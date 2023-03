Chiến sự ngày 399: Nga nói Ukraine tập trung lực lượng gần tiền tuyến

Chính trị gia Vladimir Rogov, chủ tịch tổ chức xã hội dân sự We Are Together With Russia (Chúng tôi đồng hành cùng nước Nga) ngày 30.3 cho hay Ukraine tiếp tục tập trung lực lượng tại tỉnh Zaporizhzhia, gồm khu vực gần tiền tuyến.

"Đang có sự tập hợp nhân sự, khí tài, đạn dược, nhiên liệu. Việc tích trữ xăng dầu gợi ý rằng họ sẽ không đứng yên", ông Rogov nói với TASS.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra súng máy trong cuộc huấn luyện gần tiền tuyến tại Zaporizhzhia ngày 29.3 REUTERS

Vị chính trị gia này cho biết dịch vụ liên lạc di động và internet tại các vùng do Ukraine kiểm soát ở Zaporizhzhia đã bị gián đoạn một cách có chủ đích trong những ngày gần đây nhằm tránh bị lộ thông tin về hoạt động quân sự.

Hôm 27.3, ông Rogov nói rằng quân đội Ukraine đã tập hợp 75.000 quân tại Zaporizhzhia. Trước đó, ông cho hay Ukraine đang chuẩn bị tấn công tại thành phố Melitopol nhằm tiến đến biển Azov, cắt đứt hành lang trên bộ để cô lập bán đảo Crimea. Theo ông, Ukraine sẽ sẵn sàng chiến dịch hoạt động tại Zaporizhzhia vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Ukraine chưa bình luận gì về những tuyên bố của ông Rogov. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov mới đây cho biết Ukraine, với vũ khí hạng nặng từ phương Tây, có thể sẽ phản công trong tháng 4 hoặc tháng 5, tùy vào thời tiết.

Đài RT ngày 30.3 dẫn lời Ngoại trưởng Dmitry Kuleba nhấn mạnh cuộc phản công này không nên được coi là hành động "được ăn cả, ngã về không". "Một số người có thể nói đây là cuộc chiến quyết định cuối cùng và giờ chúng ta phải nghĩ về diễn biến thay thế", ông Kuleba nói, lo ngại rằng cuộc phản công không có kết quả như mong đợi sẽ khiến phương Tây gây áp lực để Ukraine chấp nhận đàm phán. Theo ông Kuleba, bất kế kết quả cuộc phản công ra sao, các đối tác cũng nên tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Trước đó, Ukraine nhấn mạnh chỉ cân nhắc đàm phán khi giành lại toàn bộ lãnh thổ, gồm Crimea. Nước này cũng ra luật cấm đàm phán với Nga chừng nào ông Vladimit Putin còn làm tổng thống.

Nga bắt nhà báo Mỹ, Washington kêu gọi công dân lập tức rời khỏi Nga

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 30.3 cho biết Evan Gershkovich, phóng viên của báo The Wall Street Journal, đã bị bắt giữ tại thành phố Yekaterinburg của Nga vì nghi ngờ hoạt động gián điệp, cáo buộc có thể dẫn đến án tù 20 năm.

Theo tuyên bố của FSB, ông Gershkovich đã được "phía Mỹ" giao nhiệm vụ thu thập thông tin về "các hoạt động của một trong những doanh nghiệp quốc phòng - quân sự". FSB không cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc này.

Ông Gershkovich đã hầu tòa tại Moscow trong ngày 30.3 và tuyên bố vô tội. Tuy nhiên, tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giữ chờ xét xử đến ngày 29.5. The Wall Street Journal cùng ngày cực lực bác bỏ cáo buộc đối với ông Gershkovich.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết quan ngại sâu sắc về thông tin nhà báo bị tạm giữ và nói rằng các quan chức đang giữ liên lạc với The Wall Street Journal. Ông Blinken lên án mạnh mẽ nhất hành động "hăm dọa, đàn áp và trừng phạt nhà báo".

Ông Gershkovich là nhà báo đầu tiên của một tổ chức tin tức Mỹ bị bắt với cáo buộc hoạt động gián điệp ở Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh, theo hãng tin AP.



Ông Evan Gershkovich được đưa đi khỏi tòa án tại Moscow ngày 30.3 REUTERS

Nhà Trắng ra thông báo cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang liên lạc trực tiếp với chính quyền Nga về vụ việc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói phía Mỹ đã đề nghị tiếp xúc lãnh sự với ông Gershkovich và Moscow sẽ đảm bảo quyền này.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang giữ liên lạc với gia đình và công ty của ông Gershkovich. Mặt khác, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Mỹ đang cư trú hoặc di chuyển tại Nga nên rời khỏi nước này ngay lập tức, theo Reuters.

Ukraine thừa nhận Nga tiến triển tại Bakhmut

"Lực lượng đối phương đạt thành công chừng mực trong hành động của họ nhằm xông vào thành phố Bakhmut. Lực lượng phòng thủ của chúng ta đã cố thủ tại thành phố và đẩy lùi vô số cuộc tấn công", theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW-Mỹ) cho rằng các binh sĩ Nga và lính đánh thuê Wagner đã kiểm soát khu vực phía nam và tây nam thành phố trong 2 ngày qua, còn Wagner kiểm soát một nhà máy kim loại ở phía bắc trong tuần này.

Ba Lan muốn EU giảm nhập ngũ cốc Ukraine

Hãng tin Reuters đưa tin Ba Lan đang có kế hoạch yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tất cả biện pháp hiện có để hạn chế lượng ngũ cốc Ukraine vào thị trường EU.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki giải thích rằng ngũ cốc Ukraine do bị ùn ứ tại biển Đen nên đã chuyển hướng xuất khẩu sang Ba Lan, làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và doanh số bán hàng của nông dân địa phương.