Chiến sự Gaza trước nguy cơ bị kéo dài

Mỹ nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Hezbollah - Israel

Giữa lúc xung đột Hezbollah - Israel leo thang trong thời gian gần đây, Đặc phái viên Amos Hochstein của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Israel vào ngày 17.6 để gặp giới chức lãnh đạo nước đồng minh nhằm kiểm soát căng thẳng. Theo các quan chức Israel, Hezbollah đã phóng hơn 5.000 quả rốc két, tên lửa và máy bay không người lái từ Li Băng sang lãnh thổ Israel từ khi xung đột nổ ra vào năm ngoái. Tờ The Times of Israel dẫn thông cáo từ chính quyền Israel cho biết Tổng thống Isaac Herzog và ông Hochstein đã thảo luận về nhu cầu khôi phục an ninh cấp bách tại biên giới phía bắc Israel và đưa cư dân sơ tán trở về nhà. Ông Hochstein sau đó gặp các lãnh đạo đối lập Israel trước khi bay sang Li Băng.