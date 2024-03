Chiến sự Ukraine ngày 744: UAV Nga tấn công nhiều tỉnh, ông Zelensky đến Thổ Nhĩ Kỳ

Một khu vực bị trúng tên lửa của Nga tại thành phố Chuhuiv (tỉnh Kharkiv, Ukraine) hôm 7.3 Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov

Hãng Reuters ngày 8.3 dẫn lời giới chức Ukraine cho hay lực lượng phòng không của nước này bắn rơi 33 trong số 37 máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công trong đêm.

Thông cáo của Bộ tư lệnh miền Nam Ukraine cho hay 18 UAV Shahed của Nga bị bắn rơi tại tỉnh Odessa, bên cạnh 4 chiếc khác bị bắn rơi ở Mykolaiv và Kherson.

Cuộc tấn công vào khu vực Odessa diễn ra chỉ một ngày sau khi lực lượng Nga tấn công tại đây trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

Điểm xung đột: Ông Biden nói ông Trump dung túng Nga; đồng minh ông Putin cảnh báo Ukraine

"Vào ban đêm, địch lại tấn công vùng Odessa bằng UAV. Thật không may, không thể ngăn chặn tất cả chúng", theo tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper.

Ông cho biết một cơ sở hạ tầng tại tỉnh này bị thiệt hại, nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết. Chưa có thông tin về thương vong trong đợt tấn công của Nga tại 3 tỉnh phía nam.

Trong khi đó tại tỉnh Kharkiv phía đông bắc, quan chức Oleg Sinegubov đứng đầu cơ quan quân sự tỉnh này cho hay 3 người thiệt mạng trong đợt tấn công mới của Nga.

Khoảng 18 khu định cư ở tỉnh Kharkiv bị tấn công bằng pháo và súng cối của Nga. Ông Sinegubov cho biết thêm rằng một phụ nữ 64 tuổi, một người đàn ông 58 tuổi và một phụ nữ 40 tuổi đã thiệt mạng.

Tại tỉnh Sumy, giới chức địa phương cho hay tên lửa Nga tấn công khiến 2 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên, nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường Ukraine.

Trong một diễn biến khác, thống đốc Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod của Nga ngày 8.3 cho hay Ukraine điều UAV cảm tử tấn công tại làng Rozhdestvenska thuộc tỉnh này khiến 2 người thiệt mạng.

Cư dân tìm cách sống sót trong 'thị trấn chết' sát tiền tuyến Ukraine

Ngoài ra còn một người khác bị thương nặng, theo ông Gladkov. Trước đó vào cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không đã bắn rơi một số UAV của Ukraine tại vùng Belgorod vào sáng 8.3.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Pháp sẽ sản xuất thiết bị tại Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu ngày 8.3 cho hay nước này có kế hoạch để một số nhà sản xuất vũ khí của mình sản xuất các thiết bị quân sự rất cần thiết trực tiếp trên đất Ukraine.

"Ba công ty của Pháp sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các công ty Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết bị mặt đất và UAV, để sản xuất phụ tùng trên đất Ukraine và có thể là cả đạn dược trong tương lai", ông cho biết.

"Ý tưởng là có những đơn vị sản xuất đầu tiên hoạt động vào mùa hè này", ông nói thêm.

Bộ trưởng Lecornu gợi ý rằng các công ty liên quan sẽ bao gồm nhà sản xuất xe tăng KNDS, liên doanh giữa hãng Nexter của Pháp và hãng Krauss-Maffei-Wegmann của Đức.

Thụy Điển chính thức gia nhập NATO trong bước thay đổi lịch sử

Ukraine thúc đẩy kế hoạch hòa bình

Các quan chức cấp cao Ukraine, trong cuộc gặp với đặc phái viên Trung Quốc hôm 7.3 nhấn mạnh kế hoạch của Kyiv nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm với Nga.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho hay ông và đội ngũ của mình đã nêu tình hình chiến trường và những đề xuất hòa bình với ông Lý Huy, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu.

Ông Yermak cho biết phía Ukraine "đã thảo luận với ông Lý Huy về triển vọng thiết lập nền hòa bình công bằng cho Ukraine, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước chúng tôi trên cơ sở công thức hòa bình của Ukraine".

Kế hoạch hòa bình của Ukraine, do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra, kêu gọi rút toàn bộ quân đội Nga, khôi phục biên giới hậu Liên Xô cũ của Ukraine và một tiến trình buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Trong một thông cáo ngày 8.3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Lý "đã có cuộc hội đàm thẳng thắn và thân thiện" với ông Yermak và các quan chức Ukraine về mối quan hệ giữa 2 nước và cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Ukraine công bố chiến dịch phản công, ông Putin nói chiến tranh là ‘bi kịch’

Ông Zelensky đến Thổ Nhĩ Kỳ

Theo AFP, Tổng thống Zelensky đã đến Instanbul và hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về tình hình chiến sự, thỏa thuận ngũ cốc biển đen và quan hệ song phương.

Trước cuộc gặp, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nước này dự định nhấn mạnh sự hỗ trợ tiếp tục đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine.

"Cuộc gặp được lên kế hoạch để truyền đạt rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục nỗ lực chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt trên cơ sở đàm phán", theo nguồn tin.

Trong số các nội dung trong chương trình nghị sự có những diễn biến liên quan quy định mới về an toàn hàng hải của các tàu thương mại giữa Nga và Ukraine sau khi chấm dứt sáng kiến biển Đen.

"Khi hòa bình trở lại Ukraine, chúng tôi mong muốn tiếp tục là người ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực tái thiết đất nước, dựa trên quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi", theo nguồn tin.

Theo chương trình nghị sự, ông Zelensky tập trung vào công thức hòa bình, an toàn hàng hải ở biển Đen và việc trả tự do cho các tù binh Ukraine do Nga bắt giữ.

Ông Putin khen ngợi các nữ binh

Hãng AFP ngày 8.3 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin khen ngợi các nữ binh sĩ tham gia chiến dịch ở Ukraine và phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga.

Phát biểu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), nhà lãnh đạo cho biết ông bày tỏ sự tri ân đặc biệt tới "những người phụ nữ đang trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu."

Ngoài ra, ông còn ban hành sắc lệnh trả tự do cho 52 nữ tù nhân, trong đó có những người có thân nhân trong quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết có hơn 300.000 phụ nữ "phục vụ và làm việc trong lực lượng vũ trang".

Năm ngoái, ông cho biết khoảng 1.100 người đang "chiến đấu" ở Ukraine, trong đó đa số giữ các vai trò hỗ trợ như bác sĩ, y tá và đầu bếp.