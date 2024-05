Chiến sự Ukraine ngày 824: Ukraine tấn công sâu vào đất Nga, Điện Kremlin cảnh báo NATO

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.5 tuyên bố các hệ thống phòng không đã phá hủy và đánh chặn 12 máy bay không người lái của Ukraine ở 4 vùng của Nga, gồm Bryansk, Belgorod, Krasnodar và Oryol, theo Hãng tin TASS.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.5 tuyên bố lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát hai ngôi làng ở Ukraine. Đó là làng Ivanivka thuộc tỉnh Kharkiv và làng Netailove thuộc tỉnh Donetsk.

Trong khi đó, cơ quan khẩn cấp Ukraine khẳng định ba dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine trong ngày 27.5, theo Reuters.

Đến khuya 27.5 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố của đối phương.

Hình ảnh được cho là hệ thống rốc két phóng loạt thuộc Nga khai hỏa trong xung đột với Ukraine Chụp màn hình TASS

Tổng thống Ukraine tố Nga thả 3.200 quả bom trong tháng này

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Madrid (Tây Ban Nha) ngày 27.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng trong tháng này, lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng khoảng 3.200 quả bom dẫn đường, theo Reuters.

Ông Zelensky còn nói rằng quân đội Ukraine không có đủ tên lửa phòng không để ngăn Nga thả hàng ngàn quả bom mỗi tháng.

Cũng tại Madrid vào ngày 27.5, Tổng thống Zelensky đã ký một thỏa thuận quốc phòng song phương với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Theo đó, Tây Ban Nha cam kết cung cấp thiết bị quân sự trị giá 1 tỉ euro (1,08 tỉ USD) cho Ukraine trong năm nay.

Thỏa thuận còn kêu gọi cung cấp các thiết bị quân sự hiện đại, "ưu tiên các nhu cầu năng lực chính của Ukraine" và nhấn mạnh vào các phương tiện hàng hải để bảo vệ những tuyến xuất khẩu lương thực của Ukraine, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể, theo Reuters.

Trước đó, báo El Pais đưa tin Tây Ban Nha sẽ cam kết gửi cho Ukraine hàng chục tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và 19 xe tăng Leopard 2A4 cũ do Đức sản xuất, cũng như các vũ khí khác do Tây Ban Nha sản xuất như thiết bị chống máy bay không người lái và đạn dược.

Ukraine tấn công radar tầm xa sâu bên trong đất Nga?

Reuters ngày 27.5 dẫn một nguồn tin tình báo ở Kyiv khẳng định một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một radar tầm xa sâu bên trong nước Nga trong ngày 26.5.

Cuộc tấn công nhắm vào radar "Voronezh M" gần thành phố Orsk ở tỉnh Orenburg của Nga, cách lãnh thổ gần nhất do lực lượng Ukraine nắm giữ khoảng 1.500 km, theo nguồn tin.

Nguồn tin không cho biết liệu có thiệt hại gì hay không, nhưng động thái này sẽ khiến đây trở thành một trong những cuộc tấn công bằng UAV sâu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo Reuters.

Đến khuya 27.5 chưa có thông tin về phản ứng từ Moscow, dù báo Izvestia của Nga và các cơ quan truyền thông khác đưa tin một chiếc UAV đã rơi ở tỉnh Orenburg và không có cơ sở hạ tầng dân sự nào bị tấn công.

Nguồn tin nói trên cũng xác nhận các báo cáo về một cuộc tấn công bằng UAV trước đó của Ukraine nhắm vào radar "Voronezh-DM" ở vùng Krasnodar thuộc miền nam Nga vào ngày 22.5.

Liên tục bắn hụt, Mỹ dừng chuyển đạn pháo 100.000 USD cho Ukraine

Binh sĩ của Ukraine cho hay hệ thống gây nhiễu của Nga đã khiến đạn pháo dẫn đường Excalibur 155 mm chịu ảnh hưởng lớn nhất. Do đó, Mỹ đã dừng chuyển loại đạn đắt đỏ này cho Ukraine, theo The Washington Post hôm 24.5.

Theo báo cáo từ Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ, mỗi quả M982 Excalibur có giá 100.000 USD vào năm 2022, đắt hơn 50 lần so với những loại đạn 155 mm không dẫn đường.

Tờ New York Times dẫn các báo cáo mật về vũ khí Ukraine chỉ ra từ tháng 1.2023 đến tháng 8.2023, tỷ lệ bắn trúng của Excalibur đã giảm mạnh từ 55% xuống còn 6%. Đây cũng là thời điểm Ukraine tiến hành phản công nhưng cuối cùng đã thất bại. Ước tính có khoảng 3.000 quả đạn Excalibur được bắn từ lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ Kyiv nhằm đến các thành phố Kherson, Kharkiv và Bakhmut.

Điện Kremlin: NATO đang đối đầu trực tiếp với Nga

Điện Kremlin ngày 27.5 đã chỉ trích Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vì đề nghị các thành viên NATO nên cho phép Ukraine dùng vũ khí do phương Tây cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ông Stoltenberg trước đó nói với tờ The Economist rằng các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine nên chấm dứt lệnh cấm sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga.



"NATO đang gia tăng mức độ leo thang", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với nhật báo Izvestia của Nga khi được hỏi về bình luận của ông Stoltenberg, và nhấn mạnh quân đội Nga biết phải làm gì.

Khi được hỏi liệu NATO có tiến tới một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga hay không, ông Peskov nói: "Họ không tiến gần mà là đang ở trong đó".

NATO sẽ không phủ lá chắn tên lửa lên Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng đang có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn cầu vì Ukraine và một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ đồng nghĩa với việc hành tinh này chỉ còn một bước nữa là hứng phải Thế chiến ba.

Các quan chức Nga cho hay những cuộc tấn công của Ukraine vào sâu bên trong nước Nga, bao gồm cả những khu vực dân sự và thậm chí cả những khu vực phòng thủ hạt nhân của Nga, đang leo thang.

Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, dù Ukraine đã vận động hành lang mạnh mẽ để có thể làm như thế.



Theo The Economist, bình luận trên của ông Stoltenberg rõ ràng là nhắm vào Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn đã phản đối việc cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Huấn luyện viên quân sự Pháp sẽ đến Ukraine?

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 27.5 cho hay ông đã ký văn bản cho phép những huấn luyện viên quân sự Pháp đầu tiên sớm đến thăm các trung tâm huấn luyện của Ukraine.

"Tôi hoan nghênh sáng kiến của Pháp gửi huấn luyện viên đến Ukraine để đào tạo quân nhân Ukraine", ông Syrskyi viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram sau cuộc hội đàm qua liên kết video với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, theo Reuters.

Ông Syrskyi không cung cấp thêm thông tin chi tiết nhưng cho hay ông tin rằng quyết tâm của Pháp sẽ khuyến khích các đối tác khác tham gia "dự án đầy tham vọng" này.

Đến khuya 27.5 chưa có thông tin về phàn ứng của Bộ quốc phòng Pháp đối với tuyên bố của ông Syrskyi.

