Chiến sự Ukraine ngày 1.099: Nga phản công ở Kursk, ông Zelensky bỏ ngỏ chuyến thăm Mỹ

Trong cập nhật ngày 26.2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành lại 2 khu định cư Pogrebki và Orlovka ở tỉnh Kursk (Nga). Tại khu vực này, Moscow tuyên bố đã hạ hơn 270 binh sĩ Ukraine, 8 khẩu pháo và 13 xe chiến đấu bộ binh. Kursk vẫn là một trong những điểm nóng trên chiến trường Ukraine, khi cả hai bên đều muốn kiểm soát nhiều lãnh thổ nhất có thể để không chỉ giành lợi thế quân sự mà còn là cơ sở để mặc cả về ngoại giao.

Tướng Nga hé lộ ý đồ khi tung quân theo hướng mới vào Ukraine

Ngoài ra, Nga nói thêm đã tấn công vào các sân bay quân sự và kho chứa máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại 139 vị trí. Quân đội Nga ngày 26.2 thông báo bắn rơi 185 UAV Ukraine và 19 rốc két Vampire trong 24 giờ. Ở mặt trận miền đông Ukraine, Moscow đang tiến về thành phố Kostyantynivka ở tỉnh Donetsk và thực hiện nhiều đợt oanh tạc. Tổng cộng, Nga khẳng định đã phá hủy hơn 44.600 UAV Ukraine, 656 máy bay chiến đấu, hơn 21.700 xe tăng và 1.500 rốc két phóng loạt trong hơn 3 năm chiến sự.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người bị thương tại tỉnh Kharkiv ngày 26.2 ẢNH: REUTERS

Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 110 trong số 177 UAV do Nga phóng vào Ukraine trong những giờ đầu của ngày 26.2, theo Reuters. Giới chức Ukraine cáo buộc đợt tấn công của Moscow vào Kostiantynivka khiến ít nhất 5 người chết và 11 người bị thương. Ngoài ra, cuộc tấn công bằng UAV Nga khác nhằm vào tỉnh Kyiv khiến 2 người thiệt mạng, theo Bộ Nội vụ Ukraine.

Hãng TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay Ukraine vào rạng sáng 26.2 đã triển khai đợt tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào Nga kể từ đầu năm nay. Moscow thông tin quân đội Kyiv đã nhằm vào bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014, ngoài ra còn tấn công tỉnh Krasnodar, Bryansk và Kursk. Ukraine và Nga không bình luận về tuyên bố của đối thủ.

Nga hứng trận tập kích UAV Ukraine dữ dội nhất từ đầu năm

Ông Rodion Miroshni, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng một cuộc tấn công bằng UAV lớn khác của Ukraine vào các cơ sở dân sự của Nga cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn phá vỡ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 4, theo TASS. Nga không lập tức cập nhật thương vong do các đợt tấn công của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine đào chiến hào tại tỉnh Donetsk ngày 26.2 ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky vẫn chưa chắc về chuyến thăm Mỹ

Tại họp báo ngày 26.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói chi tiết về chuyến thăm Mỹ chưa được xác nhận và hiện chưa thể khẳng định ông có đến Nhà Trắng để ký thỏa thuận khai thác khoáng sản vào ngày 28.2 hay không.

“Chúng tôi đã đề nghị đến thăm, nhưng tôi muốn nắm rõ về hình thức và thời gian. Hai bên đang trao đổi về vấn đề này. Tôi rất muốn có chuyến thăm này”, ông Zelensky nói với Đài RBC Ukraine.

Truyền thông đưa tin kế hoạch thăm Mỹ của ông Zelensky được cho là để ký thỏa thuận khai thác đất hiếm tại Ukraine, đồng thời bao gồm kế hoạch tái thiết Ukraine có sự đầu tư của Mỹ. Theo Reuters, nội dung thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine cho thấy Washington chưa thể hiện sự chắc chắn về điều khoản đảm bảo an ninh cho Kyiv.

Ông Trump nói Mỹ, Ukraine sắp ký 'thỏa thuận lớn' về khoáng sản

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng ngày 26.2 cho hay cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky có thể không diễn ra nếu phía Ukraine chưa hoàn tất thỏa thuận khai thác khoáng sản.

“Nếu nhà lãnh đạo Ukraine nói thỏa thuận chưa hoàn tất, tôi không thấy lý do gì khiến lời mời (ông Zelensky đến thăm Mỹ) lại có ý nghĩa. Mọi người kỳ vọng chuyến thăm của ông Zelensky là để xác nhận lập trường cuối cùng về thỏa thuận khoáng sản”, Reuters dẫn lời vị quan chức nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong họp báo tại Kyiv ngày 26.2 ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Zelensky ngày 26.2 cho biết đã đạt “thỏa thuận sơ bộ” với Mỹ về vấn đề khai thác khoáng sản. Quan chức Nhà Trắng nêu trên nói phát ngôn của Tổng thống Zelensky ngụ ý rằng hai bên vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận. Trong ngày 25.2, Tổng thống Trump nói đã nghe thông tin người đồng cấp Ukraine đến Nhà Trắng vào ngày 28.2. Ông Trump không đề cập ông Zelensky có chính thức được mời thăm Mỹ hay không.

Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bị “thổi phồng”?

Kyiv Post ngày 26.2 dẫn phân tích từ trung tâm Economists for Ukraine (một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái, tập hợp hơn 400 chuyên gia kinh tế từ các học viện, trường học trên thế giới), chỉ ra trong khi Mỹ tuyên bố đã viện trợ quân sự gần 66 tỉ USD cho Ukraine, giá trị viện trợ thực tế chỉ khoảng 18,3 tỉ USD.

Giải thích cho số tiền giảm đáng kể, nghiên cứu nêu ra 3 lý do. Thứ nhất là giá trị thực tế của vũ khí và thiết bị gửi đến Ukraine thấp hơn khoảng 60% so với giá gốc do tuổi thọ cao và hiệu quả chiến đấu hạn chế. Thứ 2 là có một phần đáng kể những thiết bị vẫn chưa được chuyển giao dù đã công bố. Cuối cùng là khoảng 25% hỗ trợ quân sự được chuyển dưới hình thức cho vay, không phải viện trợ.

Binh sĩ Ukraine ‘có Mỹ hay không’ vẫn chiến đấu tiếp

Theo nhóm tác giả đang làm việc tại những trường đại học ở Mỹ, Anh, Thụy Điển và Ukraine, con số được công bố không tương xứng với thực tế và số liệu công khai thể hiện chênh lệch giữa viện trợ của Mỹ và các nước châu Âu cho Ukraine bị dùng để gây sự rạn nứt giữa đồng minh phương Tây.

Các khoản viện trợ của Mỹ cho Ukraine được chia dưới nhiều hình thức và cơ chế khác nhau. Nhóm nghiên cứu cho rằng ở một số hạng mục, Kyiv thực tế chưa nhận đủ giá trị được công khai. Xét tổng thể, các nhà kinh tế ở Economists for Ukraine nêu: “Tổng giá trị tiền tệ của viện trợ Mỹ dành cho chính phủ Ukraine lên đến 50,9 tỉ USD, trong đó 18,3 tỉ USD là viện trợ quân sự”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25.2 tuyên bố Washington đã viện trợ tổng cộng 350 tỉ USD cho Kyiv, dù không đưa ra dẫn chứng cụ thể.

Viện Kiel (trung tâm nghiên cứu tại Đức, chuyên theo dõi các gói hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine) ước tính viện trợ của Mỹ cho Ukraine là khoảng 67 tỉ USD, hơn một chút so với châu Âu. Giới chức Mỹ chưa phản hồi về những con số được các trung tâm nghiên cứu nêu ra.