Chiến sự Ukraine ngày 1.541: Nga tập kích bằng UAV và tên lửa Kinzhal, Ukraine rung chuyển

Hiện trường ô tô cháy bên ngoài tòa nhà chung cư bị hư hại ở vùng ngoại ô Kyiv sau một vụ không kích ảnh: reuters

Nga mở đợt không kích lớn nhất vào Ukraine

Trong suốt 3 ngày qua, thủ đô Kyiv và các thành phố khác của Ukraine trở thành mục tiêu của hàng loạt máy bay không người lái (UAV) Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Nga đã phóng ít nhất 1.560 UAV về phía Ukraine từ hôm 13.5. Ít nhất 11 người thiệt mạng trong các đợt tấn công mới nhất, bao gồm 5 nạn nhân ở Kyiv, Reuters đưa tin.

Chỉ trong đêm 13.5 rạng sáng 14.5, Moscow đã phóng hơn 670 UAV tấn công và 56 tên lửa. Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạn 41 tên lửa và 652 UAV.

Theo ông Zelensky, Kyiv là mục tiêu chính của các cuộc không kích xuyên đêm, khiến khoảng 20 địa điểm ở thủ đô và các khu vực lân cận xảy ra hư hại. Giới chức xác nhận khoảng 40 người bị thương.

Cũng theo nhà lãnh đạo, tổng cộng hơn 180 cơ sở trên khắp Ukraine bị hư hại sau các đợt tấn công của Nga, trong đó có hơn 50 tòa nhà dân cư.

Bộ Năng lượng Ukraine ghi nhận tình trạng cúp điện xảy ra ở 11 khu vực, trong khi nguồn cấp nước của thủ đô Kyiv bị gián đoạn, buộc địa phương phải chạy hệ thống máy phát điện để khôi phục hoạt động cấp nước.

Giới chức cũng xác nhận cơ sở hạ tầng cảng biển ở tỉnh Odessa phía nam và hệ thống đường sắt Ukraine cũng trở thành mục tiêu tấn công của Nga lần này.

Nga chưa bình luận và trước nay phủ nhận tấn công dân thường và mục tiêu dân sự.

Nga xác nhận triển khai tên lửa bội siêu thanh

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Nikolayevka thuộc vùng Donetsk, theo TASS.

Bộ trên cũng xác nhận các đơn vị Nga trong 24 giờ đã triển khai đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, nhằm vào các mục tiêu là những cơ sở công nghiệp quốc phòng và sân bay quân sự của Ukraine.

Cũng trong thời gian này, Nga nói quân đội Ukraine tổn thất 1.190 binh sĩ trên toàn tuyến giao tranh.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 21 của các thư ký Hội đồng An ninh thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm 14.5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu chia sẻ lực lượng Nga tiếp tục giữ thế chủ động chiến lược và đang di chuyển một cách tự tin trên toàn bộ tiền tuyến ở vùng chiến dịch đặc biệt.

"Từ đầu năm đến nay, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 1.800 km2 lãnh thổ và hơn 80 khu định cư", ông Shoigu cho biết.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Điện Kremlin bác khả năng châu Âu làm trung gian hòa đàm

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ảnh: reuters

TASS hôm 14.5 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khuyến cáo châu Âu không nên kỳ vọng sẽ được trao cho vai trò trung gian trong tiến trình hòa bình tại Ukraine, do cách tiếp cận của châu lục trong vấn đề này.

Ông Peskov một lần nữa nhắc lại quan điểm của Moscow rằng châu Âu hiện có liên quan trong cuộc xung đột, cụ thể là đứng về phía Ukraine chống lại Nga.

Cũng theo ông Peksov, Nga đang chờ đợi các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong lúc ông Tập đang tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm chính thức Bắc Kinh của nhà lãnh đạo Mỹ.



Trước đó, ông Peskov nói rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc, và mọi công tác chuẩn bị cho chuyến đi đã hoàn tất.