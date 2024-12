Chiến sự Ukraine ngày 1.033: Thiếu quân trầm trọng, Kyiv điều lính phòng không làm bộ binh

UAV tấn công cả hai bên

Trong ngày 22.12, quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 52 trong số 103 máy bay không người lái (UAV) của Nga phóng trong đêm. Ngoài ra, 44 UAV Nga mất dạng trong hệ thống radar của Kyiv. Giới chức Ukraine nêu thêm các tòa nhà ở tỉnh Kherson, Mykolaiv, Chernihiv, Sumy, Zhytomyr và Kyiv đã chịu thiệt hại sau các cuộc tấn công của Nga, Reuters đưa tin.

Ukraine mất một nửa các khu vực đã giành được ở Kursk, chuyển sang thế phòng thủ

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.12 cho biết đã bắn hạ 42 UAV tại 5 tỉnh thuộc Nga trong đêm. Ngoài ra, một vụ tấn công đã gây hỏa hoạn tại cơ sở nhiên liệu ở thị trấn Stalnoi Kon, tỉnh Oryol. “Nhờ phản ứng nhanh chóng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và không có thương vong hay thiệt hại đáng kể”, Thống đốc Oryol Andrei Klychkov biết trên kênh Telegram ngày 22.12.

Cũng trong ngày 22.12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát 2 khu định cư, gồm Sontsivka ở tỉnh Donetsk và Lozova ở tỉnh Kharkiv. Moscow nói rằng đã đẩy lui 11 đợt phản công của Ukraine ở Donetsk, gây hơn 480 thương vong cho binh sĩ Ukraine, ngoài ra đã phá hủy 10 khẩu pháo các loại mà Ukraine sở hữu. Ukraine và Nga không bình luận về tuyên bố của đối thủ

Sĩ quan thuộc Lữ đoàn Khyzhak của Ukraine triển khai UAV tại thị trấn Toretsk, tỉnh Donetsk ngày 19.12 ẢNH: REUTERS





Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine

Liên quan vụ tấn công của Ukraine vào chung cư cao tầng ở thành phố Kazan thuộc Nga hôm 21.12, Hãng TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22.12 nhấn mạnh Kyiv sẽ phải “hối hận” và đối mặt với nhiều đòn tấn công hơn sau vụ tập kích vào Kazan.

“Bất kỳ ai cố gắng phá hủy thứ gì đó ở đất nước chúng ta, họ sẽ phải đối mặt với sự tàn phá lớn hơn nhiều lần ở chính đất nước họ và họ sẽ phải hối hận vì hành động của mình”, ông Putin nói. Kyiv chưa phản hồi phát biểu của Tổng thống Nga.

Thực hư tin đồn ‘ông Putin cho con trai đến Ukraine chiến đấu’

Thiếu quân, Ukraine phải cắt cử lính phòng không vào bộ binh

Tờ The Guardian ngày 21.12 dẫn lời các quan chức trong đơn vị phòng không của Ukraine cho biết tình trạng thiếu nhân lực đã trở nên nghiêm trọng và Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã ra lệnh điều các binh sĩ đơn vị phòng không tham gia hàng ngũ bộ binh ở tiền tuyến.

Một nguồn tin cho biết điều này khiến nhân lực phòng không vốn đã hạn chế, nay tiếp tục suy giảm và gây rủi ro cho an ninh Ukraine. Ngoài ra, các binh sĩ đã tham gia huấn luyện ở phương Tây và có trình độ trong hoạt động phòng không, giờ đây được cử ra tiền tuyến làm bộ binh mà không có kinh nghiệm tác chiến liên quan. Trong quân ngũ Ukraine còn tồn tại lo ngại rằng nếu một số lính phòng không được cử ra tiền tuyến và bị bắt, họ có thể khai những thông tin quan trọng về hệ thống phòng thủ của Kyiv.

Báo Ukrainska Pravda cho hay nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuhla từng đề cập tình trạng này hồi tháng 11 và cựu phát ngôn viên Không quân Ukraine Yurii Ihnat xác nhận có chuyện các binh sĩ phòng không được điều ra tiền tuyến làm những vị trí trái sở trường trong hàng ngũ bộ binh.

Binh sĩ Ukraine vận hành hệ thống tên lửa phòng không di động AN/TWQ-1 Avenger ở ngoại ô Kyiv ẢNH: REUTERS

Một sĩ quan phòng không Ukraine tiết lộ với truyền thông rằng quân số đơn vị ông hiện còn chưa đến một nửa. Những ngày qua, ông được lệnh phải điều đi thêm hàng chục binh sĩ. “Tôi chỉ còn ở cùng những người trên 50 tuổi và thương binh. Không thể vận hành gì cả trong tình trạng này”, viên sĩ quan nói.

Theo The Guardian, tình trạng thiếu hụt nhân sự cũng gây rạn nứt quan hệ giữa Mỹ và Ukraine. Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là không hài lòng khi Kyiv thường xuyên yêu cầu viện trợ thêm vũ khí, song lại không tuyển mộ đủ quân số cho các đơn vị. Ukrainska Pravda đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ 14 lữ đoàn dự bị của Ukraine không được vũ trang.

Trang Euromaidan Press ngày 22.12 đưa tin trong đánh giá lần 6 của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), cơ quan này dự báo nếu dựa trên kịch bản cơ sở, chiến sự tại Ukraine sẽ kết thúc vào cuối năm 2025. Tăng trưởng GDP của Ukraine trong năm 2024 sẽ đạt 4%, nâng 1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. IMF cũng lưu ý tác động kinh tế vào mùa đông do tình trạng thiếu hụt nguồn điện tại Ukraine sẽ ít nghiêm trọng hơn dự báo ban đầu, do xét đến khả năng tăng nhập khẩu điện từ châu Âu và nỗ lực sửa chữa hạ tầng lưới điện trong nước.

Trong khi đó, kịch bản tiêu cực của IMF là cuộc chiến sẽ kéo dài đến giữa năm 2026. Điều này cũng có thể tạo cú sốc nghiêm trọng hơn kịch bản cơ sở khi xét đến các hoạt động kinh tế, nhu cầu tài chính và cán cân thanh toán. Kịch bản tiêu cực cũng dự báo giảm tăng trưởng GDP, tốc độ phục hồi chậm, lạm phát cao và kéo dài hơn.

Bên cạnh các dự báo kinh tế, IMF trong ngày 21.12 đã hoàn tất đợt đánh giá thứ 6 về quỹ mở rộng dành cho Ukraine và phê duyệt gói giải ngân mới trị giá 1,1 tỉ USD.