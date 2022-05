Chiến sự khó lường tại Ukraine

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang tuần thứ 13, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm dừng lại. Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã ký sắc lệnh gia hạn thời gian thiết quân luật thêm 90 ngày nhằm đẩy lui lực lượng Nga, theo tờ The Guardian.

Trong bài phát biểu vào cuối ngày 18.5 (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky thừa nhận Nga đã kiểm soát hàng loạt thành phố miền nam như Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar hay Mariupol nhưng tuyên bố Ukraine sẽ giành lại những vùng này.

Tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, Nga thông báo có 1.730 binh sĩ Ukraine đầu hàng từ ngày 16.5. Hầu hết những người này đang bị tạm giam trong khi hàng chục người bị thương đang được điều trị. Ông Denis Pushilin, lãnh đạo lực lượng ly khai tại Donetsk, cho biết hơn một nửa binh sĩ Ukraine cố thủ bên trong nhà máy đã đầu hàng, nhưng Kyiv chưa phản hồi về con số này và nói số người đầu hàng ít hơn nhiều so với mức Moscow công bố. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cam kết sẽ làm mọi cách để cứu những người bên dưới hầm ngầm của nhà máy, nhưng thừa nhận không có lựa chọn quân sự nào. Thay vào đó, Kyiv hy vọng sẽ đưa những binh sĩ trên về nhanh nhất có thể bằng cách trao đổi tù binh, nhưng Moscow chưa hồi đáp về phương án này.

Mặt khác, các quan chức địa phương hôm qua cảnh báo thảm họa môi trường tiềm tàng tại nhà máy Azovstal khi hàng chục ngàn tấn hóa chất độc hại tại đây có nguy cơ rò rỉ ra biển Azov do chiến sự. Các quan chức Ukraine đang kêu gọi các chuyên gia quốc tế và LHQ đến hiện trường để ngăn chặn thảm họa, có thể ảnh hưởng đến biển Đen và sau đó là Địa Trung Hải, theo báo The Washington Post.

Mặt trận miền nam và Mariupol thuộc vùng Donbass ở miền đông được cho là nơi lực lượng Nga đạt được thành công hơn cả, trong khi thế giằng co vẫn tiếp diễn ở những nơi khác ở Donbass, theo CNN dẫn lời một quan chức NATO. Trong khi đó, AFP đưa tin lực lượng Ukraine đang rút lui tại khắp các vùng thuộc mặt trận miền đông và Nga đang tiếp cận các thành phố quan trọng về mặt quân sự như Sloviansk, Kramatorsk ở tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine ngày 19.5 thông báo Nga đã chịu tổn thất và phải rút lui khi tìm cách tiến về Sloviansk.

LHQ cảnh báo khủng hoảng lương thực

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo rằng việc thiếu hụt lương thực do chiến sự tại Ukraine có thể gây ra tình trạng thiếu dinh dưỡng và nạn đói kéo dài nhiều năm trên khắp thế giới. Ông Guterres kêu gọi Nga ngừng phong tỏa các cảng biển Đen để Ukraine có thể xuất khẩu lương thực. Theo tờ The Guardian, Nga và Ukraine sản xuất 30% lúa mì trên thế giới và giới chuyên gia ước tính nguồn cung bị gián đoạn có thể khiến hàng triệu người bị đói. Ngân hàng Thế giới vừa thông báo sẽ dành ra 30 tỉ USD cho các dự án mới và hiện có nhằm giảm nhẹ tác động từ cuộc khủng hoảng an ninh lương thực do cuộc chiến Ukraine gây ra.