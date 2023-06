Chiến sự ngày 472: Ukraine phản công, ông Zelensky gửi lời nhắn tới ông Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10.6 nói rằng cuộc phản công của nước này chống lại các lực lượng Nga đang diễn ra, nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

"Các hành động phản công và phòng thủ đang diễn ra ở Ukraine: tôi sẽ không nói chi tiết ở giai đoạn nào", Tổng thống Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở thủ đô Kyiv, theo AFP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Kyiv ngày 10.6 Reuters

Một nhà báo đã yêu cầu Tổng thống Zelensky bình luận sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.6 nói rằng Ukraine chắc chắn đã bắt đầu chiến dịch phản công được trông chờ từ lâu, nhưng mọi nỗ lực tiến công đều thất bại và lực lượng của Kyiv phải hứng chịu thương vong nặng nề.

"Thật thú vị khi [ông] Putin nói về cuộc phản công của chúng tôi. Điều quan trọng là Nga luôn cảm thấy điều này: là họ không còn nhiều thời gian nữa, theo quan điểm của tôi", Tổng thống Zelensky phát biểu.

Tổng thống Zelensky còn nói rằng ông đã liên lạc hằng ngày với các chỉ huy quân sự Ukraine, bao gồm cả người đứng đầu lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny, và "mọi người hiện đang tích cực - hãy nói điều đó với Putin". Đến tối 10.6 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công lớn để giành lại những vùng đất do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông, nhưng họ đang thi hành lệnh im lặng nghiêm ngặt và nhiều lần phủ nhận việc họ đã bắt đầu chiến dịch chính vào lúc này, theo Reuters.

Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine?



Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 10.6 tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ở miền đông, đánh chặn 2 tên lửa Storm Shadow và 10 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), theo Hãng tin TASS.

Cũng theo ông Konashenkov, các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần cố gắng tiến vào tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam trong 24 giờ trước đó, nhưng tất cả các cuộc tấn công của họ đều bị quân đội Nga đẩy lùi.

Hiện Nga kiểm soát một số khu vực trong hai tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia và cuộc phản công hiện nay của Ukraine được cho là đang tập trung vào 2 tỉnh này.

Ông Konashenkov còn nói rằng lực lượng Nga đã tấn công trụ sở của hai lữ đoàn Ukraine ở DPR và tỉnh Kharkiv, thuộc miền đông Ukraine. Cũng theo ông này, máy bay, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 93 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa và thiết bị quân sự của họ ở 122 khu vực.

Ông Konashenkov còn tuyên bố các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn dược và loại bỏ 40 binh sĩ Ukraine ở tỉnh Kherson, thuộc miền nam Ukraine.

Quân nhân Ukraine lái xe chiến đấu bộ binh BMP-1 gần thành phố tiền tuyến Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 9.6 Reuters

Trong khi đó, Không quân Ukraine sáng 10.6 tuyên bố đã bắn hạ 2 trong số 8 tên lửa hành trình và đạn đạo do lực lượng Nga phóng chỉ trong một đêm, theo trang The Kyiv Independent. Không quân Ukraine còn tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 20 trong 35 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 do Iran sản xuất và được Nga sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng ở các tỉnh Poltava, Kharkiv và Odessa.

Cũng theo Không quân Ukraine, các lực lượng Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích từ hướng nam và hướng bắc, bao gồm cả từ bờ biển Azov.

Tại tỉnh Odessa thuộc miền nam, nơi Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tất cả các UAV Shahed-136, các mảnh vỡ đã rơi trúng một tòa nhà nhiều tầng và ngọn lửa lan rộng 50 m2, theo Bộ chỉ huy tác chiến miền nam Ukraine. Bộ chỉ huy này còn nói rằng 3 người đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.

Tình hình sau vụ vỡ đập

Bộ Nội vụ Ukraine cho hay tính đến 1 giờ chiều 10.6 vẫn còn có 27 người bị cho là mất tích do lũ lụt sau vụ vỡ đập Kakhovka ở tỉnh Kherson. Trước đó, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng ở cả hai tỉnh Kherson và Mykolaiv do lũ lụt, theo The Kyiv Independent.

Cũng theo Bộ Nội vụ Ukraine, 2.620 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng của tỉnh Kherson, và 936 người đã được sơ tán khỏi tỉnh Mykolaiv.

Trong khi đó, ông Vladimir Saldo, quan chức do Nga bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Kherson, ngày 10.6 cho hay đã có hơn 6.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ngập tại Nova Kakhovka, Oeshky và Hola Prystan.

Ông Saldo nói rằng mực nước tại Nova Kakhovka, thị trấn tiếp giáp với con đập Kakhovka đã giảm 3 m so với mức đỉnh hôm 6.6. Ông còn nói rằng các công nhân đang bơm nước và dọn dẹp đường phố.

NATO tìm cách trấn an Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn được tạp chí Politico công bố ngày 9.6, Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith cho biết các đồng minh phương Tây khó có thể mời Ukraine gia nhập liên minh giữa lúc chiến sự, nhưng vẫn đang đàm phán để thể hiện cam kết lâu dài với Kyiv.

Mỹ cáo buộc Iran chuyển vũ khí cho Nga

Bà Linda Thomas-Greenfield, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), ngày 9.6 kêu gọi điều tra thông tin cho rằng Iran chuyển giao máy bay không người lái (UAV) tấn công cho Nga, điều mà Washington cho rằng đã vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an, đài CNN đưa tin.

Bà Thomas-Greenfield cho biết bà "hết sức lo ngại" về sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga và Iran. Theo bà, điều này tiếp tục tạo điều kiện cho Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Để củng cố cáo buộc, bà Thomas-Greenfield trích dẫn báo cáo do Mỹ công bố vào cùng ngày, trong đó ghi lại cách Iran đã cung cấp cho Nga hàng trăm UAV tấn công, cũng như các thiết bị để sản xuất UAV.

Mỹ lên tiếng sau tuyên bố mới về vũ khí hạt nhân của ông Putin

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9.6 nói rằng Washington không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ theo dõi quá trình chuẩn bị ở Belarus để tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ Nga, theo Đài RT.

Ông Kirby đã có phản ứng tương tự vào cuối tháng 3, khi Nga lần đầu tiên tuyên bố sẽ đặt một số vũ khí hạt nhân của mình ở Belarus, để đáp trả việc Anh gửi đạn uranium nghèo cho Ukraine, theo RT.

