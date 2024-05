Chiến sự Ukraine ngày 804: Có tấn công chết người trên đất Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.5 tuyên bố trong khoảng 24 giờ, các máy bay chiến đấu, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 128 khu vực, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn nói các lực lượng Nga đã cải thiện vị thế tiền tuyến của họ ở khu vực Kupyansk, nơi quân đội Ukraine mất khoảng 335 binh sĩ, một xe tăng và một xe bọc thép chở quân trong 24 giờ.

Quân nhân Ukraine trong một lần khai hỏa lựu pháo M777 về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk (Ukraine) Reuters

Bộ Quốc phòng Nga còn khẳng định trong vòng 24 giờ, quân đội Ukraine đã mất khoảng 600 binh sĩ và một xe tăng trong trận chiến với lực lượng Nga ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 32 máy bay không người lái của Ukraine, 7 quả bom thông minh và 7 rốc két thuộc hệ thống rốc két phóng loạt Vampire.



Đến khuya 7.5 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Đất Nga bị tấn công chết người?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 7.5 viết trên kênh Telegram của mình rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng ít nhất 37 máy bay không người lái (UAV) để tấn công các khu định cư thuộc tỉnh này trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Ông Gladkov còn viết rằng 8 người thiệt mạng và 45 người bị thương trong các vụ tấn công bằng UAV ở những khu Belgorodsky, Borisovky và Shebekinsky trong 24 giờ.

Trước đó, ông Gladkov tối 26.2 cáo buộc một cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Belgorod cùng ngày đã làm 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, theo Đài RT.

Đến khuya 7.5 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc mới từ ông Gladkov.

Ukraine bắt hai đại tá bị cáo buộc lập mưu ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 7.5 thông báo đã bắt giữ hai người nghi làm gián điệp âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những quan chức cấp cao khác.

SBU viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hai người đàn ông bị bắt cáo buộc trên là đại tá trong lực lượng an ninh Ukraine do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyển mộ và họ đã rò rỉ thông tin mật cho Moscow, theo Reuters. Nga chưa bình luận.

Nga không còn sử dụng cầu Crimea để tiếp tế cho tiền tuyến?

Moscow được cho là đã chuyển sang sử dụng các tuyến đường bộ ở miền đông Ukraine để tiếp tế cho tiền tuyến sau khi Ukraine liên tục tấn công vào cầu Kerch, nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Báo The Independent ngày 6.5 dẫn lời các nhà phân tích tại Molfar, công ty tình báo tư nhân lớn nhất Ukraine, cho hay phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy cầu Kerch gần như không có phương tiện giao thông qua lại và do đó có thể không còn là mục tiêu quân sự hiệu quả đối với quân đội đang thiếu đạn dược của Ukraine.

Belarus bắt đầu kiểm tra vũ khí hạt nhân chiến thuật

Báo chí Belarus ngày 7.5 đưa tin Belarus đã bắt đầu kiểm tra mức độ sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội nước này, theo Reuters.

Hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho hay Tổng thống Alexander Lukashenko đã ra lệnh kiểm tra bất ngờ những lực lượng phụ trách loại vũ khí như trên.

Trong quá trình kiểm tra, "toàn bộ hoạt động từ lập kế hoạch, chuẩn bị và sử dụng các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được kiểm tra", theo Bộ trưởng Khrenin.

Ông Khrenin cho biết thêm tham gia việc kiểm tra có một sư đoàn tên lửa Iskander và một đội máy bay Su-25.

Tổng thống Lukashenko hồi tháng 4 nói rằng "vài chục" vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai ở Belarus theo một thỏa thuận được ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào năm ngoái như một biện pháp ngăn chặn phương Tây.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, trong khi vũ khí hạt nhân chiến lược được thiết kế để phá hủy thành phố của kẻ thù.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.5 thông báo sẽ thử nghiệm năng lực triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong tương lai gần theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, theo Đài RT.

