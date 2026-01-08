Chiến sự Ukraine ngày 1.414: Mỹ - Ukraine bàn vấn đề lãnh thổ và nhà máy Zaporizhzhia

Trong bài viết trên Facebook ngày 7.1, ông Zelensky cho hay đây sẽ là phiên làm việc thứ 3 giữa các đặc phái viên Mỹ và phía Ukraine trong vòng 2 ngày. Theo ông, các cuộc thảo luận tập trung vào những nội dung then chốt của khuôn khổ hòa bình, bao gồm quyền kiểm soát lãnh thổ ở miền đông Ukraine và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi ngày 6.1, các nhà lãnh đạo châu Âu và đại diện Mỹ tuyên bố đã đạt được đồng thuận về những bảo đảm an ninh quan trọng dành cho Ukraine. Động thái này nhằm thể hiện mặt trận thống nhất ủng hộ Ukraine, trong bối cảnh chính trường quốc tế xuất hiện thêm căng thẳng liên quan Venezuela và các tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland.

Mỹ ủng hộ các đảm bảo an ninh cho Ukraine

Phái đoàn Mỹ tại Paris gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump.

Ông Zelensky nhấn mạnh vai trò then chốt của áp lực từ các nước châu Âu đối với Nga. "Hòa bình chỉ có thể được bảo đảm một cách nghiêm túc nếu các đối tác của chúng tôi khiến Nga thực sự sẵn sàng chấm dứt xung đột", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay tại Palm Beach thuộc bang Florida (Mỹ) ngày 28.12.2025 ẢNH: AP

Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được "một số kết quả cụ thể", song nhấn mạnh không phải mọi chi tiết đều có thể công khai vào thời điểm này.

Một nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ đại diện Pháp, Đức và Anh đã tham gia các cuộc thảo luận mới tại Paris ngày 7.1, cùng với đại diện một số nước khác như Ý và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, các nước phương Tây đã nhất trí về cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt, cũng như việc triển khai một lực lượng đa quốc gia châu Âu sau khi Nga chấp thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, giao tranh trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và lập trường đàm phán của Nga hiện vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố phản đối sự hiện diện của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine liên tiếp tập kích kho dầu, kho hậu cần của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 7.1 xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một kho nhiên liệu tại tỉnh Belgorod của Nga và một kho hậu cần của quân đội Nga ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) trong đêm 6 rạng sáng 7.1.

Một binh sĩ Ukraine phóng UAV trinh sát về phía vùng Donetsk ngày 5.1.2026 ẢNH: REUTERS

Theo thông báo đăng trên nền tảng Telegram, kho nhiên liệu Oskolneftesnab gần làng Kotel (Belgorod) đã bị đánh trúng vào các bể chứa, gây ra hỏa hoạn lớn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cơ sở này có vai trò cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga đang tham chiến.

Phía Nga xác nhận vụ việc. Reuters dẫn lời Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết một số bể chứa tại kho dầu ở huyện Starooskolsky đã bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV, song không ghi nhận thương vong. Truyền thông Nga và mạng xã hội đã lan truyền các đoạn video ghi lại vụ cháy trong đêm 6.1.

Trong cùng chiến dịch, lực lượng Ukraine cũng tấn công một kho hậu cần do Sư đoàn bộ binh cơ giới số 20 của Nga sử dụng tại khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mục tiêu nhằm làm gián đoạn chuỗi hậu cần của đối phương, trong khi mức độ thiệt hại tại cả 2 địa điểm vẫn đang được đánh giá.

CIA giúp Ukraine đánh đúng 'Gót chân Achilles' của Nga?

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định các cuộc tấn công nằm trong chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và tiềm lực kinh tế phục vụ chiến tranh của Nga, qua đó gây sức ép buộc Moscow chấm dứt các hành động quân sự chống lại Ukraine.

Ông Zelensky thúc đẩy đàm phán gia nhập EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7.1 kêu gọi thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, trong bối cảnh Síp chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU nhiệm kỳ 6 tháng.

Ông Zelensky đã gặp Tổng thống Síp Nikos Christodoulides tại thủ đô Nicosia. Sau cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kyiv đang nỗ lực đạt được "tiến triển tối đa" trong giai đoạn Síp giữ vai trò chủ tịch, đặc biệt là việc mở các nhóm đàm phán then chốt liên quan tiến trình gia nhập EU.

Tổng thống Síp Nikos Christodoulides và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay tại Nicosia ngày 7.1.2026 ẢNH: REUTERS

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU chỉ vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2.2022, với mục tiêu tăng cường gắn kết chính trị - kinh tế với phương Tây, theo Reuters. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn đối mặt nhiều thách thức do chiến sự kéo dài và sự phản đối của Hungary, quốc gia thành viên EU không ủng hộ việc đẩy nhanh lộ trình gia nhập của Ukraine.

Tại cuộc gặp, 2 nhà lãnh đạo Ukraine - Síp cũng thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Ngoài ra, 2 bên còn trao đổi về nhu cầu củng cố năng lực phòng không của Ukraine, cũng như việc sản xuất và cung cấp UAV.

Cũng trong ngày 7.1, ông Zelensky dự kiến có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Theo ông, các cuộc gặp này sẽ giúp làm rõ hơn kết quả hội nghị tại Paris trước đó - nơi châu Âu và Mỹ thống nhất các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn và Nga tái tấn công.

"Síp tái khẳng định cam kết vững chắc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ukraine sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nỗ lực bảo đảm sự hỗ trợ bền vững ở mọi cấp độ", Tổng thống Síp Christodoulides viết trên X.