Chiến sự Ukraine ngày 1.253: sĩ quan Ukraine 'tiết lộ vị trí F-16 cho Nga'

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 78 máy bay không người lái (UAV) trong đêm 29.7 và rạng sáng 30.7. Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn 51 UAV, trong khi 27 chiếc tấn công 7 địa điểm, theo trang tin The Kyiv Independent.

Quân nhân Ukraine tại tỉnh Kharkiv khai hỏa pháo tự hành 2S22 Bohdana về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, các quan chức khu vực ở Ukraine sáng 30.7 nói rằng ít nhất 7 dân thường đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.7 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công các địa điểm triển khai lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 156 khu vực trong vòng 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 2.500 quân, bắn hạ 133 UAV và 2 quả bom thông minh của Ukraine.

Đến khuya 30.7 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia. Cả hai bên lâu nay phủ nhận tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Sĩ quan Ukraine bị cáo buộc tiết lộ vị trí của F-16 cho Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 30.7 thông báo đã bắt giữ một sĩ quan không quân nước này với cáo buộc làm gián điệp cho Nga bằng cách tiết lộ vị trí của các máy bay chiến đấu F-16 và Mirage 2000, theo Reuters.

Vị sĩ quan nói trên, là một huấn luyện viên bay mang quân hàm thiếu tá, bị cáo buộc hỗ trợ Nga thực hiện các cuộc không kích bằng cách cung cấp tọa độ và đề xuất chiến thuật tấn công, theo SBU.

"Đặc biệt, các mục tiêu ưu tiên của kẻ thù là các sân bay có F-16, Mirage 2000 và Su-24... Gián điệp đã thu thập tọa độ vị trí của những máy bay này, lịch trình và... thứ tự cất cánh", SBU khẳng định. F-16 là máy bay do Mỹ sản xuất và Mirage là máy bay do Pháp sản xuất, trong khi Su-24 là máy bay ném bom cũ hơn do Liên Xô sản xuất.

Nghi phạm cũng đã chuyển dữ liệu về nhân sự và chiến thuật chiến đấu của Không quân Ukraine cho tình báo quân sự Nga, theo SBU. Đến khuya 30.7 chưa có thông tin về phản ứng của Nga về vụ vị sĩ quan Ukraine bị cáo buộc như trên.

Ukraine mất tiêm kích Mirage 2000 Pháp, phi công kịp nhảy dù

Các lực lượng Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào các sân bay và căn cứ quân sự trên khắp Ukraine, đặc biệt là những khu vực mà họ tin là nơi cất giữ các vũ khí do phương Tây cung cấp như F-16 hoặc Mirage, theo Reuters. Hai loại chiến đấu cơ này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hệ thống phòng thủ của Ukraine trước các cuộc không kích ngày càng gia tăng của Nga và những bước tiến mạnh mẽ trên chiến trường.

Nga lên tiếng về thời hạn 10 ngày của ông Trump

Điện Kremlin ngày 30.7 tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục theo dõi các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến các lệnh cấm vận đối với Moscow, nhưng Nga đã có được khả năng đối phó các biện pháp như thế nhờ có kinh nghiệm lâu năm, theo Reuters.

"Chúng tôi đã phải chịu rất nhiều lệnh cấm vận trong một thời gian dài, nền kinh tế của chúng tôi hoạt động dưới rất nhiều hạn chế. Do đó, tất nhiên là chúng tôi đã có được một khả năng miễn nhiễm nhất định về vấn đề này, và chúng tôi tiếp tục ghi nhận tất cả các tuyên bố từ Tổng thống Trump, cũng như từ các đại diện quốc tế khác về vấn đề này", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30.7 nói rằng thật kỳ lạ khi Mỹ và phương Tây vẫn chưa hiểu rằng việc áp đặt các biện pháp cấm vận không hiệu quả và chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế phương Tây, theo Reuters.

"Chúng tôi thấy rằng phương Tây đơn giản là không thể buông bỏ vấn đề cấm vận. Dường như họ liên tục mắc kẹt trong một lối mòn. Rõ ràng là không còn lựa chọn nào khác, họ đã cạn kiệt. Chúng tôi đang phản ứng và thực hiện các biện pháp để chống lại tất cả những biện pháp cấm vận hoặc thậm chí biến việc đó thành lợi thế của riêng mình", bà Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow.

Ông Peskov và bà Zakharova có phát ngôn như trên sau khi Tổng thống Trump ngày 29.7 tuyên bố rằng Mỹ sẽ bắt đầu áp đặt thuế quan và các biện pháp khác đối với Nga trong vòng 10 ngày, tính từ ngày 29.7, nếu Moscow không có tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer ở Turnberry (Scotland) hôm 28.7, Tổng thống Trump cho hay ông thất vọng về Tổng thống Nga Vladimir Putin và sẽ rút ngắn thời hạn 50 ngày mà ông đưa ra trước đó cho Nga về cuộc xung đột ở Ukraine, theo CNN. Trước đó, ông Trump ngày 14.7 tuyên bố nếu ông Putin từ chối chấm dứt xung đột trong vòng 50 ngày hoặc trước ngày 2.9, Nga sẽ phải đối mặt với mức thuế quan thứ cấp "nghiêm trọng".

Hôm 29.7, Tổng thống Trump nói rằng ông chưa nhận được phản hồi từ Nga. Ông còn nói rằng ông không lo ngại về tác động tiềm tàng của các lệnh cấm vận Nga đối với thị trường dầu mỏ hoặc giá dầu, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ tăng sản lượng dầu trong nước để bù đắp bất kỳ tác động nào, theo Reuters.

