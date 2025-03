Chiến sự Ukraine ngày 1.103: Nga khen ông Trump, Mỹ gợi ý Kyiv cần lãnh đạo mới

Giới chức Ukraine ngày 2.3 thông báo các cuộc tấn công trong đêm của Nga đã làm một người thiệt mạng và 2 người bị thương tại thành phố miền đông Kramatorsk, tỉnh Donetsk. Reuters dẫn lời thị trưởng Oleksandr Goncharenko cho hay nạn nhân là một thanh niên mới 19 tuổi, thiệt mạng vì trúng pháo kích.

Lính cứu hỏa dập lửa sau cuộc tấn công tại thành phố Zaporizhzhia hôm 1.3 ẢNH: REUTERS

Quân đội Ukraine thông báo các đơn vị phòng không đã phá hủy 63/79 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng đến trong đêm. Vụ tấn công bằng UAV tại thành phố Zaporizhzhia làm một thân thường bị thương. Một tòa chung cư bị phá hủy phần mái, đổ sập một phần và gây đám cháy lớn. Hai người được cứu khỏi đống đổ nát. Nhiều ngôi nhà kế bên cũng bị hư hại.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên nhưng trước nay đều phủ nhận việc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân thường.

Súng bộ binh Anh khó lòng xuyên thủng nón, giáp quân Nga?

Nga tố châu Âu cung cấp vũ khí chết chóc nhất cho Ukraine

Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin trong cuộc phỏng vấn với TASS ngày 2.3 cho rằng quân đội Ukraine đã nhận vũ khí chết chóc nhất từ châu Âu và Canada. "Cùng với Bộ Quốc phòng, chúng tôi đang thu thập chứng cứ về việc cung cấp vũ khí nước ngoài và các thiết bị khác. Hơn nữa, những vũ khí chết chóc nhất được cung cấp bởi Anh, Canada, Ý, Đức, Romania, Estonia và một số nước khác", ông Bastrykin nói.

Theo vị quan chức, các tên lửa hành trình Storm Shadow, đạn pháo và đạn xe tăng, bom và đạn nhỏ đang được cung cấp từ châu Âu. Hơn nữa, các lực lượng vũ trang Ukraine còn nhận UAV, sử dụng rộng rãi trong tác chiến và tấn công cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông tố cáo các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đến nay đã làm 652 dân thường thiệt mạng, 23 người trong đó là trẻ em, và gần 3.000 người bị thương.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên nhưng Kyiv lâu nay cũng đều bác bỏ cáo buộc tấn công dân thường.

Các công ty phương Tây có quay lại Nga một khi xung đột kết thúc?

Ngoại trưởng Nga khen ông Trump, chỉ trích châu Âu

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2.3 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng cách tiếp cận thực tế với lý trí thông thường nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine, theo TASS.

"Ông Donald Trump là người thực tế. Khẩu hiệu của ông ấy là lẽ thường. Nghĩa là một sự chuyển đổi sang cách làm khác. Nhưng mục tiêu vẫn là MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại)", ông Lavrov nói và cho biết "rất thú vị" khi làm việc cùng Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Lavrov thừa nhận Nga và Mỹ không luôn đồng quan điểm về mọi vấn đề chính trị thế giới nhưng phải tránh chiến tranh trong những trường hợp có sự khác biệt lợi ích.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov họp báo tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 18.2 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ông Lavrov cho rằng việc châu Âu thảo luận về kế hoạch đưa lực lượng gìn giữ hòa bình sang Ukraine là "lỗ mãng", nhằm "kích động Kyiv chiến đấu chống" Moscow.

"Trước hết, không có ai hỏi ý chúng tôi. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu mọi thứ. Ông ấy nói còn quá sớm để nói khi nào có một cuộc dàn xếp, bạn có thể thảo luận vấn đề này, nhưng thỏa thuận của các bên là cần thiết. Ông ấy đang hành xử chính xác", ông Lavrov nói.

Từ khi nhậm chức, ông Trump đảo ngược chính sách 3 năm qua của Mỹ khi đối thoại với Nga, đồng thời hối thúc Ukraine tiến đến một thỏa thuận nhưng không đưa ra bất kỳ cam kết an ninh nào, thay vào đó đòi hỏi châu Âu gánh vác vai trò này.

Hôm 28.2, ông Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky tranh cãi nảy lửa tại Nhà Trắng, dẫn đến việc hai bên hủy bỏ buổi ký kết thỏa thuận khoáng sản song phương.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2.3 cho biết chưa nói chuyện với ông Zelensky cũng như Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha từ sau vụ việc đó. "Chúng tôi sẽ sẵn sàng tái tiếp xúc khi họ sẵn sàng tạo ra hòa bình", ông Rubio nói trên chương trình của ABC.

Cố vấn của ông Trump nói Mỹ cần lãnh đạo Ukraine muốn hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer trước cuộc họp ngày 2.3 tại London ẢNH: REUTERS

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 2.3, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Mike Waltz cho biết Mỹ muốn đảm bảo một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine, bao gồm việc nhượng bộ về lãnh thổ để đổi các đảm bảo an ninh do châu Âu dẫn dắt.

Khi được hỏi ông Trump có muốn ông Zelensky từ chức, ông Waltz nói: "Chúng tôi cần một lãnh đạo có thể làm việc với chúng tôi, và sau cùng là làm việc với người Nga và chấm dứt cuộc chiến này. Nếu mọi việc trở nên rõ ràng rằng động cơ cá nhân hay chính trị của Tổng thống Zelensky khác với việc chấm dứt chiến sự tại đất nước của ông ấy, tôi nghĩ rằng chúng ta có một vấn đề thật sự".

Vị cố vấn bổ sung rằng hiện không rõ Tổng thống Zelensky sẵn sàng đàm phán một cách chân thành để hướng đến chấm dứt xung đột hay chưa.

Giới lãnh đạo châu Âu nói gì về cuộc ‘khẩu chiến’ giữa hai ông Trump-Zelensky?

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson gợi ý rằng Ukraine có thể cần một lãnh đạo khác nếu ông Zelensky không tuân theo các yêu cầu của Mỹ. "Điều gì đó phải thay đổi. Hoặc là ông ấy cần tỉnh táo và trở lại bàn đàm phán với sự biết ơn, hoặc ai đó cần dẫn dắt đất nước để làm điều đó", ông Johnson nói trên chương trình của NBC.

Phía Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố trên. Trước đó, ông Trump từng cáo buộc và chỉ trích ông Zelensky không chịu tổ chức bầu cử. Thực tế, Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật.

Hôm 25.2, quốc hội Ukraine thông qua nghị quyết tuyên bố rằng các cuộc bầu cử sẽ diễn ra khi đạt được hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững, theo trang The Kyiv Independent.

Châu Âu tìm hướng đi cho Ukraine

Các lãnh đạo châu Âu chụp ảnh chung trước cuộc họp tại London ngày 2.3 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 2.3 chủ trì hội nghị thượng đỉnh với nhiều nước châu Âu về kế hoạch hòa bình cho Ukraine cũng như an ninh cho lục địa già.

Hội nghị có mặt 14 lãnh đạo và đại diện các quốc gia thành viên NATO, các lãnh đạo EU, NATO và Tổng thống Ukraine, theo tờ The Guardian.

Mở màn hội nghị, Thủ tướng Starmer điểm lại cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky một ngày trước đó và khẳng định sẽ sát cánh cùng Ukraine đến khi nào còn cần. Đồng thời, ông cũng cảnh báo đây là thời khắc hiếm khi xảy ra cho an ninh của châu Âu và nhấn mạnh việc đạt được kết quả tốt cho Ukraine không chỉ là vấn đề đúng sai, mà còn mang ý nghĩa sống còn đối với an ninh của các nước.

Trước đó, ông Starmer đang cùng Pháp xây dựng kế hoạch hòa bình cho Ukraine và sẽ gửi cho Mỹ sau khi hoàn tất.