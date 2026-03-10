Chiến sự Trung Đông phủ bóng đen lên hàng không châu Á

Bên cạnh chuẩn bị tăng giá vé, các hãng hàng không châu Á cũng đang vạch ra các kế hoạch dự phòng, bao gồm cả việc ngừng hoạt động một số máy bay, khi xung đột leo thang ở Trung Đông đe dọa gây ra cú sốc dầu mỏ tồi tệ nhất kể từ những năm 1970, theo Bloomberg.

Sốc nhiên liệu

Một số hãng hàng không Ấn Độ đã tăng giá vé trên các tuyến đường dài thêm 15% và đang xem xét tăng giá thêm nữa.

Trong khi đó, Hong Kong Airlines hôm thứ ba cho biết sẽ tăng phí nhiên liệu từ ngày 12 tháng 3 trên một loạt các tuyến bay. Bao gồm việc tăng thêm 5 đô la Hồng Kông phí phụ thu đối với các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục và 50 đô la Hồng Kông đối với các chuyến bay đường dài đến những nơi như Bắc Mỹ.

Nhiều chuyến bay của hãng IndiGo bị hoãn tại sân bay quốc tế Kempegowda ở Bengaluru, Ấn Độ ẢNH: REUTERS

Các hãng hàng không trong khu vực không được bảo hiểm tốt trước giá dầu cao như các đối thủ ở châu Âu hay Mỹ, khiến họ dễ bị tổn thương hơn bởi những đợt tăng giá nhiên liệu máy bay đột ngột. Điều đó đã khiến các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á bắt đầu tính toán các kịch bản, kể cả việc sẽ phải ngừng hoạt động một số máy bay nếu nhiên liệu máy bay trở nên quá đắt hoặc không thể tiếp cận được.

"Liệu có hợp lý khi tiếp tục vận hành máy bay khi mỗi chuyến bay đều thua lỗ?", Ajay Singh, Chủ tịch hãng hàng không giá rẻ SpiceJet Ltd, cho biết trên Bloomberg TV, đồng thời nói thêm rằng các hãng hàng không khác cũng có thể cần phải xem xét việc ngừng hoạt động một số máy bay. Các hãng hàng không ở Ấn Độ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng phụ phí nhiên liệu, vì họ sẽ không thể gánh chịu toàn bộ chi phí.

Nút báo động khẩn cấp

"Nút báo động khẩn cấp đã được kích hoạt ở khắp mọi nơi", June Goh, nhà phân tích thị trường dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities SA, cho biết. "Các hãng hàng không ở châu Á có chương trình phòng ngừa rủi ro yếu kém rất dễ bị tổn thương với giá nhiên liệu máy bay nếu họ đã bán vé ở mức giá thấp hơn so với hiện nay".

Một số hãng hàng không giá rẻ với biên lợi nhuận thấp có thể phá sản nếu tình hình hiện tại kéo dài hơn ba tháng. Các hãng hàng không trên toàn thế giới có thể buộc phải ngừng hoạt động hàng nghìn máy bay do chiến tranh, với các hãng vận tải yếu nhất phải tạm dừng hoạt động, Michael Linenberg, nhà phân tích tại Deutsche Bank AG, viết trong một bản ghi chú.

Các hãng hàng không giá rẻ châu Á bị ảnh hưởng nặng nề ẢNH: Chanat Katanyu

Hãng hàng không Air New Zealand Ltd hôm thứ ba đã tạm ngừng dự báo lợi nhuận vì giá nhiên liệu máy bay biến động mạnh khiến những giả định mà hãng đưa ra chưa đầy hai tuần trước không còn chính xác. "Cuộc khủng hoảng dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận nửa cuối năm và do đó, hãng hàng không đã tạm ngừng dự báo lợi nhuận năm tài chính 2026 cho đến khi thị trường nhiên liệu và điều kiện hoạt động ổn định", hãng cho biết.

Những dấu hiệu khó khăn ban đầu trong ngành hàng không này cho thấy hậu quả ngày càng lan rộng từ cuộc chiến, vốn không có dấu hiệu giảm bớt hơn một tuần sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Các chuyến bay đã bị gián đoạn nghiêm trọng, với các hãng hàng không và sân bay lớn nhất Trung Đông gần như tê liệt, và mối đe dọa dây chuyền đến nguồn cung nhiên liệu hiện đẩy ngành hàng không toàn cầu vào tình trạng bất ổn kéo dài.

Tuy nhiên, một số người trong ngành vẫn lạc quan rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc trong vòng vài tháng, chứ không phải vài năm.