Chiến sự tối 22.8: Nga bắn chìm xuồng do thám, Ukraine phá hủy oanh tạc cơ

Hình ảnh được cho là máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 bị phá hủy tại Căn cứ Không quân Soltsy-2 tại tỉnh Novgorod ở Nga hôm 19.8 MẠNG XÃ HỘI X

Hãng TASS ngày 22.8 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay một máy bay chiến đấu Su-30SM của nước này đã bắn chìm một xuồng do thám không người lái của Ukraine gần các giàn khoan ở biển Đen.

"Tối qua, phi công trên máy bay Su-30SM thuộc đơn vị không lực hàng hải của Hạm đội biển Đen đã phá hủy một xuồng do thám Ukraine ở khu vực các giàn khoan của Nga ở biển Đen", theo thông cáo.

Thông cáo không nêu chi tiết loại xuồng do thám hay vị trí chính xác của cuộc tấn công. Ukraine không lập tức bình luận về thông tin trên.Theo AFP, các vụ tấn công của 2 bên đã leo thang ở biển Đen kể từ khi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc hết hạn hôm 17.7.

Sự việc trên xảy ra khi tàu hàng dân sự đầu tiên từ Ukraine gần đây đã đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), bất chấp việc Nga không còn trong thỏa thuận và còn tuyên bố rằng bất cứ tàu thuyền nào đến gần Ukraine ở biển Đen sẽ bị xem là tàu chở hàng quân sự.

Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga còn cho hay lực lượng nước này đã bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên biển Đen tại khu vực cách bán đảo Crimea khoảng 40 km về phía tây bắc.

Tại Nga, trong ngày 22.8, vùng Moscow bị UAV nhắm đến trong đêm thứ 5 liên tiếp. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho hay hệ thống phòng không bắn rơi 2 UAV tấn công tại các khu vực Krasnogorsk và Chastsy.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay không có thương vong nhưng các sân bay Vnukovo, Sheremetyevo và Domodedovo ở Moscow phải tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, 2 UAV khác của Ukraine bị bắn rơi tại vùng Bryansk gần biên giới Ukraine trong sự việc không gây thương vong, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong một diễn biến khác, Bộ Giáo dục Nga dự kiến sẽ đưa nội dung điều khiển và đối phó UAV quân sự vào chương trình giảng dạy trong năm học tới.

Ukraine phá hủy oanh tạc cơ Nga?

Theo truyền thông Ukraine và Đài BBC, Ukraine đã phá hủy một máy bay ném bom siêu thanh của Nga trong một cuộc tấn công UAV.

Thông tin dựa trên những hình ảnh đăng trên mạng xã hội dường như cho thấy máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-22 bốc cháy. Phân tích hình ảnh mới và các dữ liệu hình ảnh vệ tinh tại khu vực, Đài BBC cho rằng máy bay bốc cháy ở phía nam thành phố St. Petersburg ở Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 19.7 cho biết một UAV của Ukraine đã nhắm vào một sân bay quân sự ở vùng Novgorod của Nga, gây vụ cháy và thiệt hại một máy bay quân sự.

Theo đó, vụ việc không gây thương vong và đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng. Novgorod nằm phía tây nam Moscow và cách xa biên giới Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về vụ việc và đến nay chưa nhận trách nhiệm các vụ tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Đài The New Voice of Ukraine đưa tin các UAV của nước này đã gây thiệt hại 5 máy bay Nga trong vài ngày qua. Theo đó, chiếc Tu-22 M3 bị "phá hủy" hôm 19.8 và 2 máy bay khác bị thiệt hại.

Hai ngày sau đó, 2 oanh tạc cơ tại Kaluga bị thiệt hại "do kết quả của một cuộc tấn công bằng UAV" được điều khiển bởi lực lượng tình báo Ukraine.

Báo cáo tình báo quốc phòng Anh ngày 22.8 cho rằng vụ tấn công nhằm vào oanh tạc cơ Tu-22M3 "thêm trọng lượng vào việc đánh giá" rằng một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Nga xuất phát từ bên trong lãnh thổ Nga.

Ukraine thảo luận hành lang ngũ cốc

Đài CNN ngày 22.8 đưa tin lãnh đạo Ukraine và Bulgaria đã thảo luận về việc hợp tác ở biển Đen nhằm đảm bảo một "hành lang ngũ cốc" giúp Ukraine xuất khẩu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov để bàn về hành lang ngũ cốc này bên lề Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Balkans tổ chức tại Athens, Hy Lạp hôm 21.8.

Văn phòng của ông Zelensky ra thông cáo cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự hợp tác giữa các quốc gia biển Đen để đảm bảo an ninh bền vững ở vùng biển này và hoạt động của "hành lang ngũ cốc" theo những cách khác.

Tổng thống Ukraine đã cảm ơn Thủ tướng Bulgaria gần đây đã quyết định hỗ trợ phòng thủ, theo thông cáo.