Chiến sự Ukraine ngày 1.055: Moscow muốn an ninh cho Nga lẫn Ukraine, sắp điện đàm Trump-Putin

Điện Kremlin ngày 13.1 nói rằng vấn đề đảm bảo an ninh cho cả Nga và Ukraine sẽ là một phần không thể thiếu trong bất kỳ giải pháp nào có thể có giữa 2 bên trong cuộc xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần bày tỏ quan điểm sẵn sàng liên lạc với tất cả các nước, bao gồm Mỹ, về vấn đề chấm dứt cuộc xung đột, theo Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin trong một cuộc họp báo.

Ukraine chưa lập tức bình luận về phát biểu trên.

Trong diễn biến liên quan, một cố vấn cấp cao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho hay ông Trump và Tổng thống Putin dự kiến sẽ điện đàm trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

Tổng thống Putin trao đổi với phát ngôn viên Peskov tại một cuộc họp ở Belarus ẢNH: AFP

Cố vấn này cho rằng sẽ là thiếu thực tế nếu bám lấy mục tiêu đánh bật quân Nga ra khỏi lãnh thổ Moscow đã kiểm soát.

Ông Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20.1 tới. Ông tự nhận mình là bậc thầy đàm phán và đã tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến sự ở Ukraine, nhưng chưa nêu rõ cách thức thực hiện điều đó.

Thượng nghị sĩ Mike Waltz, người được ông Trump chọn là cố vấn an ninh quốc gia, hôm 12.1 chia sẻ trên Đài ABC rằng "mọi người đều biết rằng (cuộc xung đột này) phải chấm dứt theo cách ngoại giao nào đó".

Ukraine tổn thất ở Kursk?

Hãng Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.1 cho hay lực lượng Ukraine đã tổn thất 350 binh sĩ và một xe tăng tại vùng Kursk trong 24 giờ trước đó.

Bên cạnh đó, Ukraine còn tổn thất 4 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe bọc thép chở quân, 12 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cộ khác, một khẩu pháo tự hành Paladin, 7 súng phóng lựu, một trạm tác chiến điện tử và một xe bọc thép cứu hộ.

Tại vùng Donetsk phía đông Ukraine, các binh sĩ Nga giành quyền kiểm soát thêm làng Pishchane, theo TASS ngày 13.1 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga. Ngôi làng này nằm cách thị trấn Pokrovsk khoảng 8 km về phía tây nam.

Reuters ngày 13.1 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ rằng Ukraine đã dừng sản xuất tại mỏ than cốc ở Pokrovsk do lực lượng Nga tiến đến khu vực lân cận. Đây là mỏ than cốc duy nhất cung cấp cho ngành thép của Ukraine.

Không quân Ukraine ngày 13.1 cho hay lực lượng phòng không của nước này đã bắn rơi 78 trong số 110 máy bay không người lái (UAV) trong vòng 24 giờ trước đó. Trong số đó còn có 31 UAV bị mất dấu, do Ukraine dùng thiết bị tác chiến điện tử tác động.

Tại vùng Belgorod của Nga, hãng TASS dẫn lời Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho hay phía Ukraine tấn công 7 khu vực của vùng này với 53 UAV khiến 3 người bị thương.

Ukraine và Nga chưa lập tức bình luận về những thông tin trên của đối phương. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường trong xung đột.

Mỹ muốn đảm bảo chính sách cho Ukraine

Trang The Kyiv Independent ngày 13.1 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay chính quyền của Tổng thống Joe Biden tập trung vào việc đảm bảo nền tảng chính sách đối ngoại mạnh mẽ, trong đó có vấn đề xung đột giữa Ukraine và Nga.

Theo ông Blinken, không có ý nghĩa gì khi "suy đoán" về quan điểm cho rằng cuộc chiến có thể không kết thúc có lợi cho Ukraine dưới chính quyền mới.

"Điều có ý nghĩa là đảm bảo rằng chúng ta trao cho chính quyền tiếp theo, chính quyền (của Tổng thống đắc cử Donald) Trump sắp tới, quyền lực mạnh nhất có thể để họ tác động đến thế giới, dù là vấn đề Ukraine hay bất kỳ vấn đề nào khác", theo nhà ngoại giao.

Trước đó hôm 10.1, Tổng thống Biden bày tỏ lòng tin vào sự ủng hộ của chính quyền ông đối với Ukraine và nói rằng "tôi đã làm mọi điều có thể để giúp đỡ".

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovile Sakaliene ngày 12.1 cho hay nước này sẽ cung cấp cho Ukraine 4.500 UAV trị giá 5 triệu euro trong những ngày tới.