Chiến sự Ukraine ngày 1.209: Nga phóng tên lửa Iskander vào sở chỉ huy Ukraine

Tên lửa Iskander của Nga ẢNH: REUTERS

Đài RT ngày 16.6 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước đã phóng tên lửa đạn đạo vào một sở chỉ huy quân sự của Ukraine, được cho nơi đóng quân của các sĩ quan giám sát lực lượng tác chiến đặc nhiệm Luhansk.

Cuộc tấn công nhằm Druzhkovka, một thị trấn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk, và được một máy bay không người lái (UAV) ghi lại. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy tên lửa đánh trúng một tòa nhà công nghiệp lớn, có vẻ là một phần của nhà máy cơ khí thời Liên Xô cũ.

Thị trấn này nằm cách khoảng 30 km về phía tây bắc của thị trấn Toretsk nơi từng đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch của Ukraine trước khi bị lực lượng Nga giành quyền kiểm soát hồi tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga chưa nêu rõ thời điểm cuộc tấn công diễn ra.

Hệ thống tên lửa Iskander được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao trong phạm vi lên tới 500 km. Tên lửa có thể mang theo đầu đạn nặng 480 kg và có nhiều tùy chọn đầu đạn khác nhau.

Với tốc độ di chuyển siêu âm, tên lửa này rất khó bị đánh chặn và phù hợp cho các chiến dịch yêu cầu phản ứng nhanh.

Bộ Quốc phòng Nga gần đây cho biết đã sử dụng tên lửa Iskander để tấn công hệ thống phòng không IRIS-T do Đức cung cấp cho Ukraine, một trại quân sự dã chiến và một sân bay được cho là nơi Ukraine phóng UAV cảm tử vào lãnh thổ Nga.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Thương vong gia tăng

Trang tin The Kyiv Independent ngày 16.6 dẫn lời chính quyền các địa phương Ukraine cho hay ít nhất 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên cả nước trong 24 giờ trước đó.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng Nga phóng 138 UAV trong đêm, trong đó có các UAV cảm tử kiểu Shahed. Phòng không Ukraine đã đánh chặn 125 UAV, trong khi 41 chiếc khác biến mất khỏi radar, nhiều khả năng được sử dụng làm mồi nhử nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Trong một diễn biến khác, Ukraine ngày 16.6 cho hay Nga đã trao trả 1.245 thi thể, giai đoạn cuối trong thỏa thuận trao trả 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Vienna và cùng người đồng cấp Áo Alenxander Van der Bellen ký các văn kiện hợp tác song phương. Phát biểu trong cuộc họp báo chung, ông Zelensky cho biết các thỏa thuận bao gồm những lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, tái thiết và đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về.

Chuyến công du của Tổng thống Zelensky diễn ra một ngày trước khi ông đến Canada dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Nga nâng cấp 5 cơ sở liên quan hạt nhân?

Đài SVT ngày 16.6 dẫn hình ảnh vệ tinh mới của Công ty Planet Labs (Mỹ) cho thấy Nga dường như đã mở rộng và hiện đại hóa ít nhất 5 cơ sở liên quan hạt nhân gần biên giới châu Âu trong vài năm gần đây.

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là tại Kaliningrad, nơi được nghi là có kho lưu trữ vũ khí hạt nhân đã trải qua quá trình tái thiết quy mô lớn.

Các hình ảnh chụp vào tháng 5 cho thấy khu vực này đã được bổ sung hàng rào 3 lớp, các tòa nhà mới và thiết bị thông tin liên lạc hiện đại. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trước đó từng tuyên bố rằng có thể có tới 100 đầu đạn hạt nhân chiến thuật được lưu trữ tại đây.

Căn cứ Osipovichi ở Belarus, từng là cơ sở lưu trữ hạt nhân thời Liên Xô cũ, dường như cũng đang được cải tạo. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các hệ thống phòng không mới được lắp đặt cùng với một bệ bốc dỡ hiện đại dành cho hậu cần đường sắt.

Tại Novaya Zemlya, một quần đảo hẻo lánh ở Bắc Cực từ lâu gắn liền với các cuộc thử nghiệm hạt nhân thời Liên Xô, nhiều tòa nhà mới đã xuất hiện, củng cố vai trò của khu vực này như một địa điểm tiềm năng cho các hoạt động thử nghiệm trong tương lai.

Ở bán đảo Kola, gần biên giới với Phần Lan và Na Uy, Nga đã xây dựng khoảng 50 hầm chứa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, cùng với một cầu cảng chuyên dụng để bốc dỡ các tên lửa này lên tàu ngầm, theo hình ảnh vệ tinh.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Đức muốn nhanh chóng sắm vũ khí

Hãng Reuters ngày 16.6 đưa tin Cơ quan Mua sắm vũ khí Đức (BAAINBw) cho biết sẽ ưu tiên việc bàn giao sớm trong các hợp đồng quốc phòng tương lai, thay vì nguồn gốc nhà sản xuất.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Đức chuẩn bị tăng gần gấp đôi chi tiêu quân sự.

"Chúng tôi mua từ nước nào còn tùy thuộc vào bên nào có thể nhanh chóng cung cấp vật liệu cần thiết", theo Tổng giám đốc Annette Lehnigk-Emden của BAAINBw.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây đã ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO lên 5% GDP quốc gia.

Năm ngoái, Đức đã chi 2,1% GDP, tương đương khoảng 90 tỉ euro (104 tỉ USD), cho quốc phòng, qua đó đáp ứng mục tiêu chi tiêu 2% hiện tại của NATO.

Tại hội nghị ở The Hague (Hà Lan) vào tuần tới, các nhà lãnh đạo NATO dự kiến cam kết nâng mục tiêu chi tiêu quân sự lên 5%, gồm 3,5% GDP cho quốc phòng và 1,5% cho các vấn đề an ninh rộng hơn như cơ sở hạ tầng và an ninh mạng.