petersburg (Nga) vào ngày 17.6.

Trước khi đến Kyiv, phái đoàn đã ghé qua thị trấn Bucha, một trong những nơi từng bị ảnh hưởng nặng nề do chiến sự.

Theo một tài liệu dự thảo, phái đoàn có thể đề xuất một loạt "biện pháp xây dựng lòng tin" trong nỗ lực hòa giải ban đầu.

Tài liệu cho biết mục tiêu của phái đoàn là "thúc đẩy tầm quan trọng của hòa bình và khuyến khích các bên đồng ý với một quá trình đàm phán được dẫn đầu bởi việc ngoại giao".

Các biện pháp đó có thể bao gồm việc Nga rút quân, đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus, đình chỉ thực hiện lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào Tổng thống Putin và nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tài liệu nêu rõ rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến sự có thể là bước tiếp theo và sẽ cần các cuộc đàm phán giữa Nga với phương Tây.

Nga dự kiến xuất khẩu ngũ cốc

Hãng Interfax ngày 16.6 dẫn lời Cố vấn chính sách ngoại giao Điện Kremlin Yury Ushakov cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đồng ý rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ sớm thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến một nước NATO kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Ông Ushakov cho biết rằng đây là lời mời từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hai bên chưa thống nhất ngày cụ thể.

Trong một diễn biến khác, hãng TASS ngày 16.6 dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Viktoria Abramchenko dự kiến lượng ngũ cốc xuất khẩu của nước này trong năm tới có thể sẽ đạt khoảng 60 triệu tấn. "Năm nông nghiệp" tại Nga kéo dài từ ngày 1.7 đến ngày 30.6 năm sau.

Theo bà Abramchenko, dự kiến Nga sẽ xuất khẩu "khoảng 55 triệu tấn là chắc chắn, nhưng có thể lên đến 60 triệu tấn". Xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Nga đã tăng từ 16,3 tỉ USD năm 2013 lên 41,5 tỉ USD vào năm 2022.