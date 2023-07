Chiến sự ngày 495: Nga tấn công dồn dập, tổng thống Ukraine ra tuyên bố rắn

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 3.7 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã phá hủy một chốt chỉ huy, tấn công 82 đơn vị pháo binh, làm thiệt mạng 90 binh sĩ, và đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông, theo Hãng tin TASS.

Ông Konashenkov còn nói rằng các lực lượng Nga đã làm thiệt mạng và làm bị thương 190 binh sĩ Ukraine, đồng thời phá hủy 7 xe bọc thép, trong đó có một xe chiến đấu bộ binh Bradley (IFV) do Mỹ sản xuất, ở tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine.

Cũng theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã phá hủy một số kho đạn dược của Ukraine ở các tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia và Kherson. Lực lượng phòng không Nga còn bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine ở tỉnh Kherson và đánh chặn 3 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cơ (HIMARS) do Mỹ sản xuất, cùng 14 máy bay không người lái trong 24 giờ trước đó, theo ông Konashenkov.

Một nhà hàng thiệt hại nặng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở tỉnh Donetsk Reuters

Đến tối 3.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3.7 tuyên bố lực lượng nước này "khó khăn" khi chiến đấu chống lại các lực lượng Nga dọc theo chiến tuyến vào tuần trước, nhưng ca ngợi quân đội của ông đã giành được thắng lợi ở phía nam và phía đông.



"Tuần trước thật sự khó khăn ở tiền tuyến. Nhưng chúng tôi đang tiến bộ. Chúng tôi đang tiến lên, từng bước một!", Tổng thống Zelensky nói trên mạng xã hội, theo AFP.

Nghị sĩ Andrey Kartapolov, Lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ngày 3.7 nói rằng việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner rút khỏi vùng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine không gây nguy cơ gì cho năng lực chiến đấu của Nga và quân đội có đủ khả năng thay thế.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cùng ngày khẳng định cuộc nổi loạn trong tháng trước của Wagner đã không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo Reuters.

Ukraine bị tố pháo kích sang lãnh thổ Nga

Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz của tỉnh Bryansk thuộc Nga ngày 3.7 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hai ngôi nhà đã bốc cháy tại làng Belaya Berezka trong tỉnh sau một cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, theo Hãng tin TASS.

"Theo dữ liệu sơ bộ, hai ngôi nhà dân cư đã bốc cháy do pháo kích", ông Bogomaz viết trên Telegram và cho biết thêm không có ai bị thương. Ngôi làng Belaya Berezka, có dân số 5.500 người, nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 2,5 km.

Cùng ngày, ông Vyacheslav Gladkov, tỉnh trưởng Belgorod (Nga), nói rằng chỉ trong ngày 2.7, quân đội Ukraine đã bắn khoảng 140 quả đạn pháo vào tỉnh này. Ông còn nói rằng các lực lượng của Kyiv đã dùng nhiều cách để tấn công lãnh thổ Nga, trong đó có việc thả chất nổ từ máy bay không người lái (UAV), theo TASS.

Đến tối 3.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên của phía Nga.

Nga tuyên bố phá âm mưu ám sát lãnh đạo Crimea

Đài RT đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 3.7 tuyên bố họ đã ngăn chặn một âm mưu ám sát do Ukraine thực hiện nhằm vào ông Sergey Aksyonov, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm.

Theo FSB, kết quả điều tra cho thấy Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tuyển dụng và đào tạo một công dân Nga sinh năm 1988 để thực hiện âm mưu ám sát. Phía Nga cho biết kẻ tình nghi đã bị phát hiện khi đang thu thập các bộ phận cho một thiết bị nổ tự chế. FSB đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc theo luật pháp của Nga. Ukraine không bình luận về cáo buộc này.

Đến tối 3.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với CNN cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố mục tiêu cuối cùng của Kyiv là giành lại Crimea và bất kỳ "kịch bản hòa bình" nào với việc bán đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Nga sẽ "không phải là chiến thắng".



"Chúng ta không thể tưởng tượng Ukraine không có Crimea. Và trong khi Crimea đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, điều đó chỉ có một điều: cuộc chiến vẫn chưa kết thúc", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine trong năm 2014 và kể từ khi bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Nga đã sử dụng Crimea làm nơi phóng tên lửa vào Ukraine và làm tuyến đường hậu cần để chuyển thiết bị cho chiến trường phía nam, theo trang The Kyiv Independent.

Cựu quan chức an ninh cấp cao Ukraine bị khởi tố về tội phản quốc

Cơ quan tình báo nội địa của Ukraine ngày 3.7 cho hay chính quyền Kyiv đã khởi tố ông Oleh Kulinich, một cựu quan chức an ninh hàng đầu nước này, về tội phản quốc, theo Reuters.

Oleh Kulinich, từng đứng đầu Tổng cục An ninh Ukraine (SBU) phụ trách Crimea, đã bị bắt vào tháng 7.2022 với cáo buộc tuyển dụng các đặc vụ thân Nga theo lệnh của Moscow.

Các nhà điều tra khẳng định ông Kulinich đã làm việc cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga và chịu sự giám sát của những cựu quan chức Ukraine khác đã đào tẩu sang Moscow. Nếu bị kết tội, ông Kulinich sẽ đối mặt án tù 15 năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi năm ngoái đã ca ngợi vụ bắt giữ ông Kulinich là một phần của quá trình "tự thanh lọc".