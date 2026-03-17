Chiến sự Ukraine ngày 1.482: Hai bên ra đòn vào thủ đô lẫn nhau

Xác UAV Nga trên đường phố Kyiv hôm 16.3 ảnh: reuters

UAV Nga tấn công Kyiv giữa ban ngày

Hôm 16.3, TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho biết quân đội Ukraine trong tuần qua đã tổn thất 9.100 binh sĩ, bao gồm những quân nhân mà Nga gọi là lính đánh thuê nước ngoài.

Con số trên đã được ông Marochko lấy từ dữ liệu được phân tích của Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng trong tuần qua, các đơn vị Nga tuyên bố đã bắn rơi 1 tiêm kích Sukhoi Su-27, 1 trực thăng Mi-8, gần 2.600 UAV các loại; phá hủy 156 xe tăng và phương tiện bọc thép chiến đấu, 517 phương tiện cơ giới, 53 hệ thống tác chiến điện tử và radar…

Ukraine chưa bình luận thông tin trên, chỉ nói rằng tính từ ngày 16.3 đã tiêu diệt được 760 binh sĩ Nga trong vòng 24 giờ. Không thể xác thực thông tin tổn thất do hai bên đưa ra. Nga cũng chưa có bình luận

Bên cạnh đó, phía Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hiếm hoi vào ban ngày nhằm vào thủ đô Kyiv hôm 16.3, sử dụng UAV phiên bản nâng cấp.

Theo Không quân Ukraine, các đơn vị phòng không đã bắn hạ 194 trong tổng số 211 UAV của Nga.

Nga chặn đứng cuộc tấn công UAV lớn nhất trong năm vào Moscow

Hôm 16.3, Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 250 UAV Ukraine lao về hướng Moscow cuối tuần qua, mà theo giới chức Nga là vụ tấn công UAV lớn nhất nhằm vào thủ đô Nga trong ít nhất một năm.

"Hai ngày qua, lực lượng phòng không đã phá hủy khoảng 250 UAV của đối phương trực tiếp nhằm vào Moscow và trên tuyến phòng thủ thứ hai hướng về thủ đô", Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo trên Telegram.

Trước làn sóng UAV tấn công vào cuối tuần, phía quản lý các sân bay chính tại Moscow đã phải áp đặt hạn chế bay tạm thời, nhưng sau đó gỡ bỏ khi tình hình ổn định trở lại, TASS đưa tin.

Thị trưởng Sobyanin cho biết không có thương vong và gửi lời cảm ơn lực lượng vũ trang Nga vì đã bảo vệ bầu trời thủ đô.

Thành phố Moscow và vùng phụ cận có dân số khoảng 22 triệu người. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Điện Kremlin bác cảnh báo nguy cơ cho hòa đàm Ukraine

Hôm 16.3, Điện Kremlin bác bỏ một bài báo của tờ Financial Times cho rằng tiến trình hòa bình tại Ukraine đang dần lụi tàn vì Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển sự chú ý sang Iran và do đó không còn hứng thú với Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã biết về những bài báo trên, nhưng Moscow có đánh giá khác về thái độ của ông Trump đối với hòa đàm Ukraine.

"Việc Tổng thống Trump thường xuyên đề cập Ukraine trong các phát biểu gần đây cho thấy điều ngược lại", TASS dẫn lời ông Peskov.

"Căn cứ vào những tuyên bố của ông, Tổng thống Trump hoàn toàn không mất đi sự quan tâm. Hơn nữa, ông đang tăng mạnh sức ép để (Tổng thống Volodymyr) Zelensky phải thỏa thuận", người phát ngôn nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Politico hồi đầu tháng, chủ nhân Nhà Trắng bày tỏ sự thất vọng với ông Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine cần nhanh chóng hành động và phải đạt được một thỏa thuận.

Về phần Nga, ông Peskov khẳng định Moscow vẫn muốn tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự, nhưng hiện thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo vẫn chưa được xác định.