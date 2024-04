Chiến sự Ukraine ngày 788: UAV 500 USD của Nga diệt xe tăng 10 triệu USD?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.4 tuyên bố các đơn vị của nhóm chiến đấu miền nam đã kiểm soát khu định cư Bogdanovka ở vùng Donetsk, cũng như đẩy lùi hai cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine gần thành phố Chasov Yar và làng Krasnoye, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng phía Ukraine đã mất tới 440 binh sĩ, 3 ô tô, hệ thống phòng không Osa-AKM, hệ thống rốc két phóng loạt Grad, 2 trạm tác chiến điện tử Nota, 5 kho đạn dược...

Hình ảnh được cho là một hệ thống rốc két do lực lượng Nga khai hỏa trong xung đột với Ukraine Chụp màn hình TASS

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của nhóm chiến đấu miền tây đã giành được các phòng tuyến thuận lợi hơn và đánh bại binh sĩ cũng như trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine gần hai khu Novoyegorovka và Novosyolovskoye thuộc vùng Luhansk.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định phía Ukraine mất 50 quân, một xe chiến đấu bộ binh cơ giới, hai ô tô, một pháo tự hành M777 155 mm do Mỹ sản xuất, hai pháo tự hành Msta-B 152 mm, một hệ thống pháo tự hành Akatsiya 152 mm, một pháo tự hành Gvozdika 122 mm...

Điểm xung đột: Chasiv Yar vào tầm ngắm của Nga; so sức mạnh tầm xa Iran-Israel

Đến khuya 21.4 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Xem thêm: Tổng thống Putin ra lệnh mới liên quan 4 vùng Nga kiểm soát ở Ukraine

Ukraine tấn công tàu Nga ở Crimea?

Phát ngôn viên Dmytro Pletenchuk của Hải quân Ukraine ngày 21.4 tuyên bố lực lượng này đã tấn công một con tàu ở thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea và xác nhận đó là tàu cứu hộ Kommuna thuộc Hải quân Nga. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của con tàu tại thời điểm ông Pletenchuk đưa ra tuyên bố.

Trước đó cùng ngày, ông Mikhail Razvozhayev, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở vùng Sevastopol, tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm vào một tàu ở Sevastopol. Ông còn nói rằng "các mảnh vỡ đã gây ra một đám cháy nhỏ".

Đến khuya 21.4 chưa có thông tin về phản ứng của Bộ Quốc phòng Nga.

Xem thêm: Ukraine tấn công ồ ạt thành phố có căn cứ hải quân Nga ở Crimea?

Các nhà sản xuất vũ khí Ukraine gặp khó vì thiếu tiền mặt

Nga nói Mỹ duyệt thêm viện trợ cũng không cứu nổi Ukraine

Sau nhiều tháng trì hoãn, Hạ viện Mỹ ngày 20.4 thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỉ USD, trong đó gần 61 tỉ USD được quy hoạch vào các hạng mục hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine và bù đắp vũ khí, vật tư quốc phòng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21.4 hoan nghênh việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trên, nhưng kêu gọi Washington nhanh chóng biến dự luật thành luật và tiến hành chuyển giao vũ khí thực sự, nhấn mạnh các hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa nên được ưu tiên, theo Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Gặp gỡ báo chí" của Đài NBC, ông Zelensky còn cho rằng việc thông qua dự luật sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga rằng Washington đứng về phía Kyiv và đây sẽ không phải là "một Afghanistan thứ hai".

"Tôi nghĩ sự hỗ trợ này sẽ thực sự tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine và chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong khi đó, một loạt quan chức Nga lập tức lên án gói viện trợ của Mỹ sẽ rót thêm dầu vào lửa ở các điểm nóng an ninh toàn cầu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng quyết định cung cấp viện trợ cho Ukraine sẽ chỉ "làm giàu thêm cho Mỹ và hủy hoại Ukraine nhiều hơn". Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 21.4 cho rằng gói viện trợ của Mỹ chỉ khiến xung đột tại Ukraine kéo dài và tăng thêm đau thương.

NATO đồng ý cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine

Xem thêm: Mỹ, Anh tung đòn cấm vận mới lên Nga

Nga phá hủy 5 xe tăng Mỹ cung cấp cho Ukraine?

Tờ The New York Times ngày 20.4 dẫn một số nguồn tin khẳng định lực lượng Nga đã phá hủy ít nhất 5 trong số 31 xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine, và 3 chiếc khác "bị hư hỏng ở mức độ vừa phải".

Trong hầu hết các trường hợp, số xe tăng đó đã bị phá hủy bởi máy bay không người lái (UAV) cảm tử FPV. Loại UAV này có khả năng cơ động trước khi tấn công mục tiêu.

Hình ảnh được cho là xe tăng M1 Abrams của Ukraine bị phá hủy CHỤP MÀN HÌNH AL MAYADEEN

Tuy nhiên, trong ít nhất một trường hợp, xe tăng Abrams đã bị hạ gục trong cuộc đấu tay đôi với xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga, theo Đài RT. Quân đội Nga đã công bố hơn chục clip, hầu hết được quay từ UAV, cho thấy cảnh các thiết bị do Mỹ cung cấp bị phá hủy.

Cũng theo The New York Times, những chiếc xe tăng Abrams hóa ra dễ dàng bị tiêu diệt bằng UAV phát nổ hơn so với những gì một số quan chức và chuyên gia đã giả định ban đầu. The New York Times còn đưa tin các UAV cảm tử FPV của Nga có "có thể có giá chỉ khoảng 500 USD", nhưng có khả năng "tiêu diệt xe tăng Abrams trị giá 10 triệu USD".

Tờ báo Mỹ cũng lưu ý rằng không có cách "dễ dàng hoặc duy nhất" nào để bảo vệ xe tăng trước một cuộc tấn công bằng UAV.

Đến khuya 21.4 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine.

Xem thêm: Binh sĩ Nga 'cảm ơn' Tổng thống Biden vì đã gửi xe tăng Abrams cho Ukraine??

Mỹ sắp gửi thêm cố vấn quân sự tới Ukraine?

Mỹ đang cân nhắc gửi thêm cố vấn quân sự đến đại sứ quán ở Kyiv, được cho là động thái mới nhất thể hiện cam kết của Mỹ với Ukraine.

Theo tờ Politico ngày 20.4 dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder, các cố vấn sẽ phục vụ trong các vai trò phi chiến đấu, chủ yếu hỗ trợ hậu cần, giám sát việc cung cấp vũ khí của Mỹ và hỗ trợ bảo trì vũ khí.

Xem thêm: Kế hoạch bí mật của ông Trump để kết thúc xung đột Nga - Ukraine bị lộ?