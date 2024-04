Chiến sự Ukraine ngày 782: Ukraine chưa hết đạn, vẫn dội pháo tấn công ở Zaporizhzhia?

Pháo tự hành Caesar của Ukraine khai hỏa về phía quân Nga tại một địa điểm chưa được tiết lộ AFP

Hãng TASS ngày 15.4 dẫn lời một chính trị gia Nga cho hay lực lượng Ukraine đang chủ động tấn công bằng pháo tự hành Caesar 155 mm tại vùng Zaporizhzhia, nhằm vào các cứ điểm của Nga và những khu vực do Nga kiểm soát.

"Giờ đây, một số lượng lớn pháo tự hành Caesar đã xuất hiện và tấn công các cứ điểm của chúng tôi. Họ không hết đạn", theo ông Vladimir Rogov, chủ tịch tổ chức We Are Together with Russia hoạt động tại Zaporizhzhia và được Moscow hậu thuẫn.

Ông không nói rõ số lượng, nhưng cho biết những khẩu pháo của Ukraine cũng được nhìn thấy trong vài ngày qua tại vùng Charsiv Yar ở Donetsk.

Điểm xung đột: Ukraine than thở thiếu viện trợ phòng không; đấu tên lửa, Iran tốn 1, Israel tốn 10

Hôm 12.3, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal phát biểu trước hạ viện rằng chính phủ dự định cung cấp 6 khẩu pháo tự hành Caesar và sẽ tài trợ cho việc giao thêm 12 khẩu nữa cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Xung đột tiếp diễn

Theo Reuters ngày 15.4, những mảnh vỡ từ tên lửa Nga bị đánh chặn đã rơi xuống một khu định cư bên ngoài thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine khiến 12 người bị thương.

Tỉnh trưởng Serhiy Lysak tại tỉnh Dnipropetrovsk cho biết các mảnh vỡ rơi xuống khu định cư Cộng đồng Liubymivska. Có một đứa bé trong số những người bị thương và hơn 30 ngôi nhà bị thiệt hại.

Ông Lysak cho biết lực lượng Nga đã sử dụng pháo binh trong 11 cuộc tấn công vào thị trấn Nikopol, mục tiêu thường xuyên nằm đối diện nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát. Ông cho biết có 4 người bị thương.

Tại vùng Donetsk, tỉnh trưởng Vadym Filashkin cho biết Nga ném bom tại một chung cư 5 tầng ở thị trấn Ocheretyne, khiến một người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Ngoài ra, ông cho biết cuộc tấn công của Nga tối 14.4 tại thị trấn Siversk khiến 4 người thiệt mạng.

Tư lệnh Ukraine xác nhận thiếu quân, 'không ai có thể ngồi ngoài'

Ở phía bên lãnh thổ Nga, thống đốc Vyacheslav Gladkov của vùng Belgorod cho hay lực lượng Ukraine tấn công một trung tâm y tế ở làng Glotovo khiến tòa nhà bốc cháy.

Cuộc tập kích được tiến hành bằng máy bay không người lái (UAV). Ngọn lửa được dập tắt và không có thương vong.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

"Ukraine cần hỗ trợ như Israel"

Phát biểu trên truyền hình tối 14.4 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine cần sự giúp đỡ từ các đồng minh để đẩy lùi các cuộc không kích của đối phương, cũng như Israel dựa vào các đồng minh để đối phó mối đe dọa của địch.

"Cả thế giới thấy rằng Israel không đơn độc trong việc phòng thủ, những mối đe dọa trên bầu trời cũng bị đồng minh của họ tiêu diệt. Và khi Ukraine nói rằng các đồng minh không thể nhắm mắt làm ngơ trước tên lửa và UAV của Nga, điều đó có nghĩa là cần phải hành động, hành động mạnh mẽ", nhà lãnh đạo kêu gọi.

Giới chức Ukraine cho biết tình hình đang "căng thẳng" ở mặt trận phía đông, nơi quân đội Nga đang tăng cường nỗ lực chiếm giữ thị trấn chiến lược Chasiv Yar.

Mỹ tiết lộ lý do không muốn Kyiv tấn công hạ tầng dầu mỏ của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho hay ông đã đến thăm các binh sĩ ở biên giới, nơi lực lượng Ukraine ít người hơn so với đối phương và sắp hết đạn dược.

Ông tiếp tục cho biết "tình hình đang căng thẳng", một ngày sau khi Kyiv cảnh báo rằng tình hình ở mặt trận phía đông đang xấu đi đáng kể.

Kazakhstan sẵn sàng tổ chức đối thoại

Hãng TASS ngày 15.4 dẫn lời Đại sứ Kazakhstan tại Tây Ban Nha Danat Mussayev cho biết Kazakhstan sẵn sàng cung cấp địa điểm cho bất cứ cuộc đàm phán nào liên quan xung đột ở Ukraine.

Nhà ngoại giao nói rằng Kazakhstan có mối quan hệ tốt với cả Ukraine và Nga.

"Chúng tôi ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, không có lựa chọn thay thế nào khác. Ngay từ đầu, chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp địa điểm cần thiết cho bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên", ông phát biểu.

Theo ông, ngoại giao là cách tiếp cận khôn ngoan nhất vào ngày nay và nên bao gồm lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga hoàn toàn ủng hộ đối thoại về Ukraine nhưng sẽ không khởi đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa, sau khi các cuộc đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 3.2022 không đem lại kết quả.