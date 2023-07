Chiến sự đến tối 3.7: Nga cảnh báo xung đột Ukraine có thể kéo dài vĩnh viễn

Ngày 3.7, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Andrey Kartapolov khẳng định việc rút nhóm quân sự tư nhân Wagner khỏi Ukraine không gây rủi ro đối với năng lực chiến đấu của Nga. Theo ông, đó là bởi vì lực lượng vũ trang Nga có đủ phương tiện để thay thế Wagner, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Vào thời điểm xảy ra nổi loạn, không có chiến binh Wagner nào ở tiền tuyến vì tất cả họ đều đóng quân trong các cứ điểm. Việc đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine được tiến hành mà không có sự tham gia của họ", theo ông Kartapolov.

Quân nhân Ukraine vận hành xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 26.6 REUTERS

Nhà lập pháp cấp cao của Nga nói thêm rằng cho đến hôm nay "không có mối đe dọa nào" ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của Nga, cả trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn.



Tình hình giao tranh

TASS ngày 3.7 dẫn lời ông Vyacheslav Gladkov, tỉnh trưởng Belgorod (Nga), cho hay chỉ trong ngày 2.7, quân đội Ukraine đã bắn khoảng 140 quả đạn pháo vào tỉnh này. Theo ông, các lực lượng của Kyiv đã dùng nhiều cách để tấn công lãnh thổ Nga, trong đó có việc thả chất nổ từ máy bay không người lái (UAV).

TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công bất thành. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phá hủy 15 máy bay, 3 trực thăng và 920 thiết giáp, trong đó có 16 xe tăng Leopard mà phương Tây gửi cho các lực lượng của Ukraine.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 3.7 chỉ ra rằng quân Nga đã triển khai 2 trung đoàn tấn công đường không theo hướng TP.Bakhmut (tỉnh Donetsk ở miền đông) và đang đổ quân dự trữ vào phía nam, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Một chiếc xe tăng bị phá hủy do chiến sự ở tỉnh Zaporizhzhia REUTERS

Bà Maliar nói thêm rằng quân đội Ukraine đang phải đối mặt hàng loạt bãi mìn của Nga. Theo bà, số cuộc tấn công Nga triển khai ở đông Ukraine trong tuần trước là 11.753, gần gấp đôi so với con số 6.457 của tuần trước đó.

Dù vậy, Thứ trưởng Maliar khẳng định Ukraine vẫn thành công về mặt chiến thuật ở Bakhmut, nâng tổng diện tích lãnh thổ mà nước này tái kiểm soát thêm 28,4 km2.

Nga tuyên bố dập âm mưu ám sát lãnh đạo Crimea

Đài RT đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 3.7 tuyên bố họ đã ngăn chặn một âm mưu ám sát do Ukraine thực hiện nhằm vào ông Sergey Aksyonov, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm.



Theo FSB, kết quả điều tra cho thấy Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tuyển dụng và đào tạo một công dân Nga sinh năm 1988 để thực hiện âm mưu ám sát. Phía Nga cho biết kẻ tình nghi đã bị phát hiện khi đang thu thập các bộ phận cho một thiết bị nổ tự chế. FSB đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc theo luật pháp của Nga. Ukraine không bình luận về cáo buộc này.

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột kéo dài

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev trong một bài viết được công bố ngày 3.7 cảnh báo rằng cuộc đối đầu của Moscow với phương Tây sẽ kéo dài hàng thập niên và cuộc xung đột với Ukraine có thể trở thành "vĩnh viễn".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev TASS

Cụ thể, trong một bài viết cho tờ báo Rossiiskaya Gazeta của chính phủ, ông Medvedev nói căng thẳng giữa Nga và phương Tây "tồi tệ hơn nhiều" so với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi thế giới đứng bên bờ vực của một cuộc xung đột hạt nhân. Theo ông, một cuộc chiến tranh hạt nhân là "rất có thể xảy ra" nhưng sẽ không có người chiến thắng.

Ông Medvedev cho biết Nga vẫn ngăn Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). "Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản - loại bỏ mối đe dọa về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Và chúng tôi sẽ đạt được điều đó, bằng cách này hay cách khác", ông nói.

Theo quy tắc, NATO không chấp nhận kết nạp các quốc gia đang vướng vào xung đột lãnh thổ.

Cách duy nhất để giảm căng thẳng giữa Nga và phương Tây là tham gia vào các cuộc đàm phán khó khăn, theo ông Medvedev. Phương Tây chưa lên tiếng về các phát biểu trên. Trước đó, Mỹ - nhà tài trợ quân sự và tài chính lớn nhất của Ukraine, khẳng định nước này không muốn bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga để tránh nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Ông Zelensky nói Nga sẽ cho nổ tại nhà máy Zaporizhzhia

Ukrinform ngày 3.7 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã chuẩn bị mọi thứ về mặt kỹ thuật để dàn dựng một vụ nổ cục bộ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP). Theo Tổng thống Ukraine, bước đi tiềm tàng của Nga nhằm ngăn chặn cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) và gây áp lực chính trị lên Kyiv.

Liên quan tình hình tại ZNPP, ông Zelensky cho biết Ukraine đang tích cực liên lạc với các đối tác quốc tế để gây áp lực chính trị lên Moscow để Nga "bỏ ý định". Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục quyền kiểm soát của Ukraine đối với nhà máy. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng thời điểm chuyển đổi là rất quan trọng và nên được thực hiện thông qua Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Nga chưa lập tức bình luận về tuyên bố của Tổng thống Zelensky.