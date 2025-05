Chiến sự Ukraine ngày 1.189: Nóng ở mặt trận bắc Ukraine

Tấn công UAV ở hai phía

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.5 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 99 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trong rạng sáng cùng ngày, với hơn một nửa số UAV nêu trên bị đánh chặn ở tỉnh Belgorod của Nga, Kyiv Post đưa tin.

Tỉnh trưởng Vladimir (Nga) Alexander Avdeyev cho biết tại thị trấn Murom, các cuộc tấn công bằng UAV Ukraine đã làm hỏng một số tòa nhà tại khu công nghiệp, song không ghi nhận thương vong. Trong khi đó, Tỉnh trưởng Voronezh (Nga) Alexander Gusev thông báo hơn 20 UAV bị bắn rơi ở khu vực này.

Phương Tây gỡ 'vòng kim cô' tầm bắn cho Ukraine, Nga phản ứng

Không quân Ukraine ngày 27.5 cho biết lực lượng Nga đã phóng 60 UAV và lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 43 chiếc. Các đợt không kích của Nga tập trung vào những vùng miền bắc Ukraine. Trước đó, Reuters ngày 27.5 dẫn lời Tỉnh trưởng Sumy của Ukraine Oleh Hryhorov nói rằng Nga đã kiểm soát 4 thị trấn ở Sumy. Đây được xem là bước tiến quan trọng của Moscow ở mặt trận phía bắc Ukraine, khi tạo được vùng đệm ở Sumy để tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine, kết hợp với những lợi thế mà Moscow có được ở mặt trận miền đông Ukraine, tập trung tại tỉnh Donetsk.

Quân nhân Ukraine diễn tập tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 26.5 ẢNH: REUTERS

Động thái quân sự gần đây của Nga được cho là nhằm kéo giãn phòng tuyến của Ukraine ở nhiều mặt trận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Moscow đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới vào Sumy, tỉnh Kharkiv ở đông bắc và tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, từ đó tạo thành nhiều mũi tấn công và gây sức ép cho Ukraine trên nhiều mặt trận.

Liên quan những đợt oanh tạc dữ dội của quân đội Nga những ngày qua, TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 27.5 cho hay đó là động thái nhằm trả đũa các đợt không kích bằng UAV của Ukraine vào hạ tầng dân sự. Moscow cho biết từ ngày 20 - 27.5, Nga đã đánh chặn hơn 2.300 UAV Ukraine. Các quan chức Ukraine cho rằng đợt quy mô đợt không kích của Nga ngày 27.5 đã giảm mạnh so với những ngày trước đó. Moscow và Kyiv thường không bình luận về những tuyên bố của đối thủ.

Xe tăng bị phá hủy gần thành phố Vuhledar, tỉnh Donetsk của Ukraine được chụp ngày 27.5 ẢNH: REUTERS

Mỹ nhận đề xuất đàm phán hòa bình Ukraine, chờ điều kiện từ Nga

Ukrainska Pravda ngày 27.5 đưa tin đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg cho biết Washington đã nhận những điều khoản của Kyiv về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và đang chờ lập trường từ Moscow. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ông Kellogg nói rằng khi nhận đủ từ hai bên, Mỹ sẽ bắt đầu nghiên cứu các điều khoản, từ đó tạo cơ sở vận động Nga và Ukraine tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp khác, sau lần gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16.5.

Ông Trump chỉ trích ông Putin, Điện Kremlin nói 'quá tải cảm xúc'

Đặc phái viên Mỹ nêu thêm Washington đã đề xuất chọn Vatican làm địa điểm kế tiếp để đàm phán Nga - Ukraine nhưng Moscow không muốn đến đó. Trong ngày 27.5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Ông Fidan khẳng định Ankara sẵn sàng tiếp tục tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa phái đoàn Nga và Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 27.5 ẢNH: REUTERS

Nga cảnh báo châu Âu “ngừng phá hoại” tiến trình đàm phán hòa bình

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc châu Âu đang có những hành động mà Moscow coi là phá hủy tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

“Nếu cuộc chiến kết thúc, sự nghiệp chính trị của họ sẽ chấm dứt. Họ đang đặt lợi ích cá nhân lên trên người dân”, TASS dẫn lời ông Lavrov phát biểu trong ngày 27.5, ám chỉ những lãnh đạo châu Âu thể hiện cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ủng hộ việc cho phép Ukraine tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ để tấn công Nga. Giải thích cho bình luận của mình, ông Merz ngày 27.5 nói rằng cách đây nhiều tháng, các đồng minh phương Tây đã không còn hạn chế tầm hoạt động của những loại tên lửa viện trợ Ukraine.

Kyiv đã nhận một số tên lửa tầm xa như ATACMS của Mỹ hay Storm Shadow của Anh. Đức vẫn chưa chính thức viện trợ các loại vũ khí tương tự, dù ông Merz từng để ngỏ ý định chuyển tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine.

Tên lửa Iskander-M thêm 'chiêu trò', Ukraine thừa nhận tổ hợp Patriot gặp khó

Ông Zelensky chưa chắc được mời dự hội nghị thượng đỉnh NATO

Báo The New York Times hôm 27.5 đưa tin lãnh đạo các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ họp vào tháng 6 tại The Hague (Hà Lan). Tuy nhiên, hiện chưa rõ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh trên hay không.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh có những ý kiến cho rằng các nước châu Âu muốn tránh tạo ra những hiềm khích với Tổng thống Mỹ Donald Trump và việc ông Zelensky có được dự hội nghị thượng đỉnh hay không sẽ còn phụ thuộc vào lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong họp báo tuần trước vẫn chưa xác nhận ông Zelensky có được mời hay không.

Ukrainska Pravda dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay có thể không tổ chức cuộc họp hội đồng NATO - Ukraine. Cuộc gặp này đã diễn ra 2 lần, bên lề hội nghị thượng đỉnh từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Ngoài ra, nội dung hội nghị năm nay nhiều khả năng sẽ được rút ngắn và kết thúc sớm. Trong khi đó, NATO có kế hoạch tổ chức diễn đàn công nghiệp quốc phòng bên lề, sự kiện mà ông Zelensky có thể tham gia.