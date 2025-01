Chiến sự Ukraine 1.066: 13 tỉnh tại Nga bị tấn công, ông Trump sắp gặp ông Putin

Quân đội Ukraine ngày 24.1 cho biết đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga và một nhà máy vi mạch trong một cuộc oanh tạc lớn bằng máy bay không người lái (UAV), gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở sản xuất của nhà máy lọc dầu và một trạm bơm dầu.

Reuters dẫn nguồn tin xác nhận rằng một trong những nhà máy lọc dầu lâu đời nhất của Nga đã bị tấn công vào ban đêm tại thành phố Ryazan, phía đông nam Moscow. Cuộc tấn công đã đốt cháy kho chứa dầu tại nhà máy lọc dầu và làm hỏng nhiều trang thiết bị.

Điểm xung đột: NATO hứa trả tiền để Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine; Nga khó tạo đột phá?

Đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy khói và ngọn lửa bao trùm một nhà máy lọc dầu ở Ryazan, trong khi nhiều người tháo chạy trong hoảng loạn để tìm nơi an toàn.

Quân đội Ukraine xác nhận cuộc tấn công nói trên do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Các lực lượng chiến dịch đặc biệt (SOS) thực hiện, nhắm vào nhà máy lọc dầu Ryazan và nhà máy nhiệt điện Ryazan, theo trang The Kyiv Independent. Cư dân địa phương cho biết có hơn 50 vụ nổ.

Cháy nổ sau các vụ tấn công tại Bryansk (bìa trái) và Ryazan ở Nga ngày 24.1 ẢNH: REUTERS

Nhà máy lọc dầu trên có công suất 17 triệu tấn khối dầu mỗi năm, là một trong những cơ sở lớn nhất của Nga. Thành phố Ryazan nằm cách biên giới Ukraine khoảng 500 km về phía bắc.

Quân đội Ukraine còn nói đã tấn công nhà máy vi mạch Kremniy El tại tỉnh Bryansk của Nga, nơi được cho là sản xuất bộ phận cho hệ thống tên lửa phòng không, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và các thiết bị điện tử cho máy bay chiến đấu.

Giới quản lý nhà máy vi mạch cho biết mọi hoạt động đã bị tạm ngưng và không ai bị thương. Các khu vực sản xuất và nhà kho của nhà máy bị hư hại trong khi nguồn cung cấp điện bị cắt đứt.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ 121 UAV Ukraine trong đêm tại 13 tỉnh, gồm vùng thủ đô Moscow. Đây là đợt tấn công lớn nhất ngoài Ukraine từ đầu năm 2025.

Đợt tấn công làm hư hại một số nhà cửa nhưng không có thông tin thương vong. Nhiều sân bay Nga đã tạm ngừng hoạt động, theo TASS.

Một tòa chung cư tại Kyiv bị cháy sau vụ tấn công rạng sáng 24.1 ẢNH: AFP

Trong cùng ngày, các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine làm ít nhất 6 người thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 58 UAV tấn công loại Shahed và UAV mồi bẫy trong đêm. 25 chiếc bị bắn rơi trong khi 27 chiếc bị mất phương hướng và không gây thiệt hại.

Tại thủ đô Kyiv, hai người thiệt mạng và một người bị thương trong vụ tấn công bằng UAV trong ngày 24.1.

Ông Trump muốn gặp, ông Putin nói sẵn sàng

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.1 nói muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm nhất có thể để chấm dứt xung đột tại Ukraine và cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Đáp lời, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24.1 nói rằng Nga chưa từng từ chối liên lạc với Mỹ, nhưng cho biết quan hệ hai nước đã bị cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden bỏ rơi.

Ông Trump nói muốn gặp ông Putin ngay, Điện Kremlin chờ 'tín hiệu'

Tổng thống Putin nói sẵn sàng gặp Tổng thống Trump để bàn về xung đột Ukraine và giá năng lượng nhưng quyết định còn tùy vào phía Mỹ. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin đánh giá ông Trump là người thông minh và thực dụng. Ông dự đoán Tổng thống Trump sẽ không cấm vận Nga thêm vì quyết định đó sẽ tác động lên nền kinh tế Mỹ.

"Vì vậy, nhiều khả năng, sẽ tốt hơn là chúng tôi gặp nhau, dựa trên những thực tế của hiện tại, để đối thoại bình tĩnh về toàn bộ các lĩnh vực thuộc lợi ích của cả Mỹ và Nga. Chúng tôi sẵn sàng nhưng tôi nhắc lại, việc này đương nhiên là phụ thuộc chủ yếu vào các quyết định và lựa chọn của chính quyền Mỹ hiện tại", Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau bên lề hội nghị G20 tại Osaka (Nhật Bản) hồi năm 2019 ẢNH: REUTERS

Về việc đối thoại với Ukraine, Tổng thống Putin cho biết Nga luôn sẵn sàng nhưng việc đó trở nên phức tạp do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cấm đàm phán với Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavorv cho hay chưa thấy tín hiệu khách quan cho thấy Ukraine hay phương Tây sẵn sàng đối thoại hòa bình, bất chấp toàn bộ những tuyên bố gần đây của họ.

"Trái lại, những nguồn viên trợ quân sự của phương Tây cho các lực lượng vũ trang Ukraine đang tiếp tục, các tối hậu thư cho Nga đang được đưa ra, có cả lệnh cấm đàm phán của Ukraine và vấn đề về tính hợp thức của giới chức Ukraine chưa được giải quyết", ông Lavrov nói.

Đáp lại bình luận của ông Putin, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tuyên bố sẽ không có cuộc đàm phán hòa bình nào nếu thiếu châu Âu và Ukraine.

"Ông ấy (Putin) muốn đàm phán về số phận của châu Âu mà không có châu Âu. Và ông ấy muốn đối thoại về Ukraine mà không có Ukraine. Điều này sẽ không xảy ra. Ông Putin cần trở lại với thực tại hoặc sẽ được đưa trở lại. Đây không phải là cách hoạt động trong thế giới hiện đại", ông Yermak viết trên Telegram.

Nga lên tiếng sau ‘tối hậu thư’ từ ông Trump đòi Moscow thỏa thuận với Ukraine

Triều Tiên sắp đưa thêm quân sang Nga?

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 24.1 công bố báo cáo đánh giá cho rằng Triều Tiên đang đẩy nhanh việc chuẩn bị để triển khai thêm lực lượng đến Nga. Theo Yonhap, phía Hàn Quốc nói Triều Tiên đã tham gia xung đột chống Ukraine được khoảng 4 tháng và chịu thương vong nhiều, có trường hợp binh sĩ bị bắt.

Nga và Triều Tiên đến nay không xác nhận hay phủ nhận việc binh sĩ của Bình Nhưỡng đến Nga tham chiến.

Phương Tây đang học hỏi từ xung đột Ukraine

Cuộc xung đột Ukraine mang đến cho phương Tây nhiều bài học có thể cần áp dụng khi chiến tranh nổ ra giữa các thế lực quân sự của thế giới.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu ngày 24.1 nói với hãng TASS rằng nguy cơ xung đột vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân đang ngày càng tăng cao. Ông dẫn chứng bằng việc NATO tăng cường hoạt động ở sườn đông giáp Nga và Belarus, và diễn tập tấn công-phòng thủ tại đó.

Ông Shoigu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga, cho biết Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ đồng minh Belarus tương tự như trong các tình huống để tự vệ cho nước Nga.